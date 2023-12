Museu do Futuro de Dubai tem banco de DNA com mais de 2 mil espécies

Um pinguim metálico que nada em pleno ar, desafia a física e encanta os visitantes, é o cartão de visita do Museu do Futuro. O robô mascote parece ter vida própria e sobrevoa silenciosamente o saguão de entrada de um lado a outro, sem fios. No Dubai Frame, uma plataforma com piso transparente a 150 metros do chão é o último caminho dos visitantes entre o passado e o futuro do emirado. Os dois museus são atrações imperdíveis para crianças e adultos.

Antes de prosseguir, vale ressaltar que Dubai olha para o futuro sem se esquecer do passado. Não do jeito como as cidades turísticas europeias, que preservam por meio da arquitetura traços de suas origens. O emirado se moderniza sobre o que era seu passado não tão distante assim. Da vila de pescadores que só teve acesso a energia elétrica e telefones nos anos 1950 pouco restou. O horizonte, hoje, é dos arranha-céus.

Ao andar pela cidade e visitar seus principais museus, a história e a tradição estão presentes em vários aspectos. Servem de base para a visão de futuro que o emirado planeja e constrói dia a dia. O conceito é bem visível no Dubai Frame, museu em formato de moldura de quadro, construído como um elo entre a antiga e a nova Dubai.

Na base do prédio estão galerias que contam a história da formação da cidade, da vida dos beduínos ao começo da modernização após a descoberta do petróleo e a formação dos Emirados Árabes Unidos. As laterais da moldura gigante são elevadores panorâmicos, planejados para subir voltados para a antiga Dubai e descer tendo como vista o horizonte de arranha-céus.

Desafio nas alturas

A parte superior do Dubai Frame tem laterais em vidro, o que permite ver à direita a parte moderna da cidade e à esquerda a região mais residencial e menos luxuosa. Com muitos mapas interativos, é um ótimo jeito de se localizar na cidade e conhecer detalhes curiosos sobre vários cartões-postais da cidade. O grande destaque, porém, é o piso central. Uma passarela que fica transparente enquanto você anda, desafiando os sentidos e causando um frio na barriga para quem está a 150 metros de altura.

Depois de conhecer o passado e o presente de Dubai, o caminho natural é visitar o futuro da cidade. Porém, chegue muito cedo e reserve a manhã inteira para conhecer o concorrido Museu do Futuro, eleito pela National Geographic um dos 14 mais belos do mundo. São 5 andares de atrações, além de um terraço para tirar uma foto sobre a superfície metálica da estrutura de 77 metros de altura entalhada com uma mensagem sobre o futuro que traz a caligrafia do sheik de Dubai, Mohammed Bin Rashid Al Maktoum.

O passeio pelo museu começa com a recepção feita por uma inteligência artificial e muitas animações num elevador até o quinto andar que simula o interior de uma nave. O propósito e levá-lo a uma jornada pelo espaço até o ano de 2071. As salas do quinto andar do Museu do Futuro têm muita interatividade, que vão de construções de bases interestelares a avatares de astronautas com o rosto do visitante.

Verde virtual

No quarto piso fica o Instituto Cura, com foco no futuro da biodiversidade e ecologia. Um dos espaços mais impressionantes e fotografados deste andar é o banco de DNA de centenas de animais e plantas de cada canto do planeta. Curiosamente, nas ruas de Dubai a sensação é de que o futuro não tem verde. Árvores aparecem como elementos decorativos numa cidade em que a exposição ao sol forte desafia moradores e turistas.

O terceiro piso do Museu do Futuro é um oásis de relaxamento, com salas de meditação e de terapias para conectar todos os sentidos. Uma agradável e bem-vinda surpresa para os visitantes após tantos painéis luminosos e efeitos especiais nos dois andares acima.

O segundo piso reúne tecnologias de ponta em desenvolvimento atualmente e que fazem ou farão parte do nosso presente em breve. E, quem está viajando com crianças, o primeiro piso tem um gigantesco espaço recreativo e educativo chamado Heróis do Futuro.

O moderno metrô de Dubai é um ótimo jeito de chegar ao Dubai Frame e ao Museu do Futuro. As tarifas variam conforme a distância percorrida, mas o valor compensa e a vista no caminho - as linhas são elevadas - já são uma atração à parte no seu roteiro.

Serviço:

Dubai Frame

50 Dirham (R$ 67)adultos

20 Dirham (R$ 27)crianças dos 3 aos 12 anos

Gratuito abaixo dos 3 anos

Museu do Futuro

149 Dirham (R$ 198)

Gratuito abaixo dos 4 anos

*O jornalista viajou a convite do Departamento de Economia e Turismo de Dubai