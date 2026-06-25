Motorista de app é preso suspeito da morte de jovem que ia ver jogo da Copa
Ocorrência foi registrada em Varginha, no Sul do estado. Joice Batiston, de 27 anos, foi achada gravemente ferida, foi socorrida, mas morreu pouco depois
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A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (25/6) que um motociclista de aplicativo, de 30 anos, investigado pela morte de Joice Batiston, de 27, em Varginha, no Sul de Minas, foi preso.
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Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram recolhidos uma motocicleta, aparelhos celulares e vestimentas que podem contribuir para o esclarecimento do caso.
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"O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. As investigações prosseguem para a completa apuração dos fatos, incluindo a análise de laudos periciais e demais elementos probatórios", informou a Polícia Civil.
Segundo familiares, no último dia 19 Joice Batiston saiu de casa por volta das 22h e embarcou em uma corrida solicitada pelo aplicativo 99 com destino a um restaurante, onde assistiria à partida ao lado de amigas. Em mensagens enviadas antes do trajeto, ela informou que já estava a caminho e que chegaria em breve ao local combinado. Depois disso, não fez mais contato.
Horas mais tarde, a jovem foi encontrada gravemente ferida em uma avenida distante do destino informado. Ela foi socorrida por policiais militares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Varginha, mas não resistiu aos ferimentos. A certidão de óbito aponta politraumatismo como causa da morte.
A família questiona a hipótese inicial de acidente e aguarda os resultados dos laudos periciais. Parentes relatam que Joice apresentava diversos ferimentos pelo corpo, principalmente no rosto, além de escoriações em outras partes. O celular da vítima também não foi localizado. Familiares afirmam ainda que a jovem foi sepultada em caixão lacrado devido à gravidade das lesões.
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A empresa 99 emitiu nota informando que identificou o motociclista responsável pela corrida e que ele foi bloqueado preventivamente da plataforma até o encerramento das investigações. A companhia declarou ainda que colabora com as autoridades e presta assistência aos familiares da vítima.