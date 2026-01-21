Além de Baba Vanga: 5 outras profecias famosas para o ano de 2026

As previsões de Baba Vanga para 2026 despertaram grande curiosidade, mas a vidente búlgara não está sozinha em suas visões sobre o futuro próximo. Ao longo da história, diversas outras figuras e textos antigos também deixaram pistas sobre o que poderia acontecer neste período, com presságios que vão de desastres naturais a grandes transformações sociais.

As previsões atribuídas a Vanga para 2026 incluem um possível contato com extraterrestres, a ocorrência de grandes catástrofes naturais, uma potencial Terceira Guerra Mundial e avanços significativos na medicina e na inteligência artificial. Diante desses cenários, conheça cinco outras profecias famosas que, segundo intérpretes, também podem se referir a um futuro próximo.

1. As quadras de Nostradamus

O astrólogo francês do século XVI é talvez o vidente mais famoso da história. Suas quadras enigmáticas são constantemente analisadas em busca de significados para o presente e o futuro. Intérpretes de suas obras sugerem que textos sobre "grandes guerras" e "fogo do céu" poderiam se aplicar a eventos geopolíticos e desastres em meados desta década. A natureza vaga e simbólica de seus escritos, no entanto, permite múltiplas interpretações, e qualquer associação com o ano de 2026 é puramente especulativa.

2. A profecia dos Papas

Atribuída a São Malaquias, esta controversa lista de 112 frases curtas em latim descreveria cada um dos papas da Igreja Católica. O Papa Francisco é associado ao 112º pontífice da lista, descrito como "Pedro, o Romano". Segundo a profecia, seu papado seria o último antes de uma grande tribulação e a destruição de Roma. Embora não cite 2026, especula-se que uma transição significativa, prevista no texto, poderia ocorrer por volta dessa data.

3. O Terceiro Segredo de Fátima

Revelado parcialmente pelo Vaticano em 2000, o terceiro segredo de Fátima continua a gerar debate. Muitos acreditam que a versão divulgada está incompleta e que a parte oculta conteria avisos sobre uma grande crise de fé e desastres globais. Grupos que estudam a aparição de Fátima frequentemente associam o cumprimento final dessas profecias a um futuro próximo, colocando a década de 2020 como um período crítico.

4. Visões de Mãe Shipton

Ursula Southeil, conhecida como Mãe Shipton, foi uma vidente inglesa do século XVI. Muitas das previsões atribuídas a ela são consideradas invenções posteriores, mas sua lenda permanece forte. Alguns versos associados ao seu nome falam sobre o "fim do mundo" quando "o ferro flutuar na água como um barco de madeira", uma possível alusão a navios de metal. Interpretações modernas e sensacionalistas por vezes cravam datas específicas, como 2026, para um evento cataclísmico, embora não haja base histórica para isso.

5. A singularidade tecnológica

Esta é uma profecia moderna, vinda do campo da tecnologia e da futurologia. A teoria da singularidade prevê um ponto no futuro em que o progresso tecnológico, especialmente em inteligência artificial, se tornará incontrolável e irreversível, resultando em mudanças imprevisíveis na civilização humana. Embora muitos futuristas apontem para datas entre 2030 e 2045, o avanço acelerado da IA leva alguns analistas a sugerir que marcos cruciais para essa transformação podem ocorrer já em 2026.

