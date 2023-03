Poesia, sabores e encantos te esperam no Recanto do Poeta

Menor que a Lagoa Central, a encantadora Lagoa dos Olhos d'Água, no Recanto do Poeta, é mais atração turística na cidade (foto: Carlos Altman/EM)

Fora das rotas oficiais, outros destinos merecem destaque do visitante. Em um dos bairros mais charmosos da cidade, o Recanto do Poeta, se encontra a Lagoa dos Olhos d’Água com sua cascata e seus encantos. Circundada por uma densa vegetação, o local é refúgio para os amantes da caminhada, casais e família que, nos finais de semana de calor neste verão, tomam banho em suas águas mornas ( apesar de ser proibido).

Contadora de histórias Alessandra Visentin diverte as crianças na Feira Encantaria: poesia, artesanato, shows e feira de adoção de pets em um mesmo lugar (foto: Lusco Fusco Produções/Divulgação)

E no próximo sábado, dia 11/3, a bucólica lagoa recebe mais uma edição da lúdica Feira Encantaria , sob o comando de Silvinha Lacerda e Alessandra Visentin. Ao ar livre, despojada, com pegada sustentável, os expositores utilizam de bancos, araras, tendas para comercializar seus produtos artesanais e autorais. A feirinha mistura gastronomia, artesanato, manifestações culturais como roda de capoeira, aula de yoga, show musicais e piquenique literário com contação de histórias. Além da Feira de Adoção de Pets.

Uma novidade deste ano é a Feira dos Pequenos Encantadores, onde quem “bota a mão na massa”, da produção à venda, são as crianças. “O intuito é incentivar e dar autonomia aos pequenos desde cedo, para que cresçam capazes de gerir negócios”, diz Silvia Lacerda, da Lusco Fusco Produções, uma das idealizadoras do projeto.





Como deu início a Feira Encantaria?





De acordo com Silvia Lacerda: “a ideia surgiu no pós-pandemia, em um momento onde se via crianças viciadas em telas e o brincar, havia ficado em 2º plano. Então, duas parceiras de outros carnavais (vide Bloquinho da Lagoa) se uniram para ocupar a Lagoa Olhos d’Água, um lugar encantado mas pouco conhecido pela população da cidade, e oferecer ludicidade, cultura, com o brincar “raiz”. Realmente, um passeio perfeito para levar as crianças e passar um sábado debaixo das copas das árvores e apreciar a linda paisagem da lagoa.





Tome nota: dia 11/03 (sábado)

Horário: 9h às 17h

Local: Lagoa Olhos d’Água, no Recanto do Poeta





Informações no Instagram: @feiraencantaria

Quintal de casa

No Petisqueira do Poeta, boa comida mineira feita no fogão de lenha (foto: Carlos Altman/EM)

Após visitar a feira, um lugar imperdível para o almoço de sábado em família é a Petisqueira do Poeta .O restaurante de comida mineira só abre nos fins de semana. Quem visita o local, percebe que trata-se daquele típico empreendimento construído no quintal de casa. Com um grande jardim na entrada, a petisqueira é puro aconchego e recheada de sabores. Os donos preparam as comidas em fogão de lenha com temperos colhidos na horta. Sobre as chamas, panelas de ferro com feijão tropeiro, galinhada, feijoada e frango do quiabo. Irresistível!





Av. Palmeiras, 240 - Recanto do Poeta