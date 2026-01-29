Roteiro Bridgerton: visite os locais reais de filmagem na Inglaterra

Enquanto a quarta temporada de “Bridgerton” não chega, os fãs da série “Bridgerton” podem mergulhar no universo da Regência de uma forma muito real: visitando os locais de filmagem na Inglaterra. Muitas das mansões, palácios e parques que servem de cenário para os dramas da alta sociedade londrina são propriedades históricas abertas ao público, permitindo a criação de um roteiro de viagem temático.

A jornada pode começar em Londres, onde fica uma das fachadas mais icônicas da produção. A casa coberta de glicínias da família Bridgerton é, na verdade, a Ranger’s House, uma elegante vila georgiana em Greenwich, que serve como o exterior da residência. Já as cenas internas são gravadas principalmente em Hatfield House, em Hertfordshire, outro local histórico aberto à visitação.

Deixando a capital, a cidade de Bath é uma parada obrigatória. Suas ruas e arquitetura serviram de pano de fundo para diversas cenas externas que representam a Londres da época. É lá que fica o No. 1 Royal Crescent, um museu que funciona como a residência da família Featherington. A visita oferece uma imersão na vida do século 18.

Palácios e bailes deslumbrantes

Os interiores grandiosos da residência da rainha Charlotte foram filmados em diferentes locais. Um dos principais é o Hampton Court Palace, antiga residência do rei Henrique VIII, cujos salões e jardins exuberantes aparecem na série. Outra locação fundamental é a Lancaster House, também em Londres, frequentemente utilizada para sequências de bailes e recepções da realeza, graças aos seus interiores suntuosos.

Os bailes que movimentam a trama também acontecem em cenários reais e visitáveis. A Wilton House, perto de Salisbury, é uma das favoritas da produção, servindo como interior para diversas residências, incluindo o salão do trono da rainha e o escritório do duque de Hastings. Seus jardins e a famosa ponte Palladiana também aparecem com frequência.

Passeios e outras residências

Para quem busca os cenários de passeios e encontros românticos, o Painshill Park, em Surrey, é o lugar ideal. O parque paisagístico do século 18 foi o local de piqueniques e caminhadas de vários personagens. Outra locação marcante é Castle Howard, em Yorkshire, que serviu como Clyvedon Castle, a residência do Duque de Hastings na primeira temporada. É importante notar que algumas propriedades, como Wrotham Park (Aubrey Hall), são particulares e o acesso pode ser restrito.

