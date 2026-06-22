Praias da Tailândia: destinos que transformam a viagem em sonho

Railay Beach é acessível apenas por barco, o que já cria uma atmosfera de exclusividade e aventura. Suas falésias de calcário atraem escaladores do mundo inteiro, enquanto a areia branca e o mar azul oferecem descanso para quem busca tranquilidade. A combinação de esportes radicais e relaxamento faz da praia um destino versátil, capaz de agradar tanto aventureiros quanto viajantes em busca de paz. Ademais, o pôr do sol em Railay é considerado um dos mais belos da Tailândia, coroando cada dia com Foto: Shivashanky wikimedia commons