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O que fazer em caso de incêndio? 7 dicas que salvam vidas

Saiba como agir corretamente em situações de fogo para proteger a si e a sua família

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Raissa Ferri
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Raissa Ferri
Repórter
16/06/2026 16:25

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O que fazer em caso de incêndio? 7 dicas que salvam vidas
Diante da intensidade de um incêndio, as orientações de segurança e os passos para agir em emergências são cruciais para a proteção de vidas. crédito: Unsplash/ Kyle Cleveland

Saber como agir corretamente para proteger a si mesmo e a outras pessoas em casos de incêndio é essencial. Manter a calma e seguir orientações básicas pode ser a diferença entre a vida e a morte.

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O fogo se espalha rapidamente e a fumaça tóxica pode desorientar e incapacitar em poucos minutos. Por isso, conhecer os procedimentos de segurança é fundamental não apenas em acidentes, mas também em incêndios domésticos ou em locais de trabalho. As recomendações dos bombeiros são simples e eficazes.

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Como agir em um incêndio

Com base nas diretrizes de corpos de bombeiros, separamos sete passos essenciais que podem salvar vidas em uma emergência com fogo. O principal objetivo é evacuar o local de forma segura e rápida, evitando atitudes que possam aumentar o risco.

  1. Mantenha a calma e ligue para os bombeiros: a primeira atitude é tentar controlar o pânico para pensar com clareza. Imediatamente, procure um local seguro e ligue para o número 193. Informe o endereço exato e dê referências do local.

  2. Não use elevadores: em um incêndio, os elevadores podem parar de funcionar, prender as pessoas e se tornar verdadeiras armadilhas. Use sempre as escadas para sair do prédio.

  3. Proteja-se da fumaça: a fumaça tóxica sobe, por isso, o ar mais respirável fica próximo ao chão. Agache-se ou rasteje para se proteger e encontrar a saída. Se possível, use um tecido molhado para cobrir o nariz e a boca, o que ajuda a filtrar os gases tóxicos.

  4. Verifique as portas antes de abrir: antes de abrir uma porta, toque nela com as costas da mão. Se estiver quente, não abra, pois o fogo pode estar do outro lado. Procure outra rota de fuga. Se a porta estiver fria, abra-a devagar.

  5. Se suas roupas pegarem fogo: não corra, pois isso alimenta as chamas. A orientação correta é seguir o procedimento pare, deite e role. Jogue-se no chão e role até o fogo se apagar.

  6. Ajude, mas não se arrisque: se encontrar alguém em perigo, ajude a pessoa a sair, mas sem colocar sua própria vida em risco extremo. Informe aos bombeiros sobre a localização de possíveis vítimas que você não conseguiu resgatar.

  7. Tenha um plano de fuga: a prevenção é a melhor ferramenta. Conheça as saídas de emergência dos locais que frequenta, como trabalho, casa e shoppings. Participe de treinamentos e converse com sua família sobre um ponto de encontro seguro fora de casa.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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