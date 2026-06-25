Videntes e famosos: as previsões mais malucas que já deram o que falar

A previsão que viralizou nesta semana de que uma partida de futebol da seleção brasileira seria interrompida por extraterrestres tomou conta das redes sociais e gerou uma onda de memes. O episódio, por mais inusitado que pareça, não é um caso isolado. Ao longo dos anos, diversas outras previsões bizarras feitas por videntes ganharam destaque na mídia, misturando curiosidade, ceticismo e entretenimento.

Talvez uma das profecias mais famosas globalmente tenha sido o suposto fim do mundo em 21 de dezembro de 2012. Baseada em interpretações do calendário maia, a teoria alimentou a cultura pop e virou tema de filmes e documentários. A data chegou, passou, e o mundo continuou, mas o evento se tornou um marco sobre como previsões apocalípticas podem mobilizar a atenção de milhões de pessoas.

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O universo dos famosos também é um campo fértil para videntes. Anualmente, surgem listas de previsões sobre gravidez, separações e novos projetos de celebridades. No Brasil, o reality show “Big Brother Brasil” sempre vem acompanhado de uma enxurrada de palpites sobre o vencedor. Esses prognósticos movimentam as torcidas online e geram discussões que duram meses.

Mas o mundo das adivinhações não se limita a videntes humanos. Durante a Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, um polvo chamado Paul virou uma celebridade internacional. Ele supostamente previa os resultados dos jogos da seleção alemã escolhendo entre duas caixas com as bandeiras dos países. O molusco teve um aproveitamento perfeito, acertando o resultado dos sete jogos da Alemanha na competição – incluindo sua derrota na semifinal – e também o vencedor da grande final.

Outro caso que marcou época envolveu o chamado “Bug do Milênio”. No final da década de 1990, teorias afirmavam que os computadores não conseguiriam processar a mudança do ano de 1999 para 2000, o que causaria um colapso global. Muitos previram o caos em sistemas financeiros, elétricos e de comunicação. Embora a preocupação fosse baseada em uma falha técnica real, o apocalipse digital não aconteceu, em grande parte devido a um esforço global de correção de sistemas que evitou problemas maiores.

Esses episódios mostram como previsões, das mais sérias às mais divertidas, têm o poder de capturar a imaginação do público. Seja por meio de um polvo, de calendários antigos ou de visões sobre ETs no futebol, o fascínio pelo futuro continua a garantir que novas e inusitadas profecias sempre encontrem espaço nas conversas do dia a dia.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.