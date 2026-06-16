Uma viagem ao topo: guia para visitar os 5 maiores prédios do mundo

Visitar os maiores arranha-céus do mundo é uma experiência que combina arquitetura impressionante com vistas de tirar o fôlego. Para quem sonha em chegar ao topo, ter as informações certas faz toda a diferença. Preparamos um guia com o que você precisa saber para conhecer os mirantes dos cinco gigantes do planeta. Lembre-se que os valores e condições de visita podem variar, por isso é recomendado consultar os canais oficiais antes do passeio.

Burj Khalifa (Dubai, Emirados Árabes Unidos)

Com 828 metros, o Burj Khalifa não é apenas o prédio mais alto do mundo, mas um ícone de Dubai. Ele oferece dois observatórios principais: o "At The Top", nos andares 124 e 125, e o exclusivo "At The Top SKY", no andar 148. A vista de 360 graus do deserto, da cidade e do oceano é inesquecível.

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Os valores dos ingressos variam conforme o horário e o andar escolhido. O pôr do sol é o momento mais concorrido, por isso é essencial comprar com antecedência. A visita durante o dia permite ver os detalhes da paisagem, enquanto à noite a cidade se ilumina.

Merdeka 118 (Kuala Lumpur, Malásia)

Inaugurado em 2024, o Merdeka 118 redefiniu o horizonte de Kuala Lumpur com seus 678,9 metros. Seu nome, "Merdeka", significa "independência" em malaio e celebra a herança cultural do país. O mirante, o mais alto do Sudeste Asiático, fica entre os andares 115 e 116 e oferece uma vista privilegiada das Torres Petronas e de toda a capital da Malásia.

A experiência é moderna e interativa, mostrando a evolução da cidade. O melhor horário para a visita é no final da tarde, para acompanhar a transição do dia para a noite. Recomenda-se consultar o site oficial para informações sobre ingressos.

Shanghai Tower (Xangai, China)

Com 632 metros, a Shanghai Tower se destaca por seu design em espiral. Seus elevadores estão entre os mais rápidos do mundo, levando os visitantes ao observatório "Top of Shanghai" no andar 118 em menos de um minuto. De lá, é possível admirar a metrópole chinesa por completo, incluindo o rio Huangpu.

A visibilidade pode variar por causa do clima, então vale a pena checar a previsão do tempo antes de ir. A estrutura envidraçada do mirante garante uma sensação de flutuar sobre a cidade, e é importante verificar os valores de entrada nos canais oficiais.

Abraj Al-Bait Clock Tower (Meca, Arábia Saudita)

Parte de um complexo hoteleiro em Meca, esta torre de 601 metros abriga o maior relógio do mundo. O mirante está localizado logo abaixo das quatro faces do relógio, proporcionando uma perspectiva única da Grande Mesquita. A visita tem um forte significado cultural e religioso, sendo um ponto de referência para milhões de peregrinos.

O acesso à cidade de Meca é restrito a muçulmanos. Para visitantes autorizados, a visita ao observatório pode estar combinada com o museu da torre, que explora temas científicos e astronômicos. É fundamental verificar as regras de acesso e visitação vigentes.

Ping An Finance Center (Shenzhen, China)

Este gigante de 599 metros domina o centro financeiro de Shenzhen. O observatório "Free Sky", no 116º andar, oferece uma vista panorâmica da cidade que mais cresce na China, além de permitir avistar Hong Kong em dias claros. A plataforma de observação possui um chão de vidro que aumenta a adrenalina da visita.

A noite é um ótimo período para a visita, quando as luzes de Shenzhen criam um espetáculo visual impressionante. Para informações sobre ingressos e horários, é recomendado consultar o site oficial do observatório.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.