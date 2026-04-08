Muito além do ouro: a riqueza ancestral vai brilhar em Lagoa Santa

Entre os dias 10 e 12 de abril, Lagoa Santa recebe a 4ª edição do Festival Viva África, encontro que se firmou como um dos principais eventos dedicados às expressões da diáspora africana na Região Metropolitana de Belo Horizonte.

Durante três dias, o público encontra cinema, música, gastronomia, literatura, debates, oficinas e feira criativa. A programação reforça o papel do festival como um dos espaços mais ativos de valorização da produção artística negra em Minas Gerais.

O festival vai muito além de uma programação cultural. Ele representa um dos espaços para o resgate e a valorização das raízes africanas e da cultura negra, tratando a herança africana não como algo exótico ou folclórico, mas como elemento vivo, estruturante e criativo da identidade brasileira, especialmente a mineira.

Ancestralidade

A Casa Crioula foi idealizada pelo guineense João Paulo Esteves Thamires Siqueira/Divulgação

Minas foi a região que mais recebeu africanos escravizados no século 18. Estima-se que quase metade de todos os africanos trazidos para o Brasil colonial passaram por aqui, vindos de diferentes povos — bantos, nagôs, jejes, mandingas, entre outros. Eles recriaram terreiros, quilombos, irmandades e expressões musicais que resistiram à escravidão. O próprio Quilombo do Açude, no caminho da Serra do Cipó, de onde vem o Samba de Senzala, é um dos mais antigos ainda ativos no estado. Seu samba de roda carrega a matriz banto-congolê, com tambores, palmas, roda e canto responsorial, mantendo viva uma tradição ancestral que sobreviveu ao latifúndio e ao racismo.

A Casa Crioula, idealizada pelo guineense João Paulo Esteves, funciona como uma ponte autêntica entre o continente africano e a diáspora brasileira. O festival nasceu exatamente com esse propósito: aproximar o público brasileiro das experiências culturais vivas da África e da diáspora, criando um espaço de intercâmbio real entre artistas, pesquisadores e público.

Mama África

Na programação, isso se materializa de forma potente. O show de Mamour Ba e Filhos, do Senegal, traz a tradição griot mandinga e wolof, onde a música é ao mesmo tempo memória, genealogia, crítica social e espiritualidade. Sérgio Pererê, um dos maiores compositores mineiros da atualidade, chega com sua mistura profunda de congado, ijexá, maracatu e poesia, carregando o sotaque nagô-banto da terra mineira.

O Samba de Senzala representa a resistência quilombola viva. Além disso, o festival oferece gastronomia africana — dendê, quiabo, feijão-fradinho, acarajé —, que são verdadeiros mapas das rotas do tráfico negreiro, DJs de diferentes territórios, debates, lançamentos de livros e a oficina Makamba Brincante, que resgata brincadeiras ancestrais africanas e afro-brasileiras para as crianças.

Em um país que ainda tem dificuldade em assumir plenamente sua maioria negra, o Viva África cumpre um papel fundamental: combate o apagamento histórico, fortalece a autoestima da juventude negra, gera economia criativa para artistas negros e constrói um diálogo Sul-Sul sem intermediação europeia.

Ao ocupar a Casa Crioula em Lagoa Santa, o festival transforma um território marcado pela história do ouro e do bandeirismo em espaço de reexistência negra. “A ideia sempre foi criar um espaço onde essas culturas possam se encontrar, dialogar e circular com liberdade”, afirma Esteves.

Programação:



Sexta-feira - 10 de abril

16h – Abertura + Feira Crioula

17h – Lançamento de livros e exposição

19h – Sessão de cinema (Guiné-Bissau)

20h – Roda de conversa

22h – Encerramento



Sábado - 11 de abril

09h – Abertura + Feira Crioula

10h – Oficina de culinária da Guiné-Bissau

12h – Almoço guineense (gratuito)

14h – Show Mamour Ba e Filhos (Senegal)

16h – DJ Henderson (Angola)

18h – Samba de Senzala (Quilombo do Açude)

22h – Encerramento

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Domingo - 12 de abril

09h – Abertura + Feira Crioula

12h – Almoço com Acarajé da Flor (Lagoa Santa)

13h – Oficina com Macamba Brincante (BH)

14h – DJ Carol Blois (PA/AM)

16h – Show Sérgio Pererê e banda (BH)

18h – Encerramento