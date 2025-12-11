Roteiro de 5 dias em Londres: o que fazer na sua primeira viagem
Da Torre de Londres ao Palácio de Buckingham; um guia completo com as atrações imperdíveis, dicas de transporte e como economizar na capital inglesa
compartilheSIGA
Planejar uma primeira viagem para Londres pode parecer um desafio, mas com um roteiro bem organizado, cinco dias são suficientes para mergulhar na atmosfera da capital inglesa. Prepare-se para conhecer desde palácios e museus históricos até mercados vibrantes e parques charmosos, otimizando seu tempo para uma experiência inesquecível.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O ESTADO DE MINAS NO SIGA O EM NO
A melhor forma de explorar a cidade é usando o eficiente transporte público. O metrô, conhecido como 'Tube', conecta praticamente todos os pontos de interesse. Utilize um cartão de débito/crédito por aproximação (contactless) ou adquira um Oyster Card nas estações — ambas as opções oferecem tarifas mais econômicas que tickets avulsos.
Leia Mais
O que fazer em Washington, cidade muitas vezes ignorada pelos turistas estrangeiros
Paris 10 anos depois: o que mudou para o turista na Cidade Luz
Roteiro dia a dia em Londres
Dia 1: Rota da Realeza
Comece pelo Palácio de Buckingham para assistir à famosa Troca da Guarda. A cerimônia acontece às 11h00 nas segundas, quartas, sextas e domingos, mas é importante chegar por volta das 10h30 para garantir um bom lugar. Consulte o site oficial da Household Division antes da visita, pois o calendário pode ser alterado e há risco de cancelamentos por eventos oficiais ou mau tempo. Depois, caminhe pelo The Mall até a Trafalgar Square. Finalize o dia explorando a região de Westminster, onde estão o Big Ben, o Parlamento e a Abadia de Westminster, local de coroação dos monarcas britânicos.
Dia 2: História e vistas do Tâmisa
Dedique a manhã para visitar a Torre de Londres, a antiga fortaleza que abriga as Joias da Coroa — reserve ao menos três horas para o passeio. Ao sair, atravesse a icônica Tower Bridge para fotos incríveis. Siga caminhando pela margem sul do rio Tâmisa, passando pelo Shakespeare's Globe e pelo museu de arte moderna Tate Modern.
Dia 3: Museus e compras
A região de South Kensington concentra três dos melhores museus da cidade, todos com entrada gratuita para o acervo permanente (exposições temporárias podem ser pagas): o Museu de História Natural, o Museu da Ciência e o Victoria and Albert Museum (V&A). Após a imersão cultural, explore a luxuosa loja de departamentos Harrods, nas proximidades.
Dia 4: Mercados e parques
Visite o alternativo Camden Market, famoso por suas lojas de rua, barracas de comida de todo o mundo e atmosfera única. À tarde, relaxe em um dos parques reais. O Regent's Park é uma ótima opção, ou suba a Primrose Hill para ter uma das vistas panorâmicas mais bonitas de Londres.
Dia 5: Arte e despedida
Passe a manhã na National Gallery, na Trafalgar Square, que tem entrada gratuita para seu acervo permanente e exibe obras de Van Gogh, Leonardo da Vinci e Monet. Em seguida, explore o Covent Garden, uma área cheia de artistas de rua, lojas e restaurantes. É o lugar perfeito para comprar as últimas lembrancinhas e aproveitar a atmosfera londrina antes de partir.
Dicas para economizar
Para atrações pagas, como a London Eye ou a Torre de Londres, compre os ingressos online e com antecedência. Além de evitar longas filas, os preços costumam ser mais baixos. Para as refeições, aproveite as promoções "meal deal" de supermercados como Tesco e Sainsbury's, que oferecem sanduíche, bebida e um lanche por um preço fixo.
Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.