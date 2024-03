Atores encenam Paixão de Cristo, no monumento do Monte das Oliveiras, em Alpinopólis, em Minas Gerais

Localizado em Alpinópolis, no Sudoeste de Minas Gerais, o Monte das Oliveiras é um lugar de grande relevância histórica e espiritual, oferecendo aos visitantes uma experiência única de imersão nas passagens bíblicas. Inaugurado em 1984, o espaço abrange uma área de 90 mil m², é reconhecido como um dos maiores cenários bíblicos a céu aberto do Brasil.

Com mais de 30 monumentos arquitetônicos, a estrutura do Monte das Oliveiras, uma réplica do monte original de Jerusalém, inclui pontos de destaque como a Gruta da Natividade, o Calvário e o Santo Sepulcro, que são especialmente atrativos para os visitantes durante a semana santa.

Durante esse período, o local se transforma em palco para encenações da Paixão de Cristo, envolvendo cerca de 100 atores e atraindo um público devoto. Com capacidade para receber aproximadamente cinco mil pessoas por dia, as apresentações são realizadas em arquibancadas montadas com o apoio da Prefeitura de Alpinópolis, que também disponibiliza estrutura adicional, como praça de alimentação, sanitários e tendas.

Réplica da Terra Santa, o complexo turístico em Alpinópolis propõe ser um espaço ecumênico aberto à todas as crenças religiosas Daniel de Paula/Divulgação

Este ano, o Grupo de Teatro do Oprimido Monte das Oliveiras apresentará o espetáculo "O Caminhante e a Paixão" nos dias 29 e 30 de março, às 16h, com entrada gratuita. A Prefeitura está organizando uma grande estrutura para receber o público como parte do apoio ao evento. Além disso, o Monte das Oliveiras faz parte do projeto turístico Minas Santa 2024, do Governo de Minas Gerais, que destaca as tradições e a religiosidade da Semana Santa em todo o estado. Dentro desse projeto, o Monte das Oliveiras é um dos locais principais, onde são realizadas apresentações teatrais que retratam a vida, morte e ressurreição de Jesus Cristo, proporcionando uma experiência enriquecedora para os visitantes e contribuindo significativamente para o turismo religioso em Alpinópolis.

Para Rafael Freire, prefeito de Alpinópolis, o Monte das Oliveiras é importante ponto turístico e local para eventos ecumênicos na cidade do Sul de Minas: “Alpinópolis tem um potencial para o turismo religioso que poucos municípios no nosso entorno possui, visto que os demais exploram o turismo náutico e de aventura em razão do Lago de Furnas. Com o Monte das Oliveiras, oferecemos um espaço para a reflexão, espiritualidade e encontro com o seu, possibilitando uma experiência única de reabastecimento da alma. E frisa-se: o espaço é ecumênico. Não pertence a uma religião. É de todos os credos. O que buscamos é celebrar a vida, o amor e a história”, finaliza.

Confira a programação da semana santa no site da prefeitura de Alpinópolis.