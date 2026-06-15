Crianças que consomem mais ultraprocessados podem ter até 4x mais risco de asma, aponta pesquisa recente

Um novo estudo tem chamado a atenção de famílias e profissionais de saúde ao apontar uma associação entre o consumo de alimentos ultraprocessados e um aumento significativo no risco de asma infantil. A pesquisa indica que crianças que consomem esses produtos com frequência podem ter até quatro vezes mais chances de apresentar o problema respiratório em comparação com aquelas que mantêm uma alimentação baseada em alimentos frescos e minimamente processados. O resultado reacende o debate sobre o impacto da dieta na saúde das crianças.

Os pesquisadores analisaram dados de milhares de crianças, cruzando informações sobre hábitos alimentares, diagnóstico de asma, histórico familiar e exposição ambiental. Mesmo após ajustes para fatores como tabagismo passivo, poluição e condições socioeconômicas, o consumo elevado de ultraprocessados continuou aparecendo como um fator fortemente associado à maior ocorrência de sintomas respiratórios e crises de chiado no peito. Apesar disso, os autores destacam que se trata de uma relação estatística e não de uma prova definitiva de causa e efeito.

O que são alimentos ultraprocessados e por que preocupam?

Alimentos ultraprocessados são formulações industriais feitas principalmente a partir de ingredientes refinados, aditivos e substâncias extraídas de alimentos, com pouca ou nenhuma presença do alimento original em sua forma natural. Entram nessa categoria produtos como refrigerantes, salgadinhos de pacote, biscoitos recheados, macarrão instantâneo, embutidos, cereais açucarados, bebidas lácteas adoçadas e várias opções prontas para consumo.

Esses produtos costumam ter alta densidade calórica, grande quantidade de açúcares, gorduras saturadas, gorduras trans e sódio, além de corantes, aromatizantes e conservantes. Em contrapartida, tendem a ser pobres em fibras, vitaminas, minerais e compostos bioativos presentes em frutas, legumes, verduras, grãos integrais e alimentos frescos em geral. Esse desequilíbrio nutricional é apontado como um dos possíveis caminhos que ligam a alimentação ultraprocessada a doenças crônicas, inclusive problemas respiratórios como a asma.

Refrigerantes, biscoitos recheados, embutidos e macarrão instantâneo estão entre os alimentos classificados como ultraprocessados – depositphotos.com / bubutu



Alimentos ultraprocessados aumentam mesmo o risco de asma infantil?

De acordo com a pesquisa, crianças com consumo mais elevado de ultraprocessados apresentaram um risco até quatro vezes maior de ter diagnóstico de asma ou sintomas compatíveis, em comparação às que ingeriam esses produtos apenas ocasionalmente. Esse dado é descrito como uma associação estatística robusta, observada mesmo após o controle de diferentes variáveis que também influenciam a saúde respiratória.

No entanto, os pesquisadores ressaltam que o estudo é observacional. Isso significa que ele observa comportamentos e desfechos de saúde ao longo do tempo ou em um grande grupo de pessoas, mas não interfere na rotina para testar diretamente se uma mudança específica causa determinado efeito. Dessa forma, a pesquisa não comprova uma relação causal definitiva entre ultraprocessados e asma infantil, embora indique um sinal de alerta importante.

A interpretação mais aceita é que o consumo frequente de produtos industrializados pode fazer parte de um conjunto de fatores de risco. Muitas vezes, esses alimentos substituem refeições preparadas com ingredientes naturais, o que empobrece a dieta de forma geral. Em paralelo, o estilo de vida dessas crianças pode envolver menos atividade física, maior tempo de tela e outros elementos que, somados, favorecem o surgimento de problemas de saúde.

Quais mecanismos podem explicar essa ligação com a asma?

Os cientistas levantam diferentes mecanismos biológicos que podem ajudar a explicar por que uma dieta rica em ultraprocessados estaria relacionada ao aumento de risco de asma infantil. Entre eles, três caminhos se destacam: inflamação, alterações no microbioma intestinal e baixa qualidade nutricional.

Inflamação crônica de baixo grau : dietas ricas em açúcares simples, gorduras saturadas e aditivos podem favorecer processos inflamatórios no organismo. A asma é uma doença caracterizada por inflamação das vias aéreas, o que sugere que esse estado inflamatório sistêmico pode agravar ou facilitar o surgimento de sintomas respiratórios.

: dietas ricas em açúcares simples, gorduras saturadas e aditivos podem favorecer processos inflamatórios no organismo. A asma é uma doença caracterizada por inflamação das vias aéreas, o que sugere que esse estado inflamatório sistêmico pode agravar ou facilitar o surgimento de sintomas respiratórios. Microbioma intestinal alterado : o intestino abriga trilhões de microrganismos que participam da regulação do sistema imunológico. Uma alimentação pobre em fibras e rica em produtos industrializados pode reduzir a diversidade dessas bactérias e prejudicar a produção de substâncias benéficas, como os ácidos graxos de cadeia curta, que ajudam a controlar reações alérgicas e inflamatórias.

: o intestino abriga trilhões de microrganismos que participam da regulação do sistema imunológico. Uma alimentação pobre em fibras e rica em produtos industrializados pode reduzir a diversidade dessas bactérias e prejudicar a produção de substâncias benéficas, como os ácidos graxos de cadeia curta, que ajudam a controlar reações alérgicas e inflamatórias. Baixa qualidade nutricional: quando ultraprocessados ocupam grande espaço no prato, há menor ingestão de vitaminas, minerais e antioxidantes presentes em alimentos in natura. Nutrientes como vitaminas A, C, D, E, além de zinco e selênio, têm papel importante na defesa do organismo e na proteção das vias respiratórias.

Esses fatores não atuam isoladamente. A combinação entre inflamação, desequilíbrio da flora intestinal e carências nutricionais cria um ambiente mais propício para desajustes no sistema imunológico, o que pode favorecer doenças alérgicas e respiratórias, especialmente em crianças, cujo organismo ainda está em desenvolvimento.

A asma infantil é resultado de vários fatores

Especialistas em pneumologia pediátrica e alergia ressaltam que a asma é uma condição multifatorial. A genética tem peso relevante: filhos de pais asmáticos ou com histórico de alergias apresentam maior probabilidade de desenvolver o quadro. No entanto, fatores ambientais e de estilo de vida também exercem papel decisivo no aparecimento e na gravidade da doença.

Entre os principais elementos envolvidos estão a exposição à poluição do ar, à fumaça de cigarro, a ácaros, mofo, pelos de animais e infecções respiratórias frequentes na infância. O uso de determinados medicamentos, o excesso de peso e a prática insuficiente de atividade física também podem interferir. Nesse contexto, a alimentação entra como uma peça adicional do quebra-cabeça, podendo tanto contribuir para a proteção quanto para o agravamento dos sintomas.

Herança genética com predisposição a alergias e hiper-reatividade das vias aéreas. Ambiente doméstico e urbano, incluindo qualidade do ar e exposição a irritantes respiratórios. Estilo de vida, que engloba dieta, rotina de sono, prática de exercícios e contato com telas. Acesso à saúde e acompanhamento pediátrico para diagnóstico e tratamento adequados.

A asma afeta milhões de crianças e resulta da combinação de fatores genéticos, ambientais e comportamentais – depositphotos.com / bubutu



Como a alimentação pode favorecer a saúde respiratória das crianças?

Diante dos resultados da pesquisa, profissionais de saúde têm reforçado a importância de uma alimentação equilibrada como parte do cuidado com a saúde respiratória infantil. Isso não se limita à redução de ultraprocessados, mas inclui a valorização de padrões alimentares baseados em alimentos frescos, variados e minimamente processados, que ajudam a fortalecer o sistema imune e a reduzir processos inflamatórios.

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Priorizar frutas, legumes e verduras em diferentes cores, fontes naturais de vitaminas, minerais e antioxidantes.

em diferentes cores, fontes naturais de vitaminas, minerais e antioxidantes. Incluir grãos integrais , leguminosas, castanhas e sementes, que contribuem com fibras e nutrientes importantes para o intestino e a imunidade.

, leguminosas, castanhas e sementes, que contribuem com fibras e nutrientes importantes para o intestino e a imunidade. Oferecer proteínas de boa qualidade , como feijões, ovos, carnes magras e peixes, essenciais para o crescimento e a recuperação dos tecidos.

, como feijões, ovos, carnes magras e peixes, essenciais para o crescimento e a recuperação dos tecidos. Limitar o consumo de refrigerantes, biscoitos recheados, salgadinhos e macarrão instantâneo, reservando-os para ocasiões pontuais.

A pesquisa não determina que alimentos ultraprocessados causem asma infantil de forma direta, porém indica que o consumo frequente desses produtos pode estar ligado a um cenário menos favorável para a saúde pulmonar. Em um quadro em que genética, ambiente e hábitos se combinam, escolhas alimentares mais saudáveis tendem a colaborar para um desenvolvimento respiratório mais protegido, ajudando famílias e profissionais a construírem rotinas que priorizem o bem-estar das crianças a longo prazo.