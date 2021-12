Tesouro ainda inexplorado de Peter Lund ameaçado por invasores

Uma das entradas da Lapa de Quatro Bocas, preservada por legislação municipal: lixo e pedaços rasgados de roupas encontrados no entorno evidenciam visitações contínuas (foto: Luciano Faria/Divulgacao)



Curvelo – Ao mesmo tempo em que espeleólogos rastreiam grutas descritas em Minas Gerais pelo pai da paleontologia bra- sileira, o dinamarquês Peter Lund, e prefeituras mineiras buscam preservar esses tesouros brasi- leiros com instrumentos como o tombamento, grupos clandestinos proliferam nas redes sociais oferecendo passeios a sítios protegidos e promovendo vandalismo nas cavernas.





No mês passado, uma das primeiras cavidades rochosas descritas por Lund – redescoberta em março – a Lapa das Quatro Bocas, foi declarada patrimônio pela Prefeitura de Curvelo, município da Região Central de Minas, a 170 quilômetros de Belo Horizonte, parte de um processo de conscientização e preservação da estrutura natural. Contudo, no mesmo mês, vândalos riscaram seus nomes em uma das entradas da formação. Muito lixo e até mesmo pedaços rasgados de rou- pas são encontrados no entorno da cavidade, sugerindo visitações contínuas, não autorizadas e de potencial predatório.





O mesmo tem sido constatado em municípios vizinhos a Curvelo. Cidades em que há relatos de ex- cursões que invadem propriedades particulares para entrar sem permissão em grutas, alguns grupos alugando sítios e ranchos próximos para acampamento e organização dos eventos clandestinos, todos pagos e marcados pelas redes sociais, segundo denúncias.





A Secretaria Municipal de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo de Curvelo esteve na Lapa das Quatro Bocas, que fica em fazenda parti- cular. A equipe da pasta registrou os rastros de vandalismo e estuda medidas em relação a eles – inclusive legais. Danificar cavernas e promover outros tipos de agressões, como poluição, é atitude que pode ser classificada como crime ambiental, com pena de seis meses a 1 ano de detenção e multa. Já o crime de dano contra o patrimônio público está previsto no artigo 163 do Código Penal, com detenção de seis meses a três anos e multa, além da pena cor- respondente à violência (ou à poluição).

Intrusos deixaram marcas em santuário esculpido por milênios pela natureza e ainda à espera de estudos. Redes sociais viram ameaça (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

Proteger e valorizar

O secretário de Cultura, Desporto, Lazer e Turismo de Curvelo, Alair Oliveira, entende que a melhor forma de preservar as cavernas do município de ataques como esse é com ações como o tombamento. “É uma forma de proteger e valorizar o patrimônio. Desde a redescoberta da gruta, vimos promovendo uma série de ações de conscientização para a população e para os mora- dores do entorno da gruta, além de capacitação para educadores do município. Essas ações serão rotina nos próximos anos”, afirma Oliveira.





“Um dos motivos para estarmos trabalhando na localização das grutas visitadas por Peter Lund é exatamente conseguir que sejam preservadas, estudadas e que haja educação da população para que sejam um patrimônio reconhecido e defendido pelas pessoas”, disse o professor Marcos Giovanni Moreira, integrante do Opilião – Grupo de Estudos Espe- leológicos (OgrEE), e que desde 2012 mapeia grutas visitadas por Peter Lund que estão desaparecidas ou que ainda não foram des- critas. “Ainda falta localizar e redes- crever 13 grutas onde Peter Lund esteve antes de se basear em Lagoa Santa. É um trabalho que fazemos há quase 10 anos. Já tentamos convencer outras prefeituras a optarem pelo tombamento, como em Baldim (Grande BH) e em Jequitibá (Região Central). Quem sabe atitudes como a de Curvelo incentivem outras administrações municipais a promoverem o tombamento”, sugere Luciano Emerich Faria, doutor em história da ciência, químico e também integrante do OGrEE.

Formação conhecida como brioche, que lembra formato do pão francês (foto: Mateus Parreiras/EM/D.A Press)

Enciclopédia natural à espera de tradução

A Lapa de Quatro Bocas foi a oitava gruta visitada por Peter Lund quando o naturalista partiu pelo sertão mineiro, em 1835, ao lado de Peter Andreas Brandt, responsável pelos registros gráficos, desenhos e pinturas das cavidades rochosas e formações encontradas. Ele não deixou re- gistradas suas impressões sobre a cavidade de pedras, mas já foram encontrados, sem muitos trabalhos especializados, fragmentos de cerâmicas de antigos mineradores de salitre, bem como fósseis e ossos de animais ainda não identificados.





Há formações admiráveis, que foram lentamente estruturadas pelo gotejamento nos túneis e salões da lapa, ao longo de milhares de anos. São estalactites brancas lembrando cascatas que descem do teto escuro, e estalagmites com formatos curiosos, uma delas chamada de brioche por parecer realmente o confeito francês, nesse caso ricamente detalhado por ondulações e sulcos que lembram filigranas. Com a preservação via tombamento, resta muito trabalho arqueológico, paleontológico, geológico e histórico a ser feito na cavidade.





Nos rastros do explorador





Primeiras grutas visitadas por Peter Lund em 1835





1 – Lapa dos Gentios

2 – Lapa da Onça

3 – Lapa Velha de Maquiné

4 – Lapa de Santo Amaro

5 – Lapa da Lagoa da Pedra

6 – Lapa do Capim Branco

7 – Lapa Velha do Mucambo

8 – Lapa de Quatro Bocas





Ainda precisam ser localizadas ou descritas





1 – Lapa Velha do Mucambo

2 – Lapa dos Morcegos

3 – Lapa Velha do Maquiné

4 – Lapa de Três Bocas

5 – Lapa de Dona Ana Felícia

6 – Lapa do Soares

7 – Lapa da Santa Rita

8 – Lapa da Cagaiteira

9 – Lapa da Boca Apertada

10 – Lapa do Labirinto

11 – Lapa do Olho D'Água

12 – Lapa de Santo Hipólito

13 – Lapa da Vargem D'Anta