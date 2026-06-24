Assine
overlay
Início Gerais
LUTO NA CIDADE

Transmissão do jogo do Brasil é cancelada em cidade da chacina em MG

Paróquia e Prefeitura de Visconde do Rio Branco suspenderam eventos e decretaram luto após ataque que deixou quatro mortos

Publicidade
Carregando...
Wellington Barbosa
Wellington Barbosa
Repórter
Jornalista formado pela UFMG
24/06/2026 09:35

compartilhe

SIGA
×
Chacina cancela transmissão do jogo do Brasil e shows em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira
Chacina cancela transmissão do jogo do Brasil e shows em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira crédito: Redes Sociais/Reprodução

A transmissão do jogo entre Brasil e Escócia, pela Copa do Mundo de 2026, prevista para esta quarta-feira (24/6) na Paróquia São João Batista, em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira, foi cancelada após a chacina que deixou quatro mortos na cidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O ESTADO DE MINAS NO Google Discover Icon Google Discover SIGA O EM NO Google Discover Icon Google Discover

O comunicado foi divulgado pelas redes sociais da paróquia. Além da exibição da partida da Seleção Brasileira, também foram canceladas barraquinhas que seriam realizadas no local. A instituição informou ainda que o show da dupla Denis e Cristiano, que ocorreria nos festejos da comunidade, foi adiado para o próximo domingo (28/6).

"A paróquia agradece a compreensão e pede que toda a população se una em oração pelos familiares atingidos", diz a nota.

Leia Mais

A Prefeitura de Visconde do Rio Branco também se manifestou e decretou luto oficial no município. "Neste momento de profunda tristeza, expressamos nossos mais sinceros sentimentos e desejamos força e conforto a todos os familiares e amigos enlutados", informou a administração municipal.

A decisão ocorre um dia após um homem de 31 anos protagonizar uma sequência de ataques pela cidade. Segundo a Polícia Militar, ele matou a companheira e outras três pessoas a facadas em diferentes bairros do município.

Após os crimes, o suspeito roubou uma motocicleta, cometeu assaltos e foi localizado pela PM. Conforme a corporação, ele reagiu à abordagem e acabou baleado durante a intervenção policial. O homem foi socorrido, mas morreu no hospital.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

O caso segue sob investigação da Polícia Civil.

Tópicos relacionados:

brasil chacina copa-do-mundo minas-gerais pm zona-da-mata

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay