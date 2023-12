A gastronomia de Dubai é ancestral e mundial. Cidade mais populosa entre as sete que formam os Emirados Árabes Unidos desde 1971, data de criação do país, Dubai tem pouco mais de 3 milhões de habitantes. Porém, uma característica única faz da culinária local um banquete para qualquer paladar. Cerca de 90% dos moradores são estrangeiros provenientes de mais de 200 países e, com isso, comer bem e por preços mais atrativos que muitas capitais brasileiras é possível. Veja algumas dicas de viagem para comer bem e, talvez, beber um bom vinho ou uma taça de cerveja sem, neste caso, pagar preço equivalente a um engradado no Brasil.

Se está em dúvida sobre quanto vai gastar numa viagem a Dubai, saiba que almoçar num restaurante badalado e detentor de uma estrela Michelin, o seletíssimo guia referência da gastronomia mundial, pode custar menos de R$ 200 por pessoa, com direito a duas entradas e um prato principal. E se você viajou com o orçamento contado e faz questão apenas de ter uma comida boa e barata, saiba que com R$ 15 você pode se deliciar com o melhor sanduíche de falafel que você já provou.

Dubai é um paraíso dos temperos e a diversidade cultural que forma a cidade permite aos turistas conhecerem, e se deliciarem, com pratos típicos da Ásia, África, Mediterrâneo e, claro, do Oriente Médio. Não deixe de visitar o souk (mercado) de especiarias para expandir seus conhecimentos sobre a grande variedade de produtos que fazem parte da culinária da região. Temperar todo tipo de alimento faz parte dos hábitos locais, onde até o café recebe suas doses de especiarias, como o cardamomo.

Álcool fora do cardápio

Aos brasileiros, um aviso importante. Por ser país muçulmano, bebidas alcoólicas não são bem-vistas e custam caro - quando são encontradas - mesmo em Dubai, cidade com as leis mais flexíveis dos Emirados Árabes. Mesmo em restaurantes com estrela Michelin, vinhos, drinks com álcool e cervejas podem nem sequer existir no menu. Além da influência religiosa, o emirado cobra dos comerciantes uma licença especial para eles. E, por isso, é mais comum encontrar bebidas alcoólicas em bares e restaurantes dos grandes hotéis.

Dicas de restaurantes e lanchonetes você encontra na tabela que acompanha este guia, que se propõe mais a falar sobre a experiência do que detalhar pratos e ambientes. Em geral, quem busca refeições com chefs renomados e em ambientes de tirar o fôlego pode traçar um roteiro pelos principais hotéis da cidade, onde estão alguns dos mais badalados lugares para almoçar, curtir um happy hour ou um jantar romântico. Todos os locais têm deliciosas opções vegetarianas e veganas.

Maratona gastronômica

Uma dica imperdível, seja qual for seu perfil como turista, é fazer um passeio a pé e provar uma autêntica comida de rua que vai mudar seus conceitos sobre muitos pratos populares até mesmo no Brasil. Nas regiões residenciais de Dubai, duas irmãs fazem sucesso há 10 anos com um tour gastronômico pelo bairro onde cresceram. Arva e Farida Ahmed, filhas de imigrantes indianos, são guias experientes e oferecem um serviço que mistura história, geografia e, óbvio, pratos deliciosos.

A experiente e carismática Farida Ahmed, da Frying Pan Adventures, oferece tours gastronômicos que são imperdíveis Rafael Alves/EM/D.A Press

Um dos passeios em grupo pelas ruas da Dubai antiga, oferecido pela Frying Pan Adventures, percorre cinco estabelecimentos, com direito a visitar as cozinhas, acompanhar o preparo das refeições e provar iguarias que fazem parte do dia a dia de famílias e trabalhadores das áreas mais populares da cidade. O falafel mencionado algumas linhas acima, por exemplo, faz parte do cardápio de uma lanchonete comandado por um cozinheiro palestino-jordaniano que faz a massa na hora, para que o bolinho desmanche na boca do cliente de tão macio.

“Tudo é fresco, feito assim que a gente confirma que está chegando. Tudo para garantir o melhor sabor” Farida Ahmed, da Frying Pan Adventures



Alguns metros à frente, a explosão de sabores da kunafa (um doce feito tipo panqueca feito com queijo) e saborosos e pouco conhecidos doces árabes vão fazer você duvidar se conseguirá terminar o tour gastronômico de pouco mais de duas horas. “Tudo é fresco, feito assim que a gente confirma que está chegando. Tudo para garantir o melhor sabor”, comenta Farida, que esbanja simpatia, conhecimento e talento para manter o grupo sempre querendo descobrir mais sobre o próximo prato.

Doces árabes surpreendem pelo sabor e variedade em Dubai Rafael Alves/D.A Press

O roteiro dos locais visitados alteram conforme a temporada, e as irmãs, que fazem parte de uma família de quatro gerações de mulheres dedicadas à culinária, oferecem passeio também pelos souks, assim como roteiros focados em petiscos ou nos restaurantes indianos da vizinhança que elas conhecem desde a infância.

Restaurantes para conhecer em Dubai

11 Woodfire

Sob o comando do chef Akmal Anuar, natural de Singapura, o restaurante ostenta uma estrela Michelin e usa várias técnicas para grelhar seus pratos. Entre as assinaturas da casa estão o robalo com tamarindo e crosta salgada com feno e o bife T-bone australiano. O almoço por menos de R$ 200 por pessoa é uma ótima oportunidade para conhecer um dos mais badalados restaurantes de Dubai.

O 11 Woodfire de Dubai une requinte e simplicidade e tem uma estrela Michelin no currículo Mercado de especiarias em Dubai: souks são cartões-postais da cidade

Al Fanar – Al Seef

Localizado no estuário de Dubai Creek, numa região com construções que se assemelham a uma típica vila árabe, o restaurante indicado pelo Guia Michelin como um lugar para se conhecer é aconchegante e oferece o melhor da culinária dos Emirados. Tem pratos fartos e preços atrativos, com muitas opções de peixes frescos, frutos do mar e acompanhamentos deliciosos.

Al Samadi Sweets

Doces libaneses variados e inesquecíveis, conforme tradição mantida desde o século 19. Uma parada obrigatória para os moradores mais antigos de Dubai.

Estiatorio Milos

Os sabores das ilhas gregas invadem esse famoso restaurante do Atlantis The Royal, que recebeu uma menção honrosa no Guia Michelin 2023. Sofisticado e simples ao mesmo tempo, o Milos é comandado pelo chef Costas Spiliadis, conhecido e premiado mundialmente por buscar a pureza e o sabor dos ingredientes. O almoço completo custa cerca de R$ 270 por pessoa.

Restaurantes de Dubai oferecem o melhor da gastronomia mundial The Royal/Divulgação

Sal

Aos pés do icônico Burj Al Arab e sob o comando do renomado chef italiano Paolo Mannis, o Sal traz o melhor da gastronomia da Península Ibérica, com pratos típicos de Portugal e Espanha servidos à beira-mar. Mesmo quem não está hospedado no hotel pode reservar uma mesa. A refeição completa pode passar de R$ 500 por pessoa, a depender da combinação de pratos.

Farooj Al Shami

Restaurante sírio que é referência entre trabalhadores e moradores quando o assunto é shawarma. Combinação irresistível de preço bom, fartura e muito sabor.

Kabab Erbil Iraqi

Este restaurante iraquiano surpreende os clientes da recepção com uma redoma de vidro que separa o salão da fogueira de chão usada para assar as carnes. O peixe de 2 quilos, defumado com temperos como molho de romã, serve até três pessoas e vem com vários acompanhamentos. Comida tradicional, muito farta e por um preço bom. Um banquete coletivo inesquecível.

Laguna Beach & Lounge

Fim de tarde aconchegante e com um belíssimo pôr do sol na praia no hotel cinco estrelas Sofitel Dubai The Palm. Petiscos deliciosos, drinks e uma deliciosa seleção de pratos com inspiração na culinária mediterrânea.

Li’ Brasil

Com uma vista privilegiada das marinas de Dubai, esse restaurante mistura as cozinhas libanesa e brasileira num local que é uma ótima opção de fim de tarde à beira-mar. O restaurante fica no resort Address Beach, onde está a piscina de borda infinita mais alta do mundo.

Qwaider Al Nabulsi

Restaurante palestino-jordaniano conhecido por servir kunafa, uma deliciosa panqueca assada feita com queijo, mel e outros ingredientes. Não deixe de provar.

Kunafa, uma deliciosa mistura de queijo e mel que derrete na boca Rafael Alves/D.A Press

SushiSamba

Instalado no alto de uma torre e com uma vista de quase 360 graus para a cidade, esse restaurante é um dos mais concorridos de Dubai para um happy hour com amigos ou a dois.

Sonara Camp

Um acampamento sustentável nas dunas do deserto, com tendas cuidadosamente preparadas para curtir o fim de tarde, ver um pôr do sol inesquecível nas areias e, à noite, saborear um banquete enquanto vê atrações artísticas. Um passeio para casais e famílias que fica pertinho de Dubai.

Sultan Dubai Falafel

Localizado na região conhecida como Dubai antiga, esse restaurante de esquina é parada obrigatória para você saborear o melhor falafel e homus que você já comeu. Os preços são excelentes e os sabores inesquecíveis.

The Royal Tearoom

Essa casa de chá no saguão é uma parada mais que recomendada para provar deliciosos pães e doces artesanais do aclamado chef francês Christophe Devoille. Localizada no saguão do hiperluxuoso hotel Atlantis The Royal, esse café é uma experiência visual e gastronômica única.



*O jornalista viajou a convite do Departamento de Economia e Turismo de Dubai