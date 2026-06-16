TJMG implanta banheiro multigênero e avalia expansão da iniciativa

O projeto-piloto de banheiro multigênero do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) no Fórum Digital de Venda Nova, na Região Norte de Belo Horizonte, foi implementado há cerca de oito meses e vem gerando uma grande repercussão positiva entre os usuários

A iniciativa, inspirada em debates promovidos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) e desenvolvida a partir das políticas de equidade, diversidade e inclusão da instituição, busca oferecer uma alternativa de uso para pessoas que não se sentem confortáveis nos espaços tradicionalmente divididos entre masculino e feminino.

A experiência está sendo acompanhada pelo TJMG e poderá servir de base para futuras expansões, dependendo de avaliações técnicas, administrativas e orçamentárias.

O projeto foi instalado em uma das unidades mais recentes do Judiciário mineiro. Inaugurado há dois anos, o Fórum Digital de Venda Nova surgiu como uma proposta para descentralizar serviços e facilitar o acesso da população da região às atividades do Poder Judiciário, reduzindo a necessidade de deslocamentos até a Região Centro-Sul da capital.

Atualmente, a unidade funciona das 8h às 18h e atende uma demanda considerada expressiva pelo próprio Tribunal.

De acordo com o TJMG, a ideia do banheiro multigênero nasceu a partir de discussões relacionadas às políticas institucionais de equidade, diversidade e inclusão. O tema ganhou força após a participação de Mariana de Lima, juíza auxiliar da presidência do Tribunal e responsável pelo acompanhamento das pautas de equidade de gênero, raça, diversidade e inclusão no Encontro LGBTQIA+ Justiça, promovido pelo CNJ, em Brasília.

Alternativa de uso para pessoas que não se sentem confortáveis nos espaços tradicionalmente divididos entre masculino e feminino Alexandre Guzanshe/EM/DA.Press

As reflexões debatidas durante o evento foram posteriormente apresentadas à Comissão de Equidade de Gênero do Tribunal e a outras instâncias responsáveis pelas políticas institucionais da área. A partir dessas discussões, foi elaborada uma proposta que acabou sendo submetida à presidência do TJMG e à direção do Foro da comarca de BH, recebendo autorização para ser implementada inicialmente na Região Norte da cidade.

A escolha pelo Fórum Digital não foi aleatória. Por se tratar de uma unidade menor e com fluxo mais controlado de usuários, o espaço oferece condições adequadas para acompanhar a utilização do projeto e avaliar seus resultados antes de qualquer decisão sobre eventual ampliação.

O coordenador do fórum, Ricardo Nascimento, explicou que foram criados dois banheiros multigênero: um destinado ao público em geral e outro para servidores e colaboradores da unidade.

Antes da mudança, os espaços funcionavam exclusivamente como sanitários adaptados para pessoas com deficiência físico-motora. Com a nova configuração, eles continuam atendendo cadeirantes e pessoas com mobilidade reduzida, mas passaram também a estar disponíveis para qualquer usuário que prefira utilizá-los em vez dos banheiros convencionais separados por gênero.

“O banheiro é uma iniciativa da Superintendência de Equidade de Gênero e a gente entende que é uma medida muito salutar, muito bacana, focada à comunidade LGBTQIAPN+, que carece desse tipo de espaço para adquirir identidade e ter um conforto maior em espaços públicos”, afirmou Ricardo.

O TJMG faz questão de destacar que os banheiros masculinos e femininos continuam funcionando normalmente. A criação do espaço multigênero não resultou na substituição, retirada ou modificação das instalações tradicionais existentes na unidade.

“Assim como ocorre na maioria dos edifícios públicos e privados, o TJMG dispõe de instalações sanitárias convencionais. O espaço constitui uma opção adicional de utilização, sem qualquer alteração, substituição ou supressão dos demais banheiros já existentes”, informou o Tribunal em posicionamento oficial.

Eles esclarecem que não houve demanda externa formal para sua implantação. A proposta surgiu a partir das discussões institucionais sobre diversidade e acolhimento, inspiradas em experiências debatidas durante o encontro promovido pelo CNJ.

O termo “projeto-piloto”, utilizado pelo Tribunal para definir a iniciativa, também está relacionado à fase de observação e monitoramento da experiência. A intenção é avaliar fatores como utilização, sinalização, recepção do público e adequação do espaço às necessidades dos usuários.

De acordo com Ricardo, a repercussão registrada até o momento tem sido positiva. “A receptividade foi muito boa. As pessoas que frequentam o local compreenderam a proposta e o público recebeu o projeto com otimismo e agradecimentos”, relatou.

A avaliação positiva também é compartilhada por representantes de entidades que atuam na defesa dos direitos da população LGBTQIAPN+ em Minas.

Vice-presidente do Centro de Luta pela Livre Orientação Sexual de Minas Gerais (Cellos-MG), Gisella Lima afirmou que a organização recebeu a notícia com entusiasmo e considera a iniciativa um marco importante para a promoção da inclusão. “A nossa instituição recebe essa notícia com grande entusiasmo. A iniciativa precisa ser reconhecida e servir de exemplo para outras mais”, afirmou.

Para ela, a criação de ambientes mais inclusivos representa uma medida importante para garantir dignidade e segurança a pessoas trans e travestis no acesso aos espaços públicos. “Nós, pessoas trans e travestis, só queremos usar o banheiro com mínima dignidade e segurança”, declarou.

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Por enquanto, não existe previsão definida para a implantação de banheiros semelhantes em outras unidades da instituição. A expansão dependerá da análise dos resultados obtidos em Venda Nova, além de estudos técnicos, disponibilidade orçamentária e características estruturais de cada prédio.

