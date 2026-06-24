Nem Brasil nem Escócia: vidente prevê interrupção por ETs no jogo

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

O clima para a partida entre Brasil e Escócia, marcada para a noite desta quarta-feira (24/6), no Hard Rock Stadium, em Miami, nos Estados Unidos, ganhou um ingrediente inesperado fora das quatro linhas. A vidente conhecida como Vó Bahiana viralizou nas redes sociais ao afirmar ter visto uma abdução em massa durante o jogo da Seleção Brasileira na Copa do Mundo.

Com mais de 20 milhões de seguidores nas redes sociais, Vó Bahiana relatou que teve visões durante o sono no início de junho envolvendo uma suposta invasão extraterrestre no estádio durante a partida. Segundo ela, jogadores e torcedores seriam “levados por naves”, enquanto uma espécie de “nave-mãe” transportaria centenas de pessoas que estariam nas arquibancadas.

Em seus relatos, que viralizaram em vídeos e transmissões ao vivo, a sensitiva descreveu cenas de correria e desespero. “Eu vi uma nave chegando no estádio e levando os jogadores. Era tudo muito real, muito vivo na minha cabeça”, afirmou.

Ela também reforçou a intensidade da experiência e disse acreditar que não se trata de algo aleatório. “Não é só um sonho comum. Eu senti como se fosse um aviso. A sensação era de morte, de perda, de desespero”, disse.

Em outro trecho, ela detalhou o número de pessoas que, segundo a visão, seriam levadas. “Eu vi cerca de 700 pessoas sendo levadas da arquibancada. As cadeiras estavam marcadas, tudo muito claro no sonho”, relatou.

As declarações rapidamente se espalharam pela internet e dividiram opiniões. Parte dos seguidores demonstrou preocupação e passou a comentar o possível significado das visões. Outra parte reagiu com memes, ironias e montagens envolvendo alienígenas, estádios de futebol e a Seleção Brasileira.

“Tem gente que acha engraçado, mas eu não acho. Para mim, isso é um aviso espiritual”, afirmou a sensitiva em live recente.

Detalhes da visão

Segundo Vó Bahiana, tudo começou com um sonho ocorrido por volta das 4h30 da manhã, no qual ela viu um estádio em Miami durante uma partida de Copa do Mundo. “Eu acordei muito assustada. Eu não conseguia entender o que tinha visto. Por isso resolvi contar”, explicou.

Ela afirma que o sonho teria se repetido dias depois, com ainda mais intensidade. “Na segunda vez foi pior. Eu senti como se estivesse dentro da cena, como se eu também pudesse ser levada”, disse.

Em participações em entrevistas e podcasts, a sensitiva ampliou as explicações sobre suas experiências. Ela afirmou que tem sonhos premonitórios desde a infância e citou outros episódios que, segundo ela, teriam coincidido com acontecimentos reais.

“Eu não escolho o que vejo. Simplesmente vem. Às vezes é em sonho, às vezes é como uma voz, uma intuição muito forte”, declarou em participação no podcast Inteligência Ltda.

“As pessoas podem duvidar, eu entendo. Mas eu não estou inventando nada. Eu só conto o que eu vejo”, garante. Apesar da repercussão, não há qualquer evidência que sustente as previsões relatadas.

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“Se eu estou falando, não é por fama. Eu já vi coisas acontecerem antes. Eu só sinto que preciso falar”, afirmou.