Como visitar o Vaticano: um guia com dicas para sua viagem a Roma
O menor país do mundo é um destino de fé e arte; saiba como comprar ingressos, horários, o que visitar e como se vestir para conhecer a Basílica e os Museus
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Visitar o Vaticano, o menor país do mundo, com apenas 0,44 km², é uma experiência única em Roma, mas que exige planejamento para não se transformar em horas de espera. Comprar ingressos com antecedência e saber o que vestir são os primeiros passos para aproveitar ao máximo a Basílica de São Pedro, os Museus do Vaticano e a icônica Capela Sistina.
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A experiência combina arte, história e fé em um só lugar. Mesmo quem não é religioso se impressiona com a grandiosidade das construções e a riqueza das obras de arte. Por isso, organizar a visita é fundamental para garantir uma imersão tranquila e completa.
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Como comprar ingressos para o Vaticano
A dica de ouro é comprar as entradas pela internet, diretamente no site oficial dos Museus do Vaticano. Essa atitude simples evita as filas gigantescas da bilheteria e as taxas mais altas cobradas por algumas agências de turismo. Recomenda-se reservar os ingressos com pelo menos duas a três semanas de antecedência, especialmente na alta temporada.
Os ingressos para os Museus do Vaticano já incluem o acesso à Capela Sistina, que fica no final do percurso de visitação. A entrada na Basílica de São Pedro, por sua vez, é totalmente gratuita, mas exige passar por uma longa fila no controle de segurança da praça. Vale destacar que a antiga passagem direta da Capela Sistina para a Basílica hoje é restrita a grupos com guias credenciados; visitantes individuais devem sair dos museus e contornar a muralha externa para acessar a igreja. Por fim, lembre-se de que no último domingo de cada mês a entrada nos Museus é gratuita, porém as filas tornam-se ainda maiores.
O que não deixar de visitar
A jornada geralmente começa nos Museus do Vaticano, que abrem de segunda a sábado às 8h e abrigam uma das maiores e mais importantes coleções de arte do mundo. Reserve pelo menos três a quatro horas para a visita, pois o percurso é extenso e passa por diversas galerias, como a Galeria dos Mapas e as Salas de Rafael, culminando na Capela Sistina, com os célebres afrescos de Michelangelo.
Após os museus, a Basílica de São Pedro se destaca pela sua cúpula imponente e interior deslumbrante. Lá dentro, não deixe de ver a "Pietà", escultura de Michelangelo, e o Baldaquino de São Pedro, de Bernini. Subir na cúpula é uma excelente opção que oferece uma vista panorâmica inesquecível de Roma.
Código de vestimenta: o que usar
O Vaticano possui um código de vestimenta rigoroso que deve ser seguido para entrar na Basílica, na Capela Sistina e em outras áreas sagradas. A regra é simples: ombros e joelhos precisam estar cobertos, tanto para homens quanto para mulheres.
Isso significa que regatas, blusas sem manga, shorts e saias curtas não são permitidos. Uma dica prática é levar um lenço ou echarpe na bolsa. Assim, você pode se cobrir facilmente antes de entrar, sem precisar voltar ao hotel para trocar de roupa
Para encontrar o Vaticano menos cheio, prefira ir no início da manhã, entre 8h e 10h, ou no meio da tarde. Lembre-se que você passará por uma verificação de segurança, semelhante à de aeroportos. Às quartas-feiras, quando o Papa Leão XIV realiza a Audiência Papal na Praça de São Pedro, o movimento na região aumenta consideravelmente. O pontificado atual teve início após o falecimento do Papa Francisco.
Informações atualizadas em junho de 2026.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.