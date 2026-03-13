Como evitar incêndios com eletrodomésticos: 5 dicas essenciais

O incêndio que atingiu uma loja de eletrodomésticos no Shopping Recife serve como um alerta importante para a segurança dentro de casa. Falhas elétricas e curtos-circuitos em aparelhos são uma das principais causas de acidentes domésticos, mas a boa notícia é que a maioria pode ser evitada com cuidados simples e rotineiros.

Muitas vezes, a correria do dia a dia nos faz ignorar pequenos sinais ou adiar manutenções que são essenciais para o funcionamento seguro dos equipamentos. Da cozinha à área de serviço, cada aparelho exige uma atenção específica para não se tornar um risco. Adotar algumas práticas preventivas garante a proteção da sua família e do seu patrimônio.

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Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco orientações fundamentais que você pode aplicar hoje mesmo. São passos práticos para revisar o uso dos seus eletrodomésticos e corrigir hábitos que podem levar a um superaquecimento ou falha elétrica.

5 dicas para evitar incêndios com eletrodomésticos

Não sobrecarregue as tomadas: Evite o uso de benjamins ou "T" para ligar vários aparelhos de alta potência, como micro-ondas, air fryer e chaleira elétrica, em um único ponto. Essa prática pode superaquecer a fiação e derreter o plástico da tomada, causando um curto-circuito. O ideal é que cada equipamento potente tenha sua própria tomada. Mantenha os aparelhos limpos e ventilados: A gordura acumulada em fornos, fogões e micro-ondas é inflamável. Faça a limpeza regularmente. Além disso, garanta que eletrodomésticos como geladeira, freezer e TV tenham espaço suficiente ao redor para a circulação de ar, evitando que o motor superaqueça. Fique atento a sinais de alerta: Cheiro de queimado, tomadas que esquentam demais, faíscas ao ligar um aparelho ou fios desencapados são sinais claros de perigo. Ao notar qualquer um desses indícios, desligue o equipamento da tomada imediatamente e procure uma assistência técnica autorizada para avaliação. Não tente fazer consertos por conta própria. Desligue os aparelhos da tomada: Crie o hábito de desplugar eletrodomésticos portáteis, como liquidificadores, torradeiras, cafeteiras e carregadores de celular, sempre que não estiverem em uso. Essa simples ação elimina o risco de curtos-circuitos causados por picos de energia na rede elétrica, especialmente durante a noite ou quando você sai de casa. Cuidado com cabos e extensões: Nunca passe fios elétricos por baixo de tapetes, portas ou móveis pesados. A pressão pode danificar o isolamento do cabo e expor a fiação, aumentando o risco de incêndio. Se precisar usar uma extensão, verifique se ela tem a capacidade adequada para o aparelho que será conectado e desenrole-a completamente para evitar superaquecimento. Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.