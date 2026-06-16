Lagoa Santa recebe 2 eventos gratuitos imperdíveis neste sábado

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

Lagoa Santa será palco de uma verdadeira celebração da cultura, da memória e das tradições neste sábado, 20 de junho. Com duas atrações gratuitas, a cidade convida moradores e turistas a vivenciarem experiências que traduzem a essência do povo mineiro: o reencontro com os sabores da infância e a valorização da arte que projeta o nome da cidade para além das fronteiras.

Lagoa Santa, da alvorada ao poente, aqui o Sol é um espetáculo

Os aromas da cozinha mineira tomarão conta de Lagoa Santa durante o 1º Festival de Doces e Quitandas da Rota das Doceiras, evento que homenageia uma das mais importantes heranças culturais da região.

A iniciativa celebra os saberes culinários transmitidos entre gerações. São receitas guardadas com carinho, ensinadas de avós para filhos e netos, preservando técnicas, ingredientes e histórias que fazem parte da identidade local.

Mais do que um festival gastronômico, o encontro propõe uma viagem pela memória afetiva dos mineiros. É o cheiro do bolo recém-saído do forno, o doce preparado sem pressa, a quitanda compartilhada ao redor da mesa e os encontros que fortalecem os laços comunitários.

Além das delícias produzidas pelas doceiras e quitandeiras da cidade, a programação contará com apresentações musicais de artistas locais, valorizando os talentos de Lagoa Santa e reforçando o sentimento de pertencimento e orgulho pelas tradições da cidade.

O festival é um convite para que moradores e visitantes celebrem as raízes culturais do município e descubram, em cada receita, uma história de afeto e resistência. Afinal, Lagoa Santa tem gosto de história, cheiro de afeto e sabor de família.

Uma homenagem ao artista que deu forma ao Cerrado

Encerrando a programação cultural do sábado, a partir das 17h30, a Casa da Orla recebe o lançamento do documentário "Celso Vieira – O Escultor do Cerrado", produzido pela Cia Memoriana. A obra resgata a trajetória de um dos mais importantes artistas mineiros contemporâneos, falecido neste ano, cuja produção alcançou reconhecimento nacional e internacional.

Autodidata, Celso Vieira construiu uma carreira marcada pela profunda conexão com a natureza do Cerrado brasileiro. Transformando troncos de madeira em esculturas monumentais, o artista criou figuras humanas, animais e personagens que pareciam emergir da própria paisagem mineira.

Orla de prazeres, desejos e fotos: o Sol te espera na Lagoa Central

Seu talento ultrapassou fronteiras, chegando a países como a Dinamarca, onde teve obras expostas em Copenhague. Ainda assim, manteve-se fiel às suas raízes, encontrando em Lagoa Santa e no Cerrado sua principal fonte de inspiração.

O documentário reúne depoimentos, imagens de acervo e registros das obras do escultor, contribuindo para preservar sua memória e apresentar seu legado às novas gerações.

A pesquisa e produção são assinadas pela historiadora Ana Paula Marchesotti, mestre em História pela UFMG, enquanto roteiro, direção e edição são de Olavo Ribeiro Neves, designer, antropólogo e produtor audiovisual com atuação voltada à cultura e ao patrimônio.

O lançamento ganha um significado ainda mais especial pela forma como será apresentado ao público. A exibição acontecerá em formato de cinema ao ar livre, resgatando o clima das antigas sessões realizadas em praças e espaços públicos, quando famílias e amigos se reuniam sob o céu aberto para compartilhar histórias e emoções diante da tela.

Às margens da Lagoa Central, a proposta é transformar a estreia de "Celso Vieira – O Escultor do Cerrado" em uma experiência afetiva e coletiva. Mais do que assistir a um filme, o público será convidado a reviver o encanto dos antigos cinemas ao ar livre, em uma homenagem que celebra não apenas a trajetória de Celso Vieira, mas também a importância da arte e da preservação da memória na construção da identidade cultural de uma comunidade.

Realizado com recursos da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB), por meio do Ministério da Cultura, Governo Federal e Prefeitura Municipal de Lagoa Santa, o documentário é também um convite à reflexão sobre a importância de preservar o legado daqueles que ajudam a contar a história de um povo.

Um sábado para celebrar Lagoa Santa

Em diferentes linguagens, os dois eventos têm algo em comum: a valorização da memória e daquilo que torna Lagoa Santa única. Seja por meio das receitas que atravessam gerações ou das esculturas que eternizam a beleza do Cerrado, a cidade reafirma sua vocação para preservar e compartilhar sua riqueza cultural.

Para quem busca um programa diferente e cheio de significado, o sábado promete ser uma oportunidade de reencontro com as tradições, os talentos e as histórias que ajudam a construir a identidade lagoassantense.





Serviço



1º Festival de Doces e Quitandas da Rota das Doceiras de Lagoa Santa



Data: 20/6

Horário: 10h às 17h

Local: Igreja de Nossa Senhora do Rosário, Lapinha

Entrada: Gratuita

Atrações: Doces e quitandas tradicionais, além de apresentações musicais com artistas da cidade.

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Lançamento do documentário "Celso Vieira – O Escultor do Cerrado"

Data: 20/6

Horário: 17h30

Local: Casa da Orla – Orla da Lagoa Central

Endereço: Avenida Getúlio Vargas, 1732 – Bairro Joana D'Arc – Lagoa Santa (MG)

Formato: Exibição gratuita em projeção ao ar livre, inspirada nos antigos cinemas de praça.

Entrada: Gratuita.