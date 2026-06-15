Museu da Lapinha lança plataforma digital inédita em Lagoa Santa

O patrimônio arqueológico de Lagoa Santa ganhará um novo capítulo nesta terça-feira, 16 de junho. O Museu Arqueológico da Lapinha realizará o lançamento oficial de sua plataforma digital de acesso ao inventário do acervo, iniciativa que promete aproximar pesquisadores, estudantes e a população em geral de um dos mais importantes conjuntos arqueológicos do país.

O evento acontece das 10h às 13h, no auditório da Escola Municipal Dr. Lund, em Lagoa Santa, e integra a programação da Semana Lund, promovida pela Prefeitura Municipal. A proposta é tornar o conhecimento mais acessível por meio da tecnologia, permitindo consultas gratuitas e abertas às coleções do museu.

Desenvolvida com base na plataforma Tainacan, a ferramenta disponibilizará informações detalhadas sobre o acervo, que reúne peças fundamentais para o entendimento da ocupação humana pré-histórica nas Américas. A iniciativa faz parte do programa Acervo em Rede, do Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), e representa um avanço significativo na democratização do acesso ao patrimônio cultural brasileiro.

Ciência, preservação e acesso público

Mais do que um catálogo digital, a plataforma é resultado de um amplo trabalho multidisciplinar. Especialistas das áreas de Arqueologia, Antropologia Física, Paleontologia, Museologia, Conservação e Documentação participaram das etapas de inventário, acondicionamento e digitalização do acervo.

A expectativa é que a ferramenta fortaleça o uso qualificado desse patrimônio por diferentes públicos. Pesquisadores e gestores culturais poderão contar com uma fonte organizada de informações, enquanto professores e estudantes da educação básica, do ensino médio e das universidades terão acesso facilitado a conteúdos que ajudam a compreender a história da ocupação humana na região.

Projeto fortalece a preservação de coleções científicas

A iniciativa integra o projeto REMIN – Desenvolvimento de Protocolos para Revitalização da Infraestrutura de Preservação e Acesso de Coleções Científicas, financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (Fapemig).

Coordenado pela pesquisadora Yacy Ara Froner Gonçalves, da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), o projeto busca criar estratégias para melhorar as condições de guarda, preservação e documentação de acervos científicos e museológicos, promovendo a articulação entre instituições de pesquisa e espaços dedicados à memória.

Um museu que guarda a história das primeiras populações

Fundado em 1972 pelo pesquisador Mihály Bányai, o Museu Arqueológico da Lapinha é referência na preservação do patrimônio arqueológico de Lagoa Santa. Seu acervo reúne ossadas humanas, artefatos arqueológicos e materiais paleontológicos de grande relevância para estudos sobre as primeiras populações que habitaram o continente americano.

Instalado nas proximidades do Parque Estadual do Sumidouro, o museu desenvolve atividades educativas e científicas voltadas tanto para a comunidade acadêmica quanto para visitantes interessados em conhecer mais sobre a riqueza histórica e natural da região.

A criação da plataforma digital reforça o compromisso das instituições envolvidas com a preservação da memória coletiva e com a ampliação do acesso ao conhecimento, permitindo que parte importante da história de Minas Gerais e do Brasil esteja disponível a um número cada vez maior de pessoas.

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Serviço

Evento: Lançamento da plataforma digital do Museu Arqueológico da Lapinha

Data: 16 de junho

Horário: 10h às 13h

Local: Auditório da Escola Municipal Dr. Lund

Endereço: Rua Cecília Dolabela Portela, 25, Centro, Lagoa Santa (MG)

Entrada: Gratuita.