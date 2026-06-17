Sobrevivente da Segunda Guerra conta horrores do conflito em filme

Francesa naturalizada brasileira, Yvette Germaine Deligne, de 95 anos, leva uma vida pacata em Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. Quem a vê nem imagina que ela é uma sobrevivente da Segunda Guerra Mundial, época em que morava na Normandia, no Norte da França. A história de Yvette é contada no documentário "A quand le débarquement?” (Quando será o desembarque, em tradução livre), que estreia nesta quarta-feira (17/6), em sessão gratuita, às 19h, no Cine Santa Tereza, em BH.

Em 1956, com 25 anos de idade, Yvette, seu então marido e os três filhos se mudaram para Minas Gerais. O patriarca trabalhava na Companhia Siderúrgica Belgo-Mineira. Três anos depois, em 1959, o companheiro foi eletrocutado.

Viúva e com três filhos para criar, Yvette precisava prover o sustento da casa. No início dos anos 1960, fez curso de cabeleireira e abriu um salão em João Monlevade, na Região Central de Minas, onde 'ganhou' a vida.

No filme, a franco-brasileira detalha a incerteza de suas condições de vida na época da guerra. Yvette relembra o racionamento de produtos, alimentos e itens de vestuário. Sua mãe utilizava cobertas para fazer roupas de frio para ela e para a irmã.

“Tinha tantos gramas de pão por dia. E a gente foi se acostumando a racionar as coisas. Não tinha roupa também e não tinha sapato. Tudo foi confiscado pelos soldados”, explicou a sobrevivente no documentário.

“Lá foi mobilização geral. Quem tinha a idade para ir à guerra, foi. Meu pai não foi chamado porque tinha três filhos, mas ele foi trabalhar pra ajudar. Quando os alemães entraram (na Normandia), ele foi requisitado por eles para trabalhar também”, acrescentou Yvette sobre o início do conflito.

O horror de viver sob o risco de ser bombardeada vai sendo contado pela moradora de Lagoa Santa ao longo do documentário. Em Caen, cidade onde ela residia, uma indústria siderúrgica era alvo do interesse alemão e dos aliados, deixando o local sempre na mira.

“Eles falavam que iam jogar gases. Então, nós tínhamos máscaras. Cada vez que a sirene apitava, tinha de sair e ir para os abrigos”, rememora a idosa. O pânico em ser atingida por uma bomba no simples caminho de casa até a escola era permanente.

Nesse contexto histórico traumatizante é que viveu Yvette, ainda criança. No filme, ela conta sobre os momentos passados em Caen, cidade na Normandia, importante para o conflito. A localidade era um território de grande disputa e participou em um dos desfechos da guerra, o chamado Dia D.

Este foi o período em que tropas aliadas invadiram as praias da Normandia e desmobilizam a frente do Exército Alemão. Para alguns historiadores, é considerado um dos primeiros momentos da queda do nazismo.

Um dos filhos de Yvette, Jacky Deligne, se lembra dos relatos de guerra contados pela mãe. Apesar de terríveis, esses momentos marcaram a vida dele, que fala com empolgação de poder compartilhar vivências da matriarca.

Menina de 11 anos teve a ideia do filme

O documentário surgiu a partir da estudante Giovanna Souza, moradora de Santa Luzia. Aos 11 anos, durante uma aula de história, a menina disse conhecer uma sobrevivente da Segunda Guerra. A adolescente acabou desacreditada pela professora, mas gravou um depoimento de Yvette em áudio para mostrar que não era um delírio de criança. Hoje, aos 18 anos, ela se tornou a roteirista do filme.

A relação entre as duas nasceu no período em que a família de Giovanna trabalhava na casa de Yvette.

O brasileiro Curt Duo é amigo da mãe de Giovanna. Ele ouviu a história e se interessou em fazer o documentário. “É muito importante dividir com mais pessoas esses relatos da Yvette vivendo em uma guerra, uma coisa de grandes atrocidades”, diz o cineasta.

Segundo Duo, o nome do documentário – "A quand le débarquement?” – vem de uma expressão francesa usada numa rádio em Londres durante a guerra. O termo significava que o conflito se aproximava do fim. “Quando será o final?” ou "Quando será o desembarque?", se referindo ao aguardado Dia D.

A história da guerra

O conflito militar que a produção usa como fundo de pano durou de 1939 a 1945 e reuniu dois lados: os Aliados (Inglaterra, França, União Soviética e Estados Unidos) e o Eixo (Alemanha, Japão e Itália). O confronto mobilizou um número enorme de soldados e resultou na guerra mais letal da história, deixando entre 50 e 70 milhões de mortos.

Para além de mortos em disputas armadas, a guerra deixou grandes marcas pelo Holocausto, genocídio e perseguição de judeus realizada pelos nazistas, e pelo uso das bombas atômicas no Japão, responsáveis por grande parte dos mortos.

Como Yvette vive hoje?

O filho Jacky Deligne contou que infelizmente a mãe apresenta atualmente alguns problemas de saúde e não está totalmente lúcida. No final de 2025, ela começou a demonstrar os sintomas do Alzheimer. Hoje, os filhos se revezam junto com as cuidadoras para acompanhar a rotina da mãe.

O diretor Curt Duo, a roteirista Giovanna Souza e Jacky Deligne estarão hoje na sessão de estreia do documentário. Após o filme, será realizado debate com o público. O evento é gratuito e tem retirada de ingressos no Sympla.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"A Quand Le Débarquement?"

Direção de Curt Duo

Estreia nesta quarta-feira (17/6), às 19h

Cine Santa Tereza (Rua Estrela do Sul, 89 - Bairro Santa Tereza)

Entrada gratuita, com retirada de ingressos via Sympla

* Estagiário sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro