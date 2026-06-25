Queda de energia em Santa Tereza frustra torcedores antes do jogo do Brasil

A expectativa para acompanhar a partida da Seleção Brasileira na noite de quarta-feira (24/6) foi interrompida por sucessivas quedas de energia em bairros de Belo Horizonte e da região metropolitana. Em Santa Tereza, na Região Leste da capital, uma das áreas mais afetadas, moradores e comerciantes enfrentaram interrupções no fornecimento elétrico justamente nas horas que antecederam o início do jogo, provocando transtornos e prejuízos.



Relatos de instabilidade circularam ao longo do dia em grupos de moradores do bairro. Segundo o presidente da Associação dos Moradores de Santa Tereza, Diamantino Serafim, houve pelo menos dois episódios distintos de interrupção. O primeiro ocorreu próximo ao horário do almoço e teve curta duração. Já o segundo, no fim da tarde, afetou uma área maior e deixou moradores apreensivos diante da proximidade do início da partida.

"Teve um pico pequeno por volta da hora do almoço, mas instantâneo. Depois aconteceu uma interrupção de maior duração, no final da tarde, que atingiu grande parte da região", relatou.

De acordo com Serafim, informações repassadas informalmente apontavam para um problema em um equipamento da rede elétrica, e não para uma sobrecarga causada pelo consumo elevado durante o jogo. A energia foi restabelecida pouco antes do início da partida em parte do bairro, embora alguns trechos tenham permanecido sem fornecimento por mais tempo.

Além de Santa Tereza, moradores relataram ocorrências em regiões vizinhas, como Floresta, Sagrada Família e Santa Efigênia. O representante da associação, contudo, ressalta que não confirmou oficialmente os casos.

Na Praça Duque de Caxias, um dos principais pontos de encontro do bairro, a falta de energia teve impacto direto sobre bares e estabelecimentos que se preparavam para receber torcedores. Proprietário da Mercearia Bicalho, Nivaldo Bicalho conta que o fornecimento foi interrompido por volta das 17h30, quando clientes já começavam a chegar para assistir ao jogo.

"As pessoas foram chegando e aguardando para ver se a luz voltava. Como não tinha previsão, muita gente acabou indo embora", afirmou.

Segundo o comerciante, a energia na praça só retornou por volta das 19h20, quando a partida já havia começado. A situação foi agravada por uma chuva registrada no início da noite, reduzindo ainda mais o movimento na região.

"Quando a energia voltou, o público já tinha ido embora. Foi ruim para todo mundo que estava esperando o movimento do jogo", disse.

Apesar da interrupção, o comerciante informou que parte de seu imóvel continuou abastecida por um segundo padrão de energia ligado a outro circuito, o que evitou perdas maiores de produtos refrigerados. Ainda assim, ele afirma que a falta de clientes representou prejuízo para os negócios da praça.

Em nota, a Cemig informou que não houve nenhuma ocorrência sistêmica relacionada ao aumento da carga elétrica durante a partida da Seleção Brasileira. Segundo a companhia, a operação especial montada para o período transcorreu normalmente, com monitoramento em tempo real e reforço das equipes de manutenção.

A empresa esclareceu que as interrupções registradas em alguns pontos da Região Metropolitana foram causadas por ocorrências emergenciais e pontuais na rede de distribuição. Na noite de quarta-feira, a Região Centro-Sul de Belo Horizonte registrou ventos de até 73,4 km/h, que provocaram desligamentos localizados.

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Sobre o caso de Santa Tereza, a Cemig informou que a ocorrência foi provocada por um defeito na rede de média tensão e que o fornecimento foi restabelecido às 19h16.