Joia do deserto: como Dubai se tornou destino de desejo e ostentação
Bilhões investidos em projetos ousados criaram cidades inovadoras, com arranha-céus, ilhas artificiais e resorts de luxo, preservando o patrimônio cultural
Como os países do Golfo Pérsico se reinventaram como destinos de luxo global. Outrora sinônimo de vastas extensões de areia, tribos nômades e uma economia centrada na pesca e no comércio de pérolas, a região viveu uma das transformações mais impressionantes do mundo moderno.
Impulsionados pela descoberta do petróleo no século 20, países como os Emirados Árabes Unidos (EAU), Qatar e Arábia Saudita canalizaram bilhões de dólares em projetos visionários, erguendo cidades ultramodernas que combinam arranha-céus icônicos, ilhas artificiais e resorts de luxo com um rico patrimônio cultural.
Hoje, essas nações não são apenas potências energéticas, mas verdadeiros ímãs turísticos, atraindo milhões de visitantes em busca de experiências que misturam opulência contemporânea, aventura no deserto e herança ancestral. Essa evolução os posicionou como destinos de elite, rivais de metrópoles como Nova York ou Paris, e símbolos de uma diversificação econômica bem-sucedida.
Em 2024, o turismo na região registrou números recordes. Dubai, porta de entrada principal dos EAU, recebeu 18,72 milhões de visitantes internacionais. No primeiro semestre de 2025, a cidade já acolheu cerca de 9,88 milhões, mantendo um crescimento de 6% em relação ao ano anterior.
Revolução do Ouro Negro
A transformação dos países do Golfo Pérsico é indissociável da descoberta do petróleo, que marcou o fim de uma era de subsistência baseada em pesca, mergulho por pérolas e comércio caravaneiro, e o início de uma prosperidade sem precedentes. Antes do século 20, a região era habitada por tribos beduínas nômades e comunidades costeiras que dependiam do Mar Arábico para sobrevivência. O comércio de pérolas, por exemplo, era a principal atividade econômica em áreas como o atual Qatar e os EAU, com mergulhadores arriscando a vida em águas profundas para coletar ostras valiosas, exportadas para mercados europeus e indianos.
Tudo mudou com as primeiras descobertas de petróleo. Na Arábia Saudita, o óleo foi encontrado em quantidades comerciais em 1938, no poço Dammam, pela companhia americana Aramco (então Standard Oil of California). Isso ocorreu em meio a concessões exploratórias concedidas pelo rei Abdulaziz Al Saud, fundador do reino moderno em 1932. A produção em massa começou após a Segunda Guerra Mundial, impulsionando a economia saudita de uma sociedade agrária e tribal para uma potência global.
Nos Emirados Árabes Unidos, formados em 1971 após a independência britânica, o óleo foi encontrado em Abu Dhabi em 1958 e em Dubai em 1966. Liderados por visionários como o Sheikh Zayed bin Sultan Al Nahyan (fundador dos EAU), os emirados canalizaram os bilhões em projetos ambiciosos. Dubai, em particular, evoluiu de um pequeno porto comercial para uma metrópole global, com o Sheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum impulsionando a diversificação para turismo e finanças desde os anos 1990. A construção de ilhas artificiais e arranha-céus simboliza essa era pós-petróleo, onde o turismo agora representa uma fatia crescente do PIB.
Dubai: o segredo do sucesso
Localizada nos Emirados Árabes Unidos, Dubai consolidou-se como uma das cidades mais icônicas do mundo, combinando arquitetura futurista, luxo extravagante e avanços em inovação. Nas últimas décadas, o emirado passou por uma transformação radical, evoluindo de uma região desértica para um hub global de turismo, negócios e tecnologia, atraindo milhões de visitantes e expatriados anualmente.
Com arranha-céus imponentes, como o Burj Khalifa – o edifício mais alto do planeta –, shoppings grandiosos e hotéis de padrão internacional, Dubai destaca-se pelo estilo de vida cosmopolita e infraestrutura moderna. A cidade oferece segurança elevada, com baixos índices de criminalidade, limpeza impecável e serviços públicos eficientes, mesmo em um clima desértico marcado por temperaturas extremas.
A qualidade de vida é um dos pilares do sucesso de Dubai. Expatriados e residentes beneficiam-se de transporte público eficiente, serviços de saúde de alto nível, escolas internacionais e uma diversidade cultural que facilita a integração de diferentes nacionalidades. Embora o custo de vida seja elevado em áreas centrais e bairros luxuosos, salários competitivos e benefícios corporativos atraem profissionais qualificados de todo o mundo.
Sustentabilidade
Nos últimos anos, o governo local tem priorizado a sustentabilidade como estratégia chave para o futuro. Projetos como o Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, um dos maiores complexos de energia renovável do planeta, somam-se a iniciativas de reciclagem, uso racional de água, expansão do metrô e ônibus elétricos, além de construções ecológicas. Essas medidas visam equilibrar o crescimento econômico acelerado com a preservação ambiental.
A economia dinâmica de Dubai impulsiona seu status global, com ênfase em setores como turismo, comércio internacional, tecnologia da informação, construção civil e finanças. Políticas de impostos reduzidos atraem multinacionais, enquanto eventos internacionais e feiras de negócios geram oportunidades de emprego. O sistema educacional, com currículos internacionais e foco em inovação tecnológica, também contribui para atrair famílias e estudantes.
Entre as atrações imperdíveis estão o Dubai Mall, praias artificiais, safáris no deserto e o bairro histórico de Al Fahidi. Para visitantes, é essencial respeitar costumes locais, como vestuário modesto e restrições ao consumo de álcool em espaços públicos, além de planejar viagens evitando os meses mais quentes.
Com acesso facilitado pelo Aeroporto Internacional de Dubai, um dos mais movimentados do mundo, a cidade continua a reinventar-se, alinhando tradição islâmica à modernidade. Para muitos, Dubai representa não apenas um destino turístico, mas uma experiência transformadora que une luxo, inovação e visão de futuro.
O que os turistas precisam saber antes de viajar
Embora acolhedores, esses destinos são conservadores e baseados na cultura islâmica. Aqui vão dicas essenciais:
Vistos e entrada: a maioria dos turistas de países ocidentais, América Latina e Ásia obtém visto na chegada ou e-visa online nos EAU, Qatar e Arábia Saudita. Verifique requisitos específicos nos sites oficiais (ex: Visit Dubai, Visit Qatar ou Visit Saudi).
Código de vestimenta: vista-se de forma modesta em áreas públicas: cubra ombros e joelhos para homens e mulheres. Mulheres podem precisar de abaya ou lenço na cabeça em mesquitas ou locais sagrados na Arábia Saudita. Em resorts e hotéis de luxo nos EAU e Qatar, trajes de praia são permitidos.
Regras culturais e legais: Evite demonstrações públicas de afeto, consumo de álcool fora de hotéis licenciados e fotografias de pessoas sem permissão. Durante o Ramadã, respeite o jejum (não coma ou beba em público durante o dia).
Clima e melhor época: O calor é intenso no verão (acima de 40°C); prefira novembro a abril para temperaturas agradáveis.
Outras Dicas: Use transporte por app (como Careem), beba água engarrafada e contrate seguro viagem. O inglês é amplamente falado.