BH de cinema: Filmes e séries que usaram a capital mineira como cenário
Das ruas de Santa Tereza à Lagoa da Pampulha, a cidade já foi palco de grandes produções audiovisuais; relembre algumas delas e os locais exatos.
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A diversidade arquitetônica de Belo Horizonte, que mescla prédios históricos, marcos modernistas e paisagens urbanas marcantes, oferece um leque de opções para diretores de cinema e televisão há décadas. A capital mineira já se consolidou como um set de filmagem a céu aberto para diversas produções audiovisuais ao longo dos anos.
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Das ruas movimentadas do hipercentro às vistas panorâmicas de seus mirantes, BH já serviu de cenário para clássicos do cinema, séries de sucesso e novelas. Relembrar algumas dessas produções é também uma forma de redescobrir a cidade por um novo ângulo.
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Produções que usaram BH como cenário
“O Menino Maluquinho - O Filme” (1995)
Um clássico que marcou a infância de muita gente, a adaptação da obra de Ziraldo foi filmada quase inteiramente em BH. As ruas arborizadas do bairro Santa Tereza, a Praça da Liberdade e o Parque Municipal Américo Renné Giannetti serviram de pano de fundo para as aventuras do icônico personagem.
“Hilda Furacão” (1998)
A trama retrata a vida de Hilda Maia Valentim, personagem inspirada em uma figura real que ficou conhecida na boemia da capital mineira nas décadas de 1950 e 1960. Por isso, parte das filmagens foi realizada na própria cidade, buscando reproduzir com fidelidade o ambiente e o contexto histórico da época.
Novela “Sete Vidas” (2015)
A teledramaturgia da TV Globo também já explorou as belezas da capital mineira. Cenas da novela foram gravadas em pontos turísticos famosos, como a Lagoa da Pampulha e o Mirante das Mangabeiras, mostrando para todo o Brasil alguns dos cenários mais conhecidos da cidade.
“Marte Um” (2022)
Dirigido pelo cineasta mineiro Gabriel Martins, o longa foi gravado em diversos pontos de Belo Horizonte e Contagem, retratando com autenticidade o cotidiano da periferia mineira. A trama acompanha a família Martins, especialmente o jovem Deivinho, que sonha em se tornar astrofísico enquanto enfrenta os desafios da vida em um contexto de transformações sociais e econômicas.
“No Rancho Fundo” (2024)
A novela das seis da Globo apostou em cenários naturais de Minas Gerais para dar autenticidade ao universo fictício da trama, incluindo passagens por Belo Horizonte. Parte das primeiras gravações e diversas cenas externas foram realizadas na região de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, aproveitando paisagens marcadas por cânions, grutas e formações rochosas típicas do interior mineiro.
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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.