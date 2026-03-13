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Como evitar incêndios com eletrodomésticos: 5 dicas essenciais

Curto-circuito em aparelhos é causa comum de acidentes; orientações de segurança para sua casa, da cozinha à área de serviço

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Juliane Aguiar
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Juliane Aguiar
Repórter
13/03/2026 18:50

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Como evitar incêndios com eletrodomésticos: 5 dicas essenciais
Aparelhos como a air fryer exigem atenção e cuidados específicos para evitar falhas elétricas e riscos de incêndio doméstico. crédito: Freepik

O incêndio que atingiu uma loja de eletrodomésticos no Shopping Recife serve como um alerta importante para a segurança dentro de casa. Falhas elétricas e curtos-circuitos em aparelhos são uma das principais causas de acidentes domésticos, mas a boa notícia é que a maioria pode ser evitada com cuidados simples e rotineiros.

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Muitas vezes, a correria do dia a dia nos faz ignorar pequenos sinais ou adiar manutenções que são essenciais para o funcionamento seguro dos equipamentos. Da cozinha à área de serviço, cada aparelho exige uma atenção específica para não se tornar um risco. Adotar algumas práticas preventivas garante a proteção da sua família e do seu patrimônio.

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Para ajudar nessa tarefa, separamos cinco orientações fundamentais que você pode aplicar hoje mesmo. São passos práticos para revisar o uso dos seus eletrodomésticos e corrigir hábitos que podem levar a um superaquecimento ou falha elétrica.

5 dicas para evitar incêndios com eletrodomésticos

  1. Não sobrecarregue as tomadas: Evite o uso de benjamins ou "T" para ligar vários aparelhos de alta potência, como micro-ondas, air fryer e chaleira elétrica, em um único ponto. Essa prática pode superaquecer a fiação e derreter o plástico da tomada, causando um curto-circuito. O ideal é que cada equipamento potente tenha sua própria tomada.

  2. Mantenha os aparelhos limpos e ventilados: A gordura acumulada em fornos, fogões e micro-ondas é inflamável. Faça a limpeza regularmente. Além disso, garanta que eletrodomésticos como geladeira, freezer e TV tenham espaço suficiente ao redor para a circulação de ar, evitando que o motor superaqueça.

  3. Fique atento a sinais de alerta: Cheiro de queimado, tomadas que esquentam demais, faíscas ao ligar um aparelho ou fios desencapados são sinais claros de perigo. Ao notar qualquer um desses indícios, desligue o equipamento da tomada imediatamente e procure uma assistência técnica autorizada para avaliação. Não tente fazer consertos por conta própria.

  4. Desligue os aparelhos da tomada: Crie o hábito de desplugar eletrodomésticos portáteis, como liquidificadores, torradeiras, cafeteiras e carregadores de celular, sempre que não estiverem em uso. Essa simples ação elimina o risco de curtos-circuitos causados por picos de energia na rede elétrica, especialmente durante a noite ou quando você sai de casa.

  5. Cuidado com cabos e extensões: Nunca passe fios elétricos por baixo de tapetes, portas ou móveis pesados. A pressão pode danificar o isolamento do cabo e expor a fiação, aumentando o risco de incêndio. Se precisar usar uma extensão, verifique se ela tem a capacidade adequada para o aparelho que será conectado e desenrole-a completamente para evitar superaquecimento.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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