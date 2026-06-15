Maior exposição sobre evolução humana do Brasil chega a BH

Dos primeiros ancestrais que viveram na África ao surgimento dos grupos humanos que ocuparam a América do Sul, milhões de anos da história da humanidade poderão ser percorridos durante a exposição "O fenômeno humano: o caminhar da humanidade", a ser inaugurada nesta quarta-feira (17/6) no Museu de Ciências Naturais PUC Minas.

Considerada pela instituição como a maior mostra sobre evolução humana já apresentada no Brasil, o acervo reúne mais de 300 peças e apresenta a evolução da espécie humana e destacar a importância de descobertas como Lucy e Luzia, aproximando o público de uma das maiores jornadas da história da vida na Terra.

A nova exposição chega ao público após um adiamento de cerca de um ano. Inicialmente prevista para 2025, a inauguração precisou ser postergada devido a entraves burocráticos relacionados à utilização de recursos públicos de R$ 1,5 milhão provenientes do Fundo Especial do Ministério Público de Minas Gerais (Funemp).

Apesar do atraso, o conceito original foi mantido. De acordo com Henrique Paprocki, apenas algumas adaptações pontuais foram realizadas para tornar determinados conteúdos mais didáticos para o público. “A gente teve adaptações de algumas partes para ficarem mais didáticas, mas o projeto inicial foi mantido”, explica o diretor do museu, Henrique Paprocki.

Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana Leandro Couri/EM/D.A. Press Com mais de 300 peças, mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH Leandro Couri/EM/D.A. Press Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana Leandro Couri/EM/D.A. Press Ao longo da exposição 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade', os visitantes encontrarão mais de 300 peças que ajudam a reconstruir a trajetória evolutiva da espécie humana Leandro Couri/EM/D.A. Press Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada Leandro Couri/EM/D.A. Press Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada Leandro Couri/EM/D.A. Press Nova exposição da PUC Minas percorre a evolução da humanidade Leandro Couri/EM/D.A. Press Museu PUC Minas inaugura exposição que percorre a evolução humana Leandro Couri/EM/D.A. Press Nova mostra apresenta milhões de anos da história da humanidade, de ancestrais africanos ao povo de Lagoa Santa, na Grande BH Leandro Couri/EM/D.A. Press Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada Leandro Couri/EM/D.A. Press Classificada como uma exposição de longa duração, 'O fenômeno humano: o caminhar da humanidade' não tem previsão para ser desmontada Leandro Couri/EM/D.A. Press Entender como a humanidade surgiu, evoluiu e chegou às Américas é a proposta da exposição Leandro Couri/EM/D.A. Press A exposição conta com 25 vitrines e mais de 300 peças Leandro Couri/EM/D.A. Press Voltar Próximo

O projeto começou a ser criado em 2010 pelo paleontólogo Cástor Cartelle, fundador do museu e um dos principais nomes da paleontologia brasileira. Após anos de planejamento, levou cerca de 16 anos para exposição sair do papel e passa a integrar o segundo andar do museu que mantém outros espaços dedicados aos dinossauros, ao Pleistoceno, à fauna exótica e à vida aquática.

Parte do acervo foi construída a partir da coleção iniciada na década de 1980 por Cartelle. Hoje, com 88 anos, o paleontólogo que não imagina que todo material ia se transformaria no que o museu é hoje. Cartelle destaca que "o visitante encontra durante a visita não apenas informações, mas praticamente a história da aquisição do fenômeno humano: a capacidade de pensar."

A exposição com 25 vitrines e mais de 300 peças, acompanha o surgimento dos primatas, a evolução dos macacos do Novo e do Velho Mundo e o desenvolvimento das espécies que deram origem ao Homo sapiens. O percurso é focado na evolução biológica da humanidade e se encerra antes do período conhecido como Revolução Agrícola.

"O público vai encontrar a maior exposição sobre evolução humana já apresentada aqui no Brasil, que vai desde os fósseis mais antigos, mais primitivos, até as espécies mais recentes, proximamente relacionadas a nós, como os neandertais", destaca o diretor do museu, Henrique Paprocki.

Entre os destaques está Lucy, um dos fósseis mais conhecidos da história da paleoantropologia. Encontrada na Etiópia, no continente Africano, em 1974, Lucy viveu há cerca de 3,2 milhões de anos. A descoberta revolucionou os estudos sobre a evolução humana ao apresentar evidências importantes de que ancestrais humanos já caminhavam sobre duas pernas muito antes do surgimento do Homo sapiens, tornando-se um marco da paleoantropologia mundial.

A representante da espécie Australopithecus afarensis aparece em três versões diferentes. A primeira reproduz fragmentos do seu crânio e da sua mandíbula, que ainda preservava alguns dentes, da mesma forma que foi encontrado. A segunda apresenta uma versão dela completamente montada em pé, chamada pelos cientistas de renaturalização. Já a terceira é uma reconstrução artística desenvolvida para mostrar como ela poderia ter sido em vida.

Segundo Paprocki, a ideia foi fugir do modelo tradicional de exposição estática e criar uma experiência mais próxima e envolvente para os visitantes. “As pessoas vão ser capazes de olhar nos olhos da Lucy e de mais cinco renaturalizados (processo de restauração). Eles aparecem em movimento, olhando para trás, quase como se estivesse reagindo a alguma coisa no ambiente. Queríamos trazer vida para essas espécies e aproximar o visitante da nossa própria história”, afirmou.

Outro núcleo importante da exposição é dedicado ao povo de Lagoa Santa, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, considerado fundamental para a compreensão da ocupação humana das Américas. O espaço tem como principal referência Luzia, o fóssil humano mais antigo encontrado na América do Sul.

Encontrada durante uma missão arqueológica franco-brasileira liderada pela arqueóloga francesa Annette Laming-Emperaire. Os primeiros fragmentos de Luzia foram achados em 1974 e o crânio foi encontrado em 1975, todos na Gruta da Lapa Vermelha, na região de Lagoa Santa.

Embora os restos originais dela estejam no Museu Nacional, no Rio de Janeiro, a exposição apresenta uma reconstrução artística de Luzia e um grande painel que retrata como teria sido a vida da personagem em meio à paisagem natural mineira há cerca de 11 mil anos.

Na exposição, Luzia aparece ao lado de representações de sua família em um cenário inspirado no ambiente natural existente há milhares de anos na região de Lagoa Santa. A proposta é aproximar o público da história dos primeiros habitantes das Américas e transformar o conteúdo científico em uma experiência visual mais envolvente.

"A Luzia ganha um cenário com sua família, fazendo a ligação com a importância patrimonial arqueológica de Minas. A América do Sul foi o último lugar alcançado pelos seres humanos vindos da África. E Lagoa Santa se tornou uma região fundamental para entender a chegada dos primeiros seres humanos ao continente americano”, explicou Paprocki.

Além da reconstrução artística, o espaço também contextualiza as descobertas arqueológicas realizadas na região metropolitana de Belo Horizonte e destaca a importância dos estudos iniciados pelo naturalista dinamarques Peter Lund no século 19 e aprofundados posteriormente por pesquisadores brasileiros.

Além das reproduções e fósseis, a mostra aposta em uma concepção mais dinâmica. Diferentemente de exposições tradicionais, que costumam apresentar esqueletos e fósseis em posições estáticas, diversas peças foram montadas para transmitir movimento e aproximar o visitante dos ambientes em que esses ancestrais viveram.

Grandes paneis espalhados pelo local também ajudam a contar essa história. Um deles apresenta a árvore evolutiva dos primatas. Outro permite que crianças e adultos comparem a própria altura com a de diferentes espécies que fizeram parte da evolução humana.

Logo na entrada, os visitantes serão recebidos por um painel formado por rostos humanos de diferentes origens e características físicas. A proposta é reforçar uma das principais mensagens da exposição: a diversidade faz parte da história evolutiva da humanidade.

"Somos todos parte de um mesmo galho da árvore da vida e as nossas diferenças foram moldadas por diferentes ambientes que a gente viveu. Então é na nossa diferença que reside a unidade da espécie", afirma Paprocki.

A exposição também presta homenagem ao paleontólogo Cástor Cartelle, fundador do Museu de Ciências Naturais PUC Minas e um dos mais importantes pesquisadores da história da paleontologia brasileira. Ao longo de mais de seis décadas de carreira, ele participou da descoberta de mais de 70 mil fósseis e contribuiu para ampliar o conhecimento sobre a fauna pré-histórica brasileira.

A trajetória do pesquisador é tema do documentário "A fonte Cástor", lançado em 2025 e que também integra a exposição. Com 35 minutos de duração, e disponível também no YouTube, o filme apresenta momentos marcantes da carreira de Cartelle e sua contribuição para a ciência brasileira.

O documentário será exibido em uma televisão instalada dentro da mostra. Segundo Paprocki, esse será o único recurso baseado digital presente na exposição. "A gente tem nessa exposição uma televisão que vai ficar passando nesse momento o documentário que foi produzido sobre a vida do Cástor Cartelle. Muito porque nessa visita técnica recente que eu fiz a vários museus da Europa, hoje é um movimento mundial de retirada de telas dos museus e um aumento da interatividade física para mesmo a gente tentar diminuir a quantidade de telas nas nossas vidas."

Em vez de recursos digitais, a exposição aposta em experiências presenciais. Escolas já agendadas para visitar o espaço participarão de oficinas educativas que incluem jogos de memória e atividades simulando escavações arqueológicas.

Para o diretor do museu, além de ampliar o conhecimento sobre a história da humanidade, a exposição contribui para a formação científica do público em um momento marcado pela circulação de informações falsas e teorias sem base científica.

"A gente espera que ensinando ciência, ensinando método científico, a gente forme cidadãos que façam escolhas melhores, inclusive escolhas políticas melhores, no sentido de sempre se basear na evidência científica para tomar decisões", afirma.

Em parceria com Prefeitura de Belo Horizonte, a diretora de museus da Fundação Municipal de Cultura (FMC), Isabela Guerra, destaca que conhecer a ciência por meio de uma experiência estética e envolvente é uma forma de transformar o museu em um espaço de descoberta para todas as idades. "É uma ótima forma dos pais estarem junto com seus filhos, visitando esse espaço, fazendo um dia de lazer, das escolas poderem vir com as crianças, de todo mundo no geral conhecer mais da ciência brasileira de forma lúdica, bonita e, mas também profunda.”

Ao longo dos anos, de acordo com uma estimativa da direção do museu, é que o investimento geral pode ter alcançado aproximadamente R$ 3 milhões entre aquisição de réplicas, pesquisas, desenvolvimento artístico e infraestrutura.

Além da nova mostra, o museu também já prepara novos projetos para os próximos anos, incluindo uma exposição sobre a história do planeta Terra e outra voltada para a vida aquática imersiva. Ainda neste ano, a instituição pretende inaugurar um jardim do Cerrado em homenagem ao naturalista Peter Lund.

A partir de quinta-feira (18/6), a exposição estará aberta ao público. O Museu de Ciências Naturais PUC Minas funciona de terça-feira a sábado, das 9h às 17h. Os ingressos custam R$ 20 a inteira e R$ 10 a meia-entrada, com valores diferenciados para visitas combinadas com o planetário.

A exposição será uma mostra de longa duração e não há previsão para sua desmontagem. Pelo contrário: os planos do museu incluem futuras ampliações que deverão incorporar aspectos da evolução cultural humana, como agricultura, escrita e desenvolvimento das ferramentas.

Para Paprocki, o principal objetivo da exposição é despertar curiosidade científica e aproximar o público da própria história humana. “Eu convido todo mundo para vir conhecer a exposição, olhar para a nossa própria trajetória e entender que fazemos parte da natureza e da história desse planeta. É uma experiência feita para encantar, ensinar e aproximar as pessoas da ciência”, concluiu.

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