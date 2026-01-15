Lagoa Santa se rende ao encanto neste final de semana

Jornalista, com MBA em Mídias Digitais e subeditor da Editoria de Turismo. Atua há 28 anos no jornal Estado de Minas onde passou por várias editorias: fotografia, EM Digital e Redes Sociais

A Feira Encantaria & Piquenique Literário | Edição Manifesto, evento gratuito marcante em Lagoa Santa, estará de volta no próximo sábado (17/1), das 9h às 17h, na Lagoa Olhos D’Água, no Recanto do Poeta. A cidade mineira será tomada por brincadeiras, arte e uma programação cultural variada.

As idealizadoras, Silvia Lacerda e Alessandra Visentin, convidam crianças, famílias e pessoas de todas as idades para uma imersão em experiências que unem literatura, música, práticas corporais, oficinas criativas e manifestações da cultura popular.

Pré-carnaval

A programação foi pensada como uma verdadeira ocupação cultural, reunindo arte, diversidade e saberes tradicionais. Entre os destaques estão o Sarau de Poesias, com participação de poetas surdas, ampliando a acessibilidade cultural, prática de Ashtanga Yoga Kids, contação de histórias com música ao vivo e muito mais. O público também poderá participar de oficina de cerâmica com o Bumba na Caneca e de Malabares (Malabarte), acompanhar o tradicional Boi da Manta do Mestre Gercino; assistir à apresentação da Comitiva Indígena Xucuru Kariri e vivenciar a Roda de Capoeira e Oficina de Maculelê com Mestre Faiska.

Na programação musical, o evento recebe a Banda Rock Baby (de Sete Lagoas), com um show vibrante especialmente pensado para crianças e suas famílias, que mistura cantigas tradicionais, músicas autorais e elementos cênicos em versões rock cheias de energia.

Para dar um toque especial ao evento, a Charanga do Bloquinho, coletivo percussivo que agita o pré-carnaval e o carnaval da cidade, fará um cortejo eletrizante durante a programação.

Além de todas as atrações, também haverá uma Feira de Adoção de Pets, espaço criado com carinho, responsabilidade e afeto, o Miau Auau.

Ao longo de todo o dia, também haverá uma feira criativa que reúne expositores de artesanato, produzidos em pequena escala, além de opções de alimentos e bebidas. Uma praça de alimentação confortável será montada para acolher o público durante toda a programação.

Programação completa

• 9h – Abertura

• 9h30 – Sarau de Poesias (aberto ao público, com participação de poetas surdas)

• 10h – Ashtanga Yoga Kids

• 10h30 – Contação de Histórias com direção artística do projeto e música ao vivo

• 11h15 – Dorémirim

• 12h15 – Oficina de Cerâmica com Bumba na Caneca + Cortejo da Charanga do Bloquinho

• 13h – Malabarte | Oficina de Malabares

• 13h45 – Boi da Manta do Mestre Gercino

• 14h15 – Apresentação da Comitiva Indígena Xucuru Kariri

• 15h15 – Roda de Capoeira e Oficina de Maculelê com Mestre Faiska

• 16h – Show com a Banda Rock Baby

• 17h – Encerramento

Sobre a Feira Encantaria

Realizada pelo Instituto Encantaria – Associação Cultural Lagoasantense de Arte, Cultura e Diversão, a feira nasceu pós-pandemia e, nessa edição, o conceito “Manifesto” ganha centralidade como um gesto público de afirmação. “A Feira Encantaria foi construída no improviso, na raça e no amor. Eu, Silvia Lacerda, e a Alessandra Visentin, minha parceira de longa data, literalmente ‘pegamos no chifre do boi’ para fazer tantas edições acontecerem. Muitas vezes sem recursos, com estruturas precárias, mas com uma vontade imensa de realizar algo bonito para a comunidade e, principalmente, para as crianças”, conta Silvia Lacerda, idealizadora da Feira Encantaria, diretora geral do projeto e presidenta do Instituto Encantaria.

"O ‘Manifesto’ é sobre isso: declarar que queremos a fartura, a abundância, a prosperidade daqui pra frente — para nós e para todos que constroem a Feira com a gente”, reforça Silvia Lacerda.

Sobre as idealizadoras

Raul Mariano/Divulgação

Silvia Lacerda é produtora cultural desde 2016, com atuação voltada à criação, coordenação e execução de projetos nas áreas de cultura, sustentabilidade, literatura e economia criativa. É idealizadora de projetos como o Bloquinho da Lagoa (com 8 edições desde 2016), coordena o coletivo percussivo Charanga do Bloquinho (mais de 40 integrantes) e produziu, em 2025, o documentário “Bloquinho da Lagoa e sua Charanga”, disponível no YouTube.

Silvia também idealizou e realizou 20 edições da Feira Encantaria & Piquenique Literário desde 2022, além de cinco edições do Bazar Naftalinda, com circulação por municípios do Vetor Norte de Minas Gerais, como Pedro Leopoldo, Matozinhos, São José da Lapa e Vespasiano, levando oficinas e apresentações a territórios periféricos.

Entre outros projetos, criou e coordenou o Festival Lagoa Gastrô, o Mercado Bruta Flor, o Halloween Encantaria (diálogo entre o folclore brasileiro e o Halloween tradicional). Atualmente, atua como Agente Territorial de Cultura na primeira turma do Programa Nacional dos Comitês de Cultura (MinC + IFRJ).

Alessandra Visentin é atriz e contadora de histórias, reconhecida por sua atuação sensível e poética. É diretora artística e a mestre de cerimônias oficial do projeto desde a primeira edição onde conduz o público com leveza, empatia e uma linguagem afetiva que transforma cada intervenção em um gesto de cuidado.

Realização

A Feira Encantaria & Piquenique Literário | Edição Manifesto é realizada com recursos da PNAB – Política Nacional Aldir Blanc, por meio do Edital 11/2024 – Proposta de Mostras e Festivais, através do Ministério da Cultura e do Governo Federal.