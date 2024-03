Com a chegada da Páscoa, o Brasil se prepara para receber turistas e moradores locais em festivais dedicados ao chocolate. Diversas cidades do país se destacam por suas celebrações especiais, oferecendo aos visitantes a oportunidade de se deliciar com uma variedade de iguarias e participar de atividades temáticas. O feriado religioso envolve muitas tradições familiares, entre elas, a troca de chocolates. Localizada na região serrana do Rio Grande do Sul, Gramado é conhecida por seu charme europeu e pela produção artesanal de chocolates.

Durante a Páscoa, a cidade se transforma em um verdadeiro paraíso para os amantes de chocolate, com workshops, degustações, desfiles temáticos e a famosa caça aos ovos. De 7 a 31 de março de 2024, as ruas da encantadora cidade de Gramado serão decoradas para receber e encantar seus moradores e visitantes. Além disso, o evento contará com uma programação diária repleta de atrações lúdicas e religiosas em toda a cidade.

Desde 11 de fevereiro de 2020, a cidade de Gramado é a Capital Nacional do Chocolate Artesanal. O município já figura entre os principais destinos para os turistas que desejam aproveitar o frio e todas as belezas da Serra Gaúcha. As primeiras fábricas começaram a surgir ainda em 1975 e atualmente são 19 fábricas. O chocólatra vai encontrar na cidade inúmeros sabores, versões e formatos. O fato é que não faltam opções para o visitante. Anualmente, a região recebe mais de 6 milhões de turistas que vão em busca de comer chocolate artesanal mais a gastronomia rica da região e conhecer uma paisagem que é de encher os olhos.

Atrações Não deixe de visitar o Reino do Chocolate na fábrica Caracol Renato Soares/ EMtur

Gramado e Canela são opções para os chocólatras de plantão. Sede de fábricas como Prawer, Caracol, Planalto, Lugano e Florybal. Para revelar mais detalhes sobre a produção, ingredientes usados e o trabalho dos colaboradores, algumas delas oferecem passeios e degustação. Na fábrica Caracol, o turista vai se encantar com o Reino de Chocolate – com uma área de mais de 1,6 mil metros quadrados, o local conta com uma minifábrica, um túnel do tempo e um museu que narra a história do chocolate no mundo.

A fábrica Lugano carrega consigo muitas décadas de tradição e paixão pelo chocolate. Fundada em 1976, tornou-se pioneira na produção de chocolates artesanais. Além disso, foi a primeira a valorizar a qualidade de seus produtos, com porcentagens de cacau muito acima da média do mercado nacional. Atualmente, a marca está presente em mais de 250 lojas em todo o Brasil. No final de outubro do ano passado, a fábrica inaugurou o Mundo Lugano – o divertido parque indoor no coração de Gramado que conta com uma temática que envolve tecnologia, jogos e atividades interativas, oferecendo atrações exclusivas e um ambiente acolhedor para todas as idades.

Outro local imperdível é o Mundo de Chocolate de Gramado – pioneiro parque temático da América Latina – que apresenta esculturas feitas de chocolate. Com mais de 200 peças, o parque reproduz pontos turísticos de diversas partes do mundo como a Estátua da Liberdade, o Cristo Redentor, as Pirâmides do Egito, o Taj Mahal e a Grande Muralha da China. Na sala dedicada à Europa, o destaque é a Torre Eiffel, com 4,22 metros de altura. Uma escultura que levou mais de 100 horas para ser concluída. Ao final da visita, você poderá saborear o chocolate à vontade, com uma variedade de barrinhas e chocolate ao leite e branco derretidos.



Outros destinos



A Páscoa promete ser ainda mais doce e memorável este ano, com festivais de chocolate que celebram não apenas a tradição da data, mas também a riqueza da cultura cacaueira brasileira. Os festivais costumam ter duração variada, podendo ocorrer ao longo de um fim de semana ou estender-se por todo o período festivo. Independentemente da cidade escolhida, os visitantes podem esperar experiências gastronômicas únicas, atividades culturais e muita diversão para toda a família.

Ilhéus, Bahia

Na fazenda Yrerê, em Ilhéus, os visitantes participam do processo de secagem da amêndoa do cacau e degustação do chocolate produzido no loca Carlos Altman/EM



Conhecida como a Terra do Cacau, Ilhéus é um destino imperdível para os amantes de chocolate. Durante a Páscoa, a cidade promove festivais que celebram a cultura cacaueira, com tours pelas fazendas de cacau, degustação de chocolates regionais e eventos culturais. A cidade baiana reúne as características climáticas e do solo necessárias para o plantio do cacau. Ao visitar Ilhéus, vale conhecer algumas das fazendas produtoras do fruto como a Yrerê, além da primeira fábrica artesanal do Nordeste - a Chocolate Caseiro Ilhéus. O universo do escritor Jorge Amado também poderá ser revisitado ao andar pelas ruas do Centro Histórico e conhecer o apogeu e ruína dos casarões dos antigos coronéis do Cacau. Com o remake da novela Renascer, da Globo, a Fazenda Condurú, da Dengo Chocolates, abriu suas instalações ao público para visitação, ampliando as opções de turismo rural na região.

Penedo e Petrópolis, Rio de Janeiro



Localizado na Serra da Mantiqueira, o município tem temperaturas perfeitas para a produção de cacau, o que levou algumas fábricas a se instalarem na região no passado, se mantendo ativas até hoje. Além de experimentar uma variedade de produtos e sabores, as fábricas oferecem passeios para acompanhar a produção do doce. Penedo encanta os visitantes com sua arquitetura finlandesa e sua gastronomia diversificada. Durante a Páscoa, a cidade realiza festivais de chocolate que oferecem aos participantes a oportunidade de conhecer os processos de produção do cacau, além de degustar variedades de chocolates artesanais. Também na serra, Petrópolis abriga a fábrica de chocolates brasileira Katz, originada a partir de imigrantes alemães, desde 1953. Além dos chocolates, a loja da marca na cidade funciona como uma cafeteria, explorando o ingrediente principal em outros preparos, como bebidas e alimentos.



Ilha do Combu, Pará

Ao visitar a Ilha do Combu, no Pará, o turista se depara com as belezas da Amazônia e a forma simples como é feito o chocolate orgânico na região Carlos Altman/EM



A pequena comunidade ribeirinha fica nos arredores de Belém e é famosa por vender chocolates 100% artesanais, feitos com o cacau plantado no terreno dos produtores. O doce é a segunda maior fonte de renda das famílias, perdendo apenas para o açaí. O chocolate do Pará é tão famoso que um dos mais renomados chefs de cozinha, Alex Atala, se rendeu à iguaria e incorporou o doce ao seu menu. Mas a fama turística de Combu vai além do chocolate. A ilha oferece opções de lazer como passeio no rio Guamá e trilhas ecológicas.



Vila Velha, Espírito Santo

Com gosto de infância, a fábrica da Garoto em Vila Velha é passeio tradicional dos mineiros no Espírito Santo Marcelo Ferreira/CB



Endereço da sede da fábrica da Garoto, Vila Velha não poderia ficar de fora entre os destinos do chocolate. A marca é responsável por três espaços abertos à visitação em seu complexo industrial. No Museu do Chocolate, toda a história de sua criação é contada. Já na fábrica, o visitante acompanha a produção das delícias na Chocotour, enquanto a loja vende caixas personalizáveis de bombons e outros itens temáticos.



São Paulo

Em São Paulo, Campos do Jordão é destino bastante procurado pelos amantes do chocolate Prefeitura de Campos do Jordão/Divulgação



Na região da Grande São Paulo, a mega store da Cacau Show em Itapevi ocupa aproximadamente 2 mil m², se destacando, além do seu tamanho, pelo mural do grafiteiro Kobra. Com o espaço para mil visitantes, a marca desenvolveu um ponto turístico, que tem até parque de diversões e produtos exclusivos. O processo de fabricação do chocolate é mostrado em uma vitrine, e completam o espaço uma cafeteria e uma gelateria, que vendem também brindes como pelúcias. Já a fábrica da marca fica em Campos do Jordão. Várias produtoras locais atraem turistas para a região e, com festivais voltados para esse produto, seu clima a torna perfeita para passear com um chocolate quente em mãos. No Vale do Paraíba, Caçapava abriga a fábrica brasileira da Nestlé. Para garantir a visita ao local, é necessário agendar o passeio.

Chocolate em Minas

Monte Verde já se enfeita com motivos da Páscoa com decoração na avenida principal e no portal de entrada da cidade MOVE

Após encantar milhares de visitantes durante o Natal das Montanhas, Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sul de Minas, está se preparando para receber a Páscoa com uma decoração especial. A celebração está marcada para acontecer entre os dias 29 e 31 de março. Um dos destaques da decoração será a rotatória da avenida principal, que contará com 12 ovos de resina de 80 cm de altura ornamentados com pintura Bauer, um estilo que é patrimônio cultural da natureza imaterial e arte decorativa de Camanducaia. Originária da Alemanha, a pintura Bauernmalerei, ou simplesmente Bauer, retrata a natureza de forma simples, com flores, arabescos e pássaros em cores vibrantes.

A montagem da decoração na avenida principal e no portal de entrada faz parte de uma ação promovida pela Associação Comercial de Monte Verde (ACMV), com o apoio da Secretaria de Turismo de Camanducaia e da MOVE (Agência de Desenvolvimento de Monte Verde e Região). "Assim como no Natal, Monte Verde se transforma também na Páscoa, criando um clima especial e lúdico para encantar os nossos visitantes, com um ambiente mágico que só foi possível em parceria com a nossa comunidade e os empresários da região", destaca Rebecca Wagner, presidente da MOVE. Para quem deseja aproveitar esse cenário em Monte Verde, a cidade preparou dicas de passeios imperdíveis, como visita às fábricas de chocolate do distrito:



Gressoney

Chocolate Gressoney Divulgação

Fábrica de chocolates mais antiga de Monte Verde, a Gressoney foi fundada em 1978 e produz, de forma artesanal, as tradicionais delícias tão procuradas na Páscoa. Assim como na edição passada do feriado, o estabelecimento voltará a disponibilizar o exclusivo ovo de Prímula, quitute originalmente feito com bolachinhas especiais recheadas com doce de leite. O Mordisco, bolacha exclusiva com doce de leite, e o Marzipan, feito com uma massa de amêndoas, são outras marcas registradas da fábrica.

A Pioneira Empório Chocolateria

A Pioneira Chocolateria Divulgação

Tradicional ponto da avenida principal de Monte Verde, a Pioneira já está com uma decoração especial para a Páscoa e possui uma bela área interna com a sua cafeteria e a loja de chocolates artesanais. Desde o ano passado, o local ganhou uma estrutura coberta no deck que fica à frente do estabelecimento. Esse ambiente também tem aquecedores e uma nova iluminação para os clientes.

Mon’t Art - Artesanato

Mon’t Art - Artesanato Divulgação

Localizado dentro da Galeria Vila Germânica na avenida Monte Verde, o estabelecimento é uma loja de souvenir, termômetros e presentes e já ganhou uma caprichada decoração especial para receber os turistas neste mês do feriado. “Vou lançar uma linha nova de 12 produtos novos para o público nesta Páscoa, que são coisas como chaveiros, imãs de geladeira e outras lembrancinhas”, revela o proprietário Nelson Pacheco, conhecido como Senhor do Tempo no distrito mineiro por fazer medições climáticas no vilarejo há quase 24 anos.