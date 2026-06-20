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Brasil ganhou 'confiança' para a Copa com 'atuação excelente' contra o Haiti, diz Vini Jr

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AFP
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Repórter
20/06/2026 00:47

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O Brasil ganhou "confiança" para seguir avançando na Copa do Mundo de 2026 na América do Norte após eliminar o Haiti com uma atuação "excelente", disse Vinicius Júnior depois da partida que coloca a Seleção em uma posição sólida rumo à fase de mata-mata (os 16-avos de final) do torneio. 

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O atacante do Real Madrid, eleito o melhor jogador em campo pela Fifa, fechou o placar da vitória por 3 a 0 da equipe de Carlo Ancelotti nos acréscimos do primeiro tempo (45+3') e participou dos dois gols marcados pelo destaque da noite, Matheus Cunha (23' e 36'), trazendo tranquilidade a um time que havia estreado no Grupo C com um empate em 1 a 1 contra o Marrocos. 

"A vitória de hoje por três gols nos dá confiança para continuar avançando no torneio e traz tranquilidade para a próxima partida", o último jogo da fase de grupos, contra a Escócia, disse Vini aos repórteres. 

O atacante afirmou estar pronto para conquistar "grandes coisas com a seleção" e levar o Brasil de volta ao lugar "de onde nunca deveria ter saído".

Em entrevista à Cazé TV, ele descreveu a atuação contra a frágil seleção do Haiti como um "jogo excelente". 

Vinicius Jr. manifestou esperança de que a lesão sofrida por Raphinha, que obrigou o jogador do Barcelona a deixar o campo durante o primeiro tempo, não seja nada grave, e comemorou a notícia de que Neymar está se recuperando bem e "pode jogar na próxima partida". 

Com a liderança do grupo em jogo, o Brasil encerra a primeira fase na quarta-feira, em Miami, contra a Escócia, equipe que perdeu por 1 a 0 para o Marrocos em Foxborough. 

No mesmo dia, em Atlanta, o Haiti disputa sua última partida, contra os 'Leões do Atlas'.

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raa-gfe/mcd/aam

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