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BH: dupla é presa por suspeita de extorquir idoso por dívida do filho

Crime aconteceu em agosto de 2025, na Região da Pampulha. Com os autores foram apreendidos R$ 122 mil em dinheiro e cinco veículos de alto valor

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Estado de Minas
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Repórter
17/06/2026 17:09

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Dupla é presa e indiciada pela PCMG por extorsão e associação criminosa
Dupla é presa e indiciada pela PCMG por extorsão e associação criminosa crédito: PCMG

Dois suspeitos, de 29 e 37 anos, foram indiciados e presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), suspeitos de extorquir um idoso, de 60 anos. O crime foi registrado em 13 de agosto de 2025, no Bairro Santa Mônica, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Já as abordagens ocorreram nesta quarta-feira (17/6).

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De acordo com a corporação, no ano passado, os suspeitos armados teriam invadido a casa da vítima. Na ocasião, a dupla ameaçou o idoso por causa de uma dívida do filho dele. 

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Nesta quarta-feira, os investigados foram detidos durante cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. As ações ocorreram na capital mineira, Vespasiano e Ribeirão das Neves, cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nos imóveis ligados à dupla, foram recolhidos cerca de R$ 122 mil em dinheiro, três carros e duas motocicletas. 

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Após a operação, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

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