Como visitar os castelos da família real abertos ao público; veja guia

Com o crescente interesse pela família real britânica e pela história da monarquia, muitos se perguntam se é possível conhecer de perto os cenários que a cercam. A resposta é sim. Várias residências oficiais, como o Palácio de Buckingham e o Castelo de Windsor, abrem suas portas ao público em períodos específicos do ano, permitindo uma imersão na história e na grandiosidade da realeza.

O Palácio de Buckingham, residência oficial do monarca em Londres — embora o rei Charles III divida seu tempo entre diferentes propriedades —, é um dos pontos turísticos mais cobiçados do mundo. As principais atrações são os Salões de Estado, que ficam abertos para visitação durante o verão, geralmente de julho a setembro (em 2025, por exemplo, a abertura está prevista de 11 de julho a 29 de setembro). Nesses ambientes, são realizadas as cerimônias e recepções oficiais.

O passeio inclui acesso a 19 salas suntuosamente decoradas, repletas de obras de arte da Coleção Real, além de uma caminhada pelos jardins ao final do percurso. É fundamental comprar os ingressos com antecedência pela internet, já que a procura é extremamente alta e os bilhetes se esgotam rapidamente.

Já o Castelo de Windsor, localizado nos arredores de Londres, é considerado o maior e mais antigo castelo habitado do mundo. Ele funciona como uma das residências de fim de semana da família real e tem um significado especial por sua longa história.

Lá, os visitantes podem explorar a Capela de São Jorge, local de importantes casamentos reais e que abriga os túmulos de diversos monarcas históricos. Os Apartamentos de Estado e a famosa Casa de Bonecas da Rainha Mary também fazem parte do roteiro. Windsor fica aberto quase o ano todo, mas é essencial verificar o site oficial para confirmar as datas, pois o castelo pode fechar para eventos reais sem aviso prévio.

Como planejar sua visita

Para garantir uma experiência tranquila, algumas dicas são valiosas na hora de organizar o passeio por essas históricas propriedades. Além de Buckingham e Windsor, outros locais administrados pelo Royal Collection Trust também merecem atenção.

Compre ingressos online: É a melhor forma de garantir seu lugar e, em muitos casos, evitar filas longas. Os sites oficiais da Royal Collection Trust são as fontes mais seguras.

Verifique os horários: As datas e horários de funcionamento variam e podem mudar para eventos oficiais. Sempre confirme a programação no site oficial antes de planejar sua visita.

Chegue com antecedência: Os procedimentos de segurança nos palácios podem ser demorados, então planeje chegar antes do horário agendado em seu ingresso.

Aproveite os audioguias: Muitas visitas incluem guias de áudio em vários idiomas, como o português, que fornecem detalhes ricos sobre a história e as coleções.

Explore outras residências: Na Escócia, o Palácio de Holyroodhouse, residência oficial do monarca em Edimburgo, também está aberto à visitação e oferece uma perspectiva diferente da monarquia britânica.

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.