De Minas à Bahia: contrato de concessão da Rota das Gerais é assinado

Mais dois importantes trechos rodoviários de Minas Gerais, compreendendo 734,9 quilômetros, foram concedidos para a iniciativa privada. Foi assinado o contrato de concessão da chamada Rota das Gerais, que inclui 394,9km da BR-116 (Rio-Bahia), no percurso entre Governador Valadares e a divisa com a Bahia, cortando os vales do Rio Doce e do Jequitinhonha, e 340km da perigosa BR-251, entre Montes Claros e a BR-116, no Norte do estado.



Com as novas concessões, Minas tem três rodovias federais transferidas para a administração privada em menos de 18 meses. Antes, em 23 de janeiro de 2025, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) assinou o contrato de concessão da BR-381, em trecho conhecido como Rodovia da Morte, parte do percurso de 303,40 quilômetros entre Belo Horizonte e Governador Valadares, para a empresa 4UM Investimentos.

Oficializada pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), a outorga da concessão foi publicada no Diário Oficial da União em 2 de junho. A assinatura do novo contrato conclui o processo de concessão e foi divulgada pela empresa Ecovias das Gerais, do grupo Ecovias, que venceu leilão da Rota das Gerais em 31 de março. A operação do novo trecho pela concessionária começa em novembro, e o pedágio deve ser cobrado a partir de 1º de dezembro. Está prevista a instalação de cinco praças de pedágio eletrônico na BR-116 e de outros quatro pontos de cobrança na BR-251, em sistema free flow. Antes, porém, a empresa terá que pôr em curso melhorias no pavimento e na sinalização, segunda as normas da ANTT.

No leilão, a EcoRodovias apresentou proposta com desconto de 19% sobre a tarifa básica de pedágio. “O contrato prevê outros descontos, como a redução de 5% para veículos que realizam o pagamento da tarifa com TAG e descontos progressivos para veículos leves que cruzarem o mesmo pórtico múltiplas vezes dentro de um mesmo mês. Motocicletas serão isentas do pagamento da tarifa”, informou a empresa. O sistema contará com nove pórticos de cobrança distribuídos ao longo das BRs 116 e 251. Os valores nominais não foram divulgados.

Verba e esperança

O edital da concessão prevê investimentos da ordem de R$ 13,1 bilhões nos dois trechos ao longo de 30 anos, sendo R$ 7,3 bilhões em obras e R$ 5,8 bilhões destinados à operação e manutenção do sistema rodoviário. Cerca de 70% dos investimentos deverão ser feitos nos primeiros dez anos do contrato.

A assinatura do contrato foi comemorada no Norte de Minas, onde a concessão da BR-251 para a iniciativa privada é vista como a esperança para viabilizar intervenções necessárias para pôr fim às tragédias na estrada. Uma das rodovias mais movimentadas do estado, servindo como um “corredor” do transporte de cargas do Sul/Sudeste para o Norte/Nordeste brasileiro, a BR-251 foi apelidada de Estrada do Medo, por ser palco de constantes acidentes, como a batida entre um ônibus e uma carreta, seguida do incêndio dos veículos envolvidos, na madrugada de 24 de maio, que deixou nove mortos e 10 feridos.



Ao longo de décadas, diante das constantes ocorrências de acidentes na BR-251, lideranças e entidades de classe do Norte de Minas reivindicam intervenções para amenizar as tragédias na rodovia, pleiteando a duplicação da estrada. O contrato prevê 42,3 quilômetros de duplicações – 12,5% do percurso total concedido – entre o terceiro e o oitavo ano da concessão, em quatro trechos da estrada, sendo um deles a perigosa Serra de Francisco Sá. Também está prevista a implantação de 136 quilômetros de faixas adicionais entre o quarto e o 10º ano da concessão, em trechos críticos nos municípios de Salinas, Grão Mogol e Francisco Sá.

Marco

Ainda que a duplicação prevista seja mais tímida do que os usuários esperavam, a Associação dos Municípios da Área Mineira da Sudene (Amams), que congrega os prefeitos de 96 cidades da região, divulgou nota ontem em que considera a concessão como “um marco para a melhoria da infraestrutura e da segurança viária no Norte de Minas e nos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri”.

A Amams lembra que acompanhou de perto todo o processo que culminou a oficializou a concessão dos dois trechos rodoviários “defendendo investimentos que garantam mais segurança aos usuários e impulsionem o desenvolvimento econômico da região”. “Trabalhamos intensamente para que esse contrato se consolidasse e, agora, esperamos que os investimentos previstos tragam mais segurança, reduzam os acidentes e fortaleçam o desenvolvimento econômico do Norte de Minas e dos Vales do Jequitinhonha e do Mucuri”, afirmou o presidente da associação de prefeitos, Ronaldo Soares Mota Dias.

Plano de 100 dias

Antes mesmo de iniciar oficialmente a operação dos trechos, informou a Ecovias Gerais, a concessionária dará inicio ao Plano dos 100 Dias, um conjunto de ações emergenciais voltadas à melhoria das condições da rodovia e ao aumento da segurança viária. O programa inclui recuperação da sinalização horizontal e vertical, manutenção emergencial de pavimento nos trechos mais críticos, serviços de roçada, limpeza da faixa de domínio, manutenção dos sistemas de drenagem, tapa-buracos e implantação de dispositivos de segurança em pontos considerados prioritários, anunciou a nova concessionária.



A empresa informou também que durante o período da transição da gestão das rodovias para a iniciativa privada, os atendimentos a acidentes e emergências continuarão sendo realizados pelos órgãos públicos atualmente responsáveis pelas vias: a Polícia Rodoviária Federal (PRF), para questões de tráfego, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) o Corpo de Bombeiros, socorro em caso de acidente.

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A BR-251 e o trecho da BR-116 em Minas integram um dos mais importantes corredores logísticos do país, responsável pela conexão entre as regiões Sudeste e Nordeste e com forte presença do transporte de cargas de longa distância. Aproximadamente 90% do tráfego das duas rodovias é composto por veículos pesados.