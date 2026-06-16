BH de cinema: Filmes e séries que usaram a capital mineira como cenário

A diversidade arquitetônica de Belo Horizonte, que mescla prédios históricos, marcos modernistas e paisagens urbanas marcantes, oferece um leque de opções para diretores de cinema e televisão há décadas. A capital mineira já se consolidou como um set de filmagem a céu aberto para diversas produções audiovisuais ao longo dos anos.

Das ruas movimentadas do hipercentro às vistas panorâmicas de seus mirantes, BH já serviu de cenário para clássicos do cinema, séries de sucesso e novelas. Relembrar algumas dessas produções é também uma forma de redescobrir a cidade por um novo ângulo.

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Confira produções que tiveram cenas gravadas em locais conhecidos de Belo Horizonte.

Produções que usaram BH como cenário

“O Menino Maluquinho - O Filme” (1995)

Um clássico que marcou a infância de muita gente, a adaptação da obra de Ziraldo foi filmada quase inteiramente em BH. As ruas arborizadas do bairro Santa Tereza, a Praça da Liberdade e o Parque Municipal Américo Renné Giannetti serviram de pano de fundo para as aventuras do icônico personagem.

“Hilda Furacão” (1998)

A trama retrata a vida de Hilda Maia Valentim, personagem inspirada em uma figura real que ficou conhecida na boemia da capital mineira nas décadas de 1950 e 1960. Por isso, parte das filmagens foi realizada na própria cidade, buscando reproduzir com fidelidade o ambiente e o contexto histórico da época.

Novela “Sete Vidas” (2015)

A teledramaturgia da TV Globo também já explorou as belezas da capital mineira. Cenas da novela foram gravadas em pontos turísticos famosos, como a Lagoa da Pampulha e o Mirante das Mangabeiras, mostrando para todo o Brasil alguns dos cenários mais conhecidos da cidade.

“Marte Um” (2022)

Dirigido pelo cineasta mineiro Gabriel Martins, o longa foi gravado em diversos pontos de Belo Horizonte e Contagem, retratando com autenticidade o cotidiano da periferia mineira. A trama acompanha a família Martins, especialmente o jovem Deivinho, que sonha em se tornar astrofísico enquanto enfrenta os desafios da vida em um contexto de transformações sociais e econômicas.



“No Rancho Fundo” (2024)

A novela das seis da Globo apostou em cenários naturais de Minas Gerais para dar autenticidade ao universo fictício da trama, incluindo passagens por Belo Horizonte. Parte das primeiras gravações e diversas cenas externas foram realizadas na região de Diamantina, no Vale do Jequitinhonha, aproveitando paisagens marcadas por cânions, grutas e formações rochosas típicas do interior mineiro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.