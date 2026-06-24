Terror em MG: homem mata quatro pessoas e acaba morto em confronto com a PM

Um homem de 31 anos matou quatro pessoas a facadas na tarde dessa terça-feira (23/6), em Visconde do Rio Branco, na Zona da Mata mineira. Entre as vítimas está a própria esposa do suspeito. Após uma sequência de ataques em diferentes pontos da cidade, ele morreu durante uma intervenção da Polícia Militar.

Segundo informações da PM, o primeiro crime ocorreu na Avenida Presidente Arthur da Silva, onde o suspeito morava com a companheira e duas crianças. Testemunhas relataram que o homem discutiu com a esposa antes de atacá-la com golpes de faca.

De acordo com o boletim de ocorrência, ele retirou as crianças da residência antes de matar a mulher. Em seguida, discutiu com um vizinho e roubou a motocicleta dele.

Na sequência, o suspeito foi até a Rua Cristiano Ferraz, no Bairro Formiga, onde invadiu uma residência após arrombar a porta. No local, entrou em luta corporal com um morador de 31 anos e o matou a facadas.

A companheira da vítima contou à polícia que estava em casa com o marido e os três filhos quando ouviu gritos na rua. Ao verificar o que acontecia, viu o suspeito vindo em direção da residência com um facão ensanguentado. Segundo ela, o homem forçou a entrada no imóvel enquanto a família tentava fugir pela janela. O pai da família permaneceu para ajudar a mulher e as crianças a escaparem e acabou sendo atacado e morto.

Após deixar o local, o suspeito praticou dois roubos. Em um supermercado no Bairro Santo Antônio, levou cerca de R$ 600 do caixa. Em seguida, roubou R$ 200 de um frentista em um posto de combustíveis. Ninguém ficou ferido nessas ações.

O terceiro homicídio ocorreu em uma obra na Rua Heitor Villa-Lobos, onde um homem de 46 anos foi esfaqueado e morreu. Pouco depois, o suspeito foi até um bar na Rua São José, no Bairro Pito Aceso, e atacou um homem de 55 anos. Imagens de câmeras de segurança registraram o momento em que ele aborda a vítima e desfere os golpes sem qualquer discussão aparente.

Uma testemunha que acompanhava a vítima relatou que o agressor passou de motocicleta sem capacete, assim foi avisado pelo homem. Ele retornou, parou a moto e foi atacá-lo. Ela conseguiu fugir para uma residência próxima e, quando voltou, encontrou a vítima morta.

Segundo a PM, o homem ainda tentou acessar uma instituição de acolhimento para idosos, mas desistiu antes de entrar. Uma testemunha afirmou que também foi alvo de uma tentativa de ataque na calçada, conseguindo escapar.

Durante os crimes, testemunhas relataram que o suspeito dizia frases como: "Hoje o mundo é meu" e "Liga para a polícia que já deve ter uns três ou quatro para a vala". A perseguição terminou na região da Coab, quando militares localizaram o suspeito conduzindo a motocicleta roubada. Houve acompanhamento até o Bairro Santa Clara.

Segundo a PM, ao ser abordado, o homem reagiu e avançou contra os policiais armado com o facão utilizado nos crimes. Os militares efetuaram disparos para conter a agressão. O suspeito foi socorrido para um hospital da cidade, mas morreu no local.

A perícia da Polícia Civil esteve em todos os locais dos crimes. A motocicleta roubada foi recuperada e removida para um pátio credenciado. As duas crianças que estavam na residência do casal ficaram sob os cuidados da irmã da mulher assassinada.

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O caso segue sob investigação da Polícia Civil de Visconde do Rio Branco.