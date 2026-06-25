Vai viajar de BH para SP? Veja onde estão os pedágios na BR-381

Planejar uma viagem de carro vai muito além de definir o destino, fazer as malas e encher o tanque de combustível. Para os motoristas que seguem de Belo Horizonte a São Paulo (SP) pela Rodovia Fernão Dias (BR-381), também é importante colocar na ponta do lápis os gastos com pedágios. Ao todo, são oito praças de cobrança. Atualmente por parada, a tarifa para carros de passeio é de R$ 3,70; já o valor máximo chega a R$ 33,30 para caminhões de nove eixos; enquanto motocicletas são isentas.

Ao deixar a capital mineira, a primeira parada é em Itatiaiuçu, na Região Central de Minas, no km 543 da rodovia. Na sequência, os condutores passam pelas praças de Carmópolis de Minas, no km 597, e Santo Antônio do Amparo, no km 657, ambas no Centro-Oeste mineiro.

Já no Sul do estado, o motorista encontra outros três pontos de cobrança: Carmo da Cachoeira, no km 753, São Gonçalo do Sapucaí, no km 805, e Cambuí, no km 900.

Ao cruzar a divisa estadual, os condutores encontram mais dois pontos de cobrança em São Paulo: um em Vargem, no km 7, e outro em Mairiporã, no km 66. Somadas, as oito tarifas representam um custo de R$ 29,60 por trecho para veículos de passeio. Considerando ida e volta entre Belo Horizonte e São Paulo, o valor chega a R$ 59,20.

Para veículos de carga, os valores variam conforme a quantidade de eixos. Caminhões com nove eixos, por exemplo, desembolsam R$ 33,30 em cada praça. Em uma viagem de ida e volta, o custo total fica em R$ 532,80. Outros valores estão disponíveis no site da concessionária.

Os pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cartões de crédito e débito ou por meio de tags eletrônicas. Os usuários que utilizam a modalidade tag, têm direito ao Desconto Básico de Tarifa (DBT), que reduz o valor em 5%, além do Desconto para Usuários Frequentes (DUF), benefício destinado a veículos leves que gera abatimentos progressivos para quem utiliza a rodovia regularmente.

Desde abril deste ano, a Fernão Dias está sob gestão da Motiva Minas-SP, concessionária responsável pela administração da BR-381 entre Contagem, em Minas, e Guarulhos, em São Paulo, pelos próximos 15 anos.

Além da manutenção da rodovia, a empresa oferece atendimento operacional 24 horas, com guinchos, ambulâncias e equipes de inspeção de tráfego, que pode ser acionado pelo WhatsApp ou telefone 0800 283 0381.

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Confira as praças de pedágio no trajeto:

Itatiaiuçu (MG) – km 543

Carmópolis de Minas (MG) – km 597

Santo Antônio do Amparo (MG) – km 657

Carmo da Cachoeira (MG) – km 753

São Gonçalo do Sapucaí (MG) – km 805

Cambuí (MG) – km 900

Vargem (SP) – km 7

Mairiporã (SP) – km 66

*Estagiária sob supervisão do subeditor Humberto Santos