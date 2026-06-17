BH pode ter temperaturas abaixo de 12°C nos próximos dias; veja alerta
Defesa Civil prevê queda nas temperaturas e sensação térmica de até 6°C na capital mineira
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Belo Horizonte entrou em alerta para baixa temperatura nesta quarta-feira (17/6). Segundo a Defesa Civil, a atuação de uma massa de ar frio de origem polar deve manter os termômetros abaixo dos 12°C nas primeiras horas do dia até a próxima segunda-feira (22/6).
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A previsão para esta quarta indica céu claro a parcialmente nublado, com temperaturas mais baixas durante a madrugada, manhã e noite na capital mineira.
A mínima registrada foi de 12,4°C, na Região Oeste, onde a sensação térmica chegou a 6°C. Já a máxima prevista para o dia é de 26°C.
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De acordo com a Defesa Civil, a umidade relativa mínima do ar deve ficar em torno de 35% durante a tarde.
Confira as temperaturas mínimas registradas por regional:
- Barreiro: 15,7°C, às 2h25;
- Centro-Sul: 13,8°C, às 5h15;
- Oeste: 12,4°C, com sensação térmica de 6°C, às 7h;
- Pampulha: 13,3°C, com sensação térmica de 15°C, às 6h;
- Venda Nova: 13,8°C, às 6h35.
O órgão também alerta para queda nas temperaturas nos próximos dois dias.
Recomendações
A Defesa Civil orienta a população a manter a hidratação, evitar banhos muito quentes para não ressecar a pele e utilizar agasalhos durante a prática de atividades físicas.
Também é recomendado manter os ambientes ventilados, especialmente em locais fechados e com grande circulação de pessoas, para reduzir o risco de transmissão de doenças respiratórias.
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Pessoas com problemas respiratórios devem procurar orientação médica em caso de agravamento dos sintomas.