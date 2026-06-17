Operação Cerco Fechado avança em BH com buscas e prisão

A Operação Cerco Fechado teve mais uma fase deflagrada pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) com ações simultâneas no Aglomerado da Serra e no Morro das Pedras, localizados nas regiões Centro-Sul e Oeste de Belo Horizonte. A ofensiva ocorreu nesta quarta-feira (17/6) e resultou no cumprimento de 28 mandados de busca e apreensão, e na prisão de um homem, de 30 anos, investigado por um homicídio ocorrido neste ano na capital.



A operação tem como foco o combate a organizações criminosas envolvidas com tráfico de drogas, homicídios, posse ilegal de armas e lavagem de dinheiro.

No Aglomerado da Serra, a ação foi coordenada pelo Departamento Estadual de Investigação de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP), em conjunto com o Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp). Foram cumpridos 18 mandados de busca e apreensão, além da prisão do suspeito de participação na morte de um jovem, de 21 anos, assassinato registrado em abril deste ano na comunidade.

Segundo a Polícia Civil, a operação é uma resposta aos recentes confrontos entre grupos criminosos rivais que disputam o controle de áreas da região. As investigações apontam que os conflitos têm provocado uma sequência de homicídios ligados a disputas territoriais e ações de retaliação entre integrantes de facções.

Já no Aglomerado Morro das Pedras, a ofensiva foi conduzida pelo Deoesp, por meio da 2ª Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (2ª Draco). No local, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão contra integrantes de uma organização criminosa investigada por tráfico de drogas, associação para o tráfico, posse e porte ilegal de armas de fogo, homicídios e lavagem de capitais.

Além do cumprimento das medidas judiciais, a corporação busca reunir novos elementos probatórios para fortalecer as investigações e ampliar a responsabilização criminal dos envolvidos. O objetivo também é enfraquecer a estrutura operacional, logística e financeira dos grupos criminosos que atuam nas duas regiões.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Todo o material apreendido durante as diligências será submetido à análise investigativa e a exames periciais, que deverão contribuir para o aprofundamento das apurações em andamento.

