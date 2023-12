De longe, a aparência de blocos se equilibrando não fazem do Atlantis The Royal um grande atrativo no horizonte de Dubai, cidade que se orgulha de - em poucos anos - ter erguido monumentos como o maior prédio do mundo, entre outros superlativos da engenharia. O hotel inaugurado por Beyoncé em 21 de janeiro, porém, surpreende até mesmo hóspedes acostumados à vida luxuosa ostentada em algumas atrações do principal destino turístico dos Emirados Árabes Unidos.

O Atlantis The Royal se diferencia de outros hotéis hiperluxuosos, expressão que alguns usam em autorreferência, desde a recepção. O amplo espaço com poltronas e cantos detalhadamente decorados é preenchido por uma fonte e esculturas prateadas em formatos de gotas. Água e fogo são elementos recorrentes na arquitetura e paisagismo do hotel, no qual uma das torres é residencial: um condomínio particular com praia privativa.

Ainda no lobby, gotas gigantescas de vidro parecem escorrer do teto. Nas extremidades do salão, quedas d’água preenchem as paredes circulares de vidro dos elevadores. A luz interna é natural, vinda de uma parede de vidro que dá visão para as fontes na parte externa. Foi logo após essa moldura transparente que foi montado o palco para o show de inauguração feito por Beyoncé, em sua primeira apresentação ao vivo após um hiato de cinco anos.

O Atlantis The Royal tem a maior praia privativa entre os resorts de Dubai Rafael Alves/EM/D.A Press

O Atlantis The Royal coleciona números que impressionam, mas deixarei a maioria no quadro abaixo para detalhar neste texto outras impressões. Na parte externa, esculturas de jade em tamanho real mostram o caminho das escadas laterais à cascata que dá acesso a uma grande fonte na área externa.

Ao longo do dia, jatos de fogo ao som de músicas saem da água e são uma atração extra para os clientes do restaurante Estiatorio Milos, na outra extremidade do espelho d’água, de frente para o hotel. Sob o comando do chef grego Costas Spiliadis, o Milos é referência mundial em comida mediterrânea e uma experiência recomendada até para quem não está hospedado no Atlantis. O almoço completo, com entrada, prato principal e sobremesa, custa cerca de R$ 270 por pessoa.

Quartos com piscinas

Ok, neste ponto você já deve estar cansado de se perguntar quanto custa, afinal, alugar um quarto no Atlantis The Royal. Não é nada barato, é a resposta sincera para a maioria dos turistas brasileiros. Os preços variam conforme as temporadas, mas geralmente superam os R$ 5 mil para a diária nos quartos mais simples, numa simulação de reserva feita para novembro de 2024, por exemplo. Se quiser o conforto de uma das suítes com piscina e vista estonteante da ilha da palmeira, o valor do pernoite ultrapassa os R$ 20 mil.

Saguão de entrada do Atlantis The Royal Rafael Alves/EM/D.A Press

Banquete internacional

O Atlantis é um hotel resort, com restaurantes, clubes noturnos, praia privativa e um grande número de lojas de grife. Há um local, porém, que se destaca tão ou mais do que os descritos até agora. O Gastronomy é um espaço de café da manhã, almoço e jantar que aguça todos os sentidos. Um banquete visual e literal para os hóspedes. As opções, de frutos do mar a frutas frescas e pães artesanais, são oferecidas em bancas de atendimento, como num mercado. Uma delas abriga uma cafeteria com sua própria máquina de torrar os grãos. Sem dúvidas um lugar para saborear e fotografar.

O Atlantis The Royal em números:

795 quartos

Estão incluídos nessa conta 693 quartos standards, 96 suítes e seis coberturas com design exclusivo. Entre as suítes e as coberturas, 44 delas têm piscinas próprias.

17 restaurantes e bares

Oito desses restaurantes são comandados por celebridades da gastronomia. O Ossiano, do chef francês Grégoire Berger, é detentor de uma estrela Michelin.

2 clubes noturnos

São quatro bares e lounges muito concorridos por quem está ou não hospedado no hotel, sendo que um deles fica na piscina de borda infinita.

1 piscina de borda infinita

No alto do hotel, o Club 22 é um espaço para descansar ou curtir o dia e o pôr do sol numa belíssima piscina de borda infinita com camas flutuantes e visão panorâmica do mar e da ilha Palm Jumeirah.

2 quilômetros de praias

É a maior extensão de praia privativa dentro de Dubai.

1 café e patisserie

No charmoso e elegante hall do hotel, o The Royal Tearoom fica aberto o dia todo e serve deliciosos chás e doces e pães feitos pelo chef francês Christophe Devoille. Vale conhecer, e saborear, as delícias servidas mesmo se você não estiver no hotel.

1 parque aquático

O maior parque aquático do mundo fica bem ao lado, no Atlantis The Palm, hotel da mesma rede e que faz parte do complexo. Quem está hospedado no The Royal tem acesso a todos os serviços lá, que é um paraíso para quem curte muitas opções de entretenimento num mesmo parque aquático.



Outras dicas de hospedagem

Address Beach Resort

Este resort perto da região das marinas tem uma das atrações mais charmosas da cidade, aberta inclusive para quem não está hospedado lá: um spa com piscina de 94 metros de comprimento e borda infinita, tudo isso a 293,9 metros do chão. É a piscina mais elevada do mundo, segundo o Guinness, o Livro dos Recordes.

Al Seef Heritage

Às margens do rio que separa parte de Dubai, este hotel é a melhor opção para quem busca a experiência mais autêntica. O complexo do Al Seef foi todo construído para parecer casas em estilo árabe, com vilas, tendas de produtos à venda e restaurantes. É como se fosse um pequeno bairro convidativo para fotos e dias e noites agradáveis em família.

Complexo do hotel Al Seef foi construído para parecer casas em estilo árabe, com becos, ruas, tendas e restaurantes Rafael Alves/D.A Press

Burj Al Arab Jumeirah

Um dos marcos do processo de internacionalização da cidade, este prédio em formato de vela de barco foi inaugurado em 1999 com a estratégia de marketing de se autointitular o único hotel sete estrelas do mundo. Esse cartão-postal de Dubai erguido sobre uma ilha artificial reúne excelentes restaurantes, lojas e atrações para todos os públicos.

Sofitel - The Palm

Com suítes luxuosas inspiradas na Riviera Francesa, o hotel oferece uma experiência confortável, mas com serenidade e privacidade. Com piscinas e espaços para crianças, spas e restaurantes, inclusive na praia, é uma opção atrativa para viajar em grupo de amigos, em família ou eventos empresariais.



*O jornalista viajou a convite do Departamento de Economia e Turismo de Dubai