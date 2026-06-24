Transmissão do jogo do Brasil é cancelada em cidade da chacina em MG

A transmissão do jogo entre Brasil e Escócia, pela Copa do Mundo de 2026, prevista para esta quarta-feira (24/6) na Paróquia São João Batista, em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, foi cancelada após a chacina que deixou quatro mortos na cidade.

O comunicado foi divulgado pelas redes sociais da paróquia. Além da exibição da partida da Seleção Brasileira, também foram canceladas barraquinhas que seriam realizadas no local. A instituição informou ainda que o show da dupla Denis e Cristiano, que ocorreria nos festejos da comunidade, foi adiado para o próximo domingo (28/6).

"A paróquia agradece a compreensão e pede que toda a população se una em oração pelos familiares atingidos", diz a nota.

A Prefeitura de Visconde do Rio Branco também se manifestou e decretou luto oficial no município. "Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos força e conforto a todos os familiares e amigos enlutados", informou a administração municipal.

A decisão ocorre um dia após um homem de 31 anos protagonizar uma sequência de ataques pela cidade. Segundo a Polícia Militar, ele matou a companheira e outras três pessoas a facadas em diferentes bairros do município.

Após os crimes, o suspeito roubou uma motocicleta, cometeu assaltos e foi localizado pela PM. Conforme a corporação, ele reagiu à abordagem e acabou baleado durante a intervenção policial. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital.

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O caso segue sob investigação da Polícia Civil.