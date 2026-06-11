Espionagem revelada ao público? Conheça o Museu de Educação de Segurança chinês

O museu foi inaugurado em Nanjing, província de Jiangsu, para reforçar a consciência pública sobre espionagem e defesa da soberania. Sua criação está ligada ao esforço do governo chinês em educar a população do país sobre riscos que ameaçam a estabilidade interna e externa. A instituição tornou-se referência ao reunir acervos que cobrem desde a Guerra Fria até os dias atuais, mostrando como a espionagem evoluiu em escala global e como a contraespionagem se consolidou como política de Estado. Foto: Xiquinho Silva/Wikimédia Commons