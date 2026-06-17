BH: dupla é presa por suspeita de extorquir idoso por dívida do filho

Dois suspeitos, de 29 e 37 anos, foram indiciados e presos pela Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), suspeitos de extorquir um idoso, de 60 anos. O crime foi registrado em 13 de agosto de 2025, no Bairro Santa Mônica, na Região da Pampulha, em Belo Horizonte. Já as abordagens ocorreram nesta quarta-feira (17/6).

De acordo com a corporação, no ano passado, os suspeitos armados teriam invadido a casa da vítima. Na ocasião, a dupla ameaçou o idoso por causa de uma dívida do filho dele.

Nesta quarta-feira, os investigados foram detidos durante cumprimento de mandados de prisão temporária e de busca e apreensão. As ações ocorreram na capital mineira, Vespasiano e Ribeirão das Neves, cidades da Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Nos imóveis ligados à dupla, foram recolhidos cerca de R$ 122 mil em dinheiro, três carros e duas motocicletas.

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Após a operação, os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.

