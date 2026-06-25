Motorista de app é preso suspeito da morte de jovem que ia ver jogo da Copa

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

A Polícia Civil informou nesta quinta-feira (25/6) que um motociclista de aplicativo, de 30 anos, investigado pela morte de Joice Batiston, de 27, em Varginha, no Sul de Minas, foi preso.

Durante o cumprimento de mandados de busca e apreensão, foram recolhidos uma motocicleta, aparelhos celulares e vestimentas que podem contribuir para o esclarecimento do caso.

"O investigado foi encaminhado ao sistema prisional e optou por permanecer em silêncio durante o interrogatório. As investigações prosseguem para a completa apuração dos fatos, incluindo a análise de laudos periciais e demais elementos probatórios", informou a Polícia Civil.

Segundo familiares, no último dia 19 Joice Batiston saiu de casa por volta das 22h e embarcou em uma corrida solicitada pelo aplicativo 99 com destino a um restaurante, onde assistiria à partida ao lado de amigas. Em mensagens enviadas antes do trajeto, ela informou que já estava a caminho e que chegaria em breve ao local combinado. Depois disso, não fez mais contato.

Horas mais tarde, a jovem foi encontrada gravemente ferida em uma avenida distante do destino informado. Ela foi socorrida por policiais militares e levada para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Varginha, mas não resistiu aos ferimentos. A certidão de óbito aponta politraumatismo como causa da morte.

A família questiona a hipótese inicial de acidente e aguarda os resultados dos laudos periciais. Parentes relatam que Joice apresentava diversos ferimentos pelo corpo, principalmente no rosto, além de escoriações em outras partes. O celular da vítima também não foi localizado. Familiares afirmam ainda que a jovem foi sepultada em caixão lacrado devido à gravidade das lesões.

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A empresa 99 emitiu nota informando que identificou o motociclista responsável pela corrida e que ele foi bloqueado preventivamente da plataforma até o encerramento das investigações. A companhia declarou ainda que colabora com as autoridades e presta assistência aos familiares da vítima.