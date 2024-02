“A jornada é o que nos traz felicidade. Não o destino. Ouça seu coração, tenha fé e aproveite a paisagem. O resto virá por acréscimo”. A frase do filme Além da Vida é ponto de partida para aqueles que buscam o autoconhecimento e o sentido da existência. Ao caminhar pelas estradas de terra batida em Minas Gerais, cercadas por uma exuberante vegetação, os peregrinos são convidados a refletir, a se conectar consigo mesmos e com a natureza ao seu redor. Cada passo dado é carregado de significado, de superação e de fé.

As histórias se entrelaçam ao longo do caminho, revelando a força interior de cada peregrino em busca de respostas, de cura ou simplesmente de paz. As lágrimas de cansaço se misturam com sorrisos de gratidão a cada novo amanhecer, a cada encontro inesperado no trajeto.E é assim, entre desafios e superações, que as rotas sagradas em Minas Gerais se tornam muito mais do que uma simples jornada física. É uma experiência transformadora, capaz de tocar o coração daqueles que se permitem mergulhar nessa aventura espiritual.

Que cada passo dado nesse caminho seja guiado pela emoção e pela fé, revelando a verdadeira essência de Minas Gerais e de seus habitantes, que acolhem os peregrinos de braços abertos, compartilhando histórias, acolhendo sonhos e renovando esperanças a cada passo dado rumo à transcendência.



Turismo religioso

Todos os caminhos levam ao Santuário de Aparecida, em São Paulo Carlos Altman/EM

O Governo de Minas Gerais, por meio do Observatório do Turismo, realizou um levantamento sobre as manifestações religiosas e o perfil do turista da fé. Segundo a diretora de produtos turísticos da Subsecretaria de Estado de Turismo, Emanuelle Oliveira, foram catalogadas 17 rotas de peregrinação e 1.025 edificações religiosas. Em 2023, já foram realizados 300 eventos de fé em todo o Estado.

O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico (Iepha) elaborou neste ano o Cadastro de Celebrações e Ritos da Quaresma e da Semana Santa. A gerente de Identificação e Pesquisa do Iepha, Ana Paula Gomes, explicou que o levantamento foi feito com um formulário on-line, por meio do qual prefeituras e paróquias puderam encaminhar suas informações.

Foram catalogadas 679 manifestações culturais em 571 municípios mineiros, como procissões, tapetes devocionais e encenações da Paixão de Cristo, além de apresentações em igrejas evangélicas e tradições de matriz africana. “É um guia importante para promover a difusão de informações e possibilitar a estruturação de roteiros religiosos”, afirmou a gerente.

O turismo da fé é o segmento que mais cria novas rotas turísticas no estado mineiro. O projeto Minas Santa terá programação em rotas do estado como o Caminho da Luz, Caminho da Fé, Caminho Nos Passos de Dom Viçoso, Caminho das Capelas, Caminhos Franciscanos e o Caminho Religioso da Estrada Real (Crer), que compreende 31 municípios, como Caeté, Itabirito, Mariana, Tiradentes e São Lourenço. O Caminho da Fé, percurso mais visitado do país, tem fluxo médio anual de mais 23 mil viajantes e geração econômica de R$ 24 milhões por ano.

Caminho da Fé

A jornada, muitas vezes por estrada de terra, requer esforço físico e mental para alcançar o destino ALECIO CÉZAR/CAMINHO DA FÉ

Devoção, histórias de gratidão, promessas, aventura, contato com a natureza, fé, superação de limites e de desafios e autoconhecimento caracterizam o roteiro do Caminho da Fé. O trajeto, que pode ser percorrido a pé ou de bicicleta, inclui desde montanhas e trilhas a trechos urbanos, com asfalto. Abrange 20 municípios do estado de Minas Gerais, cruzando a Serra da Mantiqueira entre os estados de MG e SP e possibilitando, também, uma vivência da cultura e um mergulho na história de cada cidade. Entre os municípios que integram o percurso estão, por exemplo, as mineiras como Águas da Prata, Andradas, Ouro Fino, Borda da Mata, Inconfidentes, Crisólia, Borda da Mata, Estiva, Luminosa, Tocos do Moji, Consolação e Paraisópolis. Cada uma dessas cidades contribui para enriquecer a experiência dos peregrinos, oferecendo acolhimento, histórias e paisagens únicas ao longo do Caminho da Fé em Minas Gerais.

O Caminho da Fé, no Brasil, foi inspirado no milenar Caminho de Santiago de Compostela e foi criado, em 2003, para oferecer estrutura para os peregrinos que sempre visitaram o Santuário Nacional de Aparecida. Ele oferece pontos de apoio, infraestrutura e informações essenciais. Com mais de 2000 km de extensão, sendo aproximadamente 400 km atravessando as montanhas da Mantiqueira por estradas vicinais, trilhas, bosques e asfalto, o Caminho da Fé proporciona belas paisagens e a oportunidade de interação com comunidades acolhedoras. Além disso, o percurso oferece momentos de reflexão e fé, contribuindo para a saúde física e psicológica, e promovendo a integração do homem com a natureza. Até 2021, 72 mil peregrinações foram registradas no Caminho da Fé, sendo 54 mil únicas, ou seja, pela primeira vez. Deste total, 44% percorreram o trajeto a pé e 56% de bicicleta. Só em 2021, foram 15.676 peregrinações e, em 2023, foram mais de 20 mil.

Para mais informações sobre o Caminho da Fé acesse o site.



Caminho da Luz

O Caminho da Luz é aquela jornada que o peregrino procura a superação de medos, anseios e reencontro consigo mesmo em cada passo Associação Brasileira dos Amigos

Durante toda a extensão do Caminho da Luz, pedaços de mica e cristais surgem do chão, proporcionando-lhe um brilho especial. A luz do Caminho se manifesta também na vasta visão e na grande luminosidade que se revelam nas cordilheiras do horizonte toda vez que, durante a jornada, deixamos um vale para trás. O caminho, todo sinalizado por setas, marcas amarelas e placas indicativas, tem início na cidade de Tombos (conhecida como Portal de Minas), a 383 quilômetros de Belo Horizonte – capital de Minas Gerais, e termina no Pico da Bandeira. São quase 200 quilômetros percorridos pelas montanhas de Minas em sete dias de caminhada (ou menos, se de bicicleta ou a cavalo), passando por fazendas centenárias, matas, cachoeiras, santuários e antigas estações ferroviárias. A rota é carregada de um magnetismo que encanta a todos que têm uma sensibilidade aguçada, pois sua força energética abre inúmeros portais mágicos, levando os caminhantes a uma viagem que ultrapassa a barreira do tempo.

Ao peregrinar pelo Caminho da Luz, o viajante terá a impressão de que estará viajando juntamente com os indígenas, tropeiros, religiosos, pesquisadores e aventureiros que se embrenharam pelas matas da região em busca do ouro, das pedras preciosas e das terras férteis que, ainda hoje, guardam importantes tesouros naturais e arqueológicos.

No site do Caminho da Luz você encontra informações de guias e como planejar a jornada.

Dicas para quem vai seguir os caminhos

Mapa mostra as cidades mineiras que participam do Caminho da Fé Caminho da Fé

Os caminhos de Fé e Luz são uma jornada física e espiritual que se desenrola quilômetro a quilômetro, etapa a etapa e paisagem a paisagem. Cada peregrino que percorre as rotas volta transformado pelas experiências e aprendizados que adquiriu ao longo do caminho. Embora cada pessoa viva a jornada de forma única, há lições comuns que se destacam:



Viver com o mínimo e valorizar as pequenas coisas: O caminho ensina a importância de carregar apenas o essencial, deixando para trás o supérfluo.

Igualdade no caminho: Independentemente de origem, raça ou religião, a jornada iguala a todos os peregrinos, unindo-os no mesmo percurso.

Companhia constante: No caminho, a solidariedade e a fraternidade prevalecem, garantindo que nenhum peregrino se sinta sozinho em sua jornada.

Superar limites: O caminho desafia os peregrinos a superarem seus limites físicos e mentais, mostrando que sempre há mais força para seguir em frente.

Disciplina e perseverança: A disciplina é fundamental para planejar e enfrentar os desafios diários do caminho, rumo à meta final.

Paciência: A jornada ensina a desenvolver a paciência necessária para lidar com contratempos e dificuldades ao longo do percurso.

Redescobrindo ritmos e prioridades: O caminho proporciona uma pausa no estresse da vida cotidiana, permitindo uma reflexão sobre prioridades e ritmos de vida alternativos.

Desintoxicação tecnológica: A desconexão digital durante o caminho possibilita uma pausa das distrações tecnológicas, permitindo uma conexão mais profunda com a jornada.

Conexão com a natureza: A natureza ao longo do caminho oferece momentos de contemplação e conexão com os tesouros naturais.

Conexão consigo mesmo: O caminho é um convite à espiritualidade e à reflexão interior, promovendo uma conexão profunda consigo mesmo e com o propósito da jornada.