STF rejeita recurso de MG e mantém mineração suspensa na Serra do Curral

O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou o recurso movido pelo Estado de Minas Gerais, mantendo integralmente paralisadas as licenças ambientais da Taquaril Mineração S.A. (Tamisa) no Complexo Minerário Serra do Taquaril, localizado na Serra do Curral, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A decisão monocrática do Ministro Dias Toffoli, foi publicada na última quarta-feira (10/6).

O nó jurídico que trava o megaprojeto de mineração vem acontecendo desde 2022, quando o Ministério Público Federal (MPF) ajuizou uma ação civil pública apontando graves irregularidades e omissões no licenciamento concedido pelo Conselho Estadual de Política Ambiental (Copam).

A principal tese sustentada pelo MPF, baseia-se na proximidade do empreendimento: as cavas de exploração planejadas estão a menos de 2,5 quilômetros da comunidade a apenas 300 metros da Mata da Baleia, uma área de preservação considerada de valor religioso e cultural inestimável para o quilombo.

A decisão do Supremo condiciona qualquer retomada das atividades à realização de uma consulta prévia, livre e informada à comunidade quilombola Manzo Ngunzo Kaiango, conforme determinações internacionais e constitucionais de proteção aos povos tradicionais.

A mineradora Tamisa foi procurada, mas afirmou que não vai prestar esclarecimentos.

O peso da ancestralidade contra a pressão do maquinário

Reconhecido pela Fundação Cultural Palmares em 2007 e registrado como patrimônio imaterial tanto de Belo Horizonte (2017) e quanto do Estado de Minas Gerais (2018), o quilombo Manzo Ngunzo Kaiango tem fortes laços com o ecossistema local.

De acordo com os laudos antropológicos anexados ao processo, a Mata da Baleia funciona como o coração das práticas espirituais e da vivência da comunidade tradicional. No local, moradores e praticantes do Candomblé coletam ervas medicinais e litúrgicas, além de realizarem rituais sagrados que celebram sua relação de pertencimento com à natureza.

O licenciamento original emitido em 2020 considerou, sob amparo estrito dos estudos feitos pela própria mineradora, que a atividade não traria perturbações aos modos de vida tradicionais, limitando-se a realizar audiências públicas de caráter geral para a população metropolitana. No entanto, a Justiça determinou que tal abordagem ignora os preceitos globais de direitos humanos.

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"A análise do componente quilombola exige um olhar que afaste o histórico colonialista de opressões, especialmente para abarcar sua maneira única de vivenciar o Candomblé e a relação com a natureza e seus entes, sejam os bióticos ou abióticos", afirmou o desembargador Álvaro Ricardo de Souza na decisão provisória.