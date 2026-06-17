Disputa pelo tráfico é apontada como motivo de homicídio em Porteirinha

A disputa pelo tráfico de drogas está sendo apontada como a motivação de um homicídio ocorrido durante evento beneficente na comunidade de Tanque, na zona rural de Porteirinha, Norte de Minas. O crime ocorreu em 25 de abril passado. Na última terça-feira (17/6), pai e filho, de 40 a 19 anos, respetivamente, foram presos pela Polícia Civil (PCMG) em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, a 660 quilômetros de Porteirinha.

A vítima era um trabalhador da construção civil, de 42 anos, morto a tiros durante um leilão beneficente em um campo de futebol da comunidade rural. A ação solidária foi organizada pela população a fim de arrecadar recursos para o pagamento de uma cirurgia de um morador da localidade, diagnosticado com câncer de estômago.

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Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada mas, ao chegar ao local, constatou que o homem já estava sem vida. O morador tinha ajudado na organização da ação beneficente.

No dia seguinte ao crime, um dos suspeitos de participação no homicídio foi preso pela Polícia Militar (PM) em Montes Claros, na mesma região.

Conforme as investigações, conduzidas pelo delegado de Porteirinha André Nunes Barbosa Brandão, pai e filho foram identificados como executores do crime, enquanto um terceiro investigado teria participado do planejamento.

Ainda conforme as apurações, os três envolvidos monitoraram a movimentação da vítima e aguardaram o momento oportuno para atacá-la durante o evento comunitário.

"Desde o início das apurações, a Polícia Civil reuniu elementos que permitiram identificar os envolvidos, esclarecer a dinâmica dos fatos e determinar seus paradeiros, mesmo após terem deixado a região na tentativa de se ocultarem", afirma o André Nunes Barbosa Brandão

Pai e filho foram localizados em Serra do Salitre, após trabalho integrado entre equipes da Polícia Civil de Porteirinha e de Patrocínio, no Alto Paranaíba.

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Os dois suspeitos foram encaminhados para o presídio de Patrocínio, onde permanecem à disposição da Justiça.