Banana exposta como obra de arte é furtada de museu francês

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O museu Centre Pompidou-Metz, na França, abriu um boletim de ocorrência depois que a obra "Comedian", do italiano Maurizio Cattelan, foi furtada. O trabalho consiste em uma banana presa na parede com uma fita isolante.

Em um comunicado, a instituição condenou o furto, afirmando que esse ato compromete o respeito às obras e priva temporariamente os visitantes de parte da experiência proporcionada pela exposição.

O trabalho de Cattelan tem como objetivo questionar a noção de arte e o valor das obras artísticas. Por esse motivo, tem gerado controvérsia desde que foi apresentado pela primeira vez na feira Art Basel, em 2019. À época, o trabalho foi posto à venda por US$ 120 mil.

Essa, aliás, não foi a primeira vez que a obra sofreu reveses. Em julho do ano passado, por exemplo, um visitante comeu a fruta, de modo que a instituição precisou substituí-la.

Fundado em 1819, o Museu do Prado é um dos mais importantes centros culturais do mundo. Localizado em Madri, reúne obras-primas que atravessam séculos da história da arte. Coralma/Wikimedia Commons O Museu do Prado conta com uma coleção rica, que abrange desde a obra renascentista até o barroco, incluindo obras-primas de grandes artistas como Diego Velázquez, Francisco de Goya e El Greco. Emilio J. Rodríguez Posada/Wikimedia Commons A sua coleção de 8.600 quadros e 700 esculturas, além de exposições temporárias e digitais, tornam-no um centro cultural essencial, não apenas para os amantes da arte em geral, mas também para quem se interessa pela história da arte europeia. Infrogmation/Wikimedia Commons O Museu do Prado tem sido um pilar da cultura e educação artística em Madri desde a sua inauguração. Projetado por Juan de Villanueva, o edifício original foi criado como Gabinete de Ciências Naturais, mas, ao longo do tempo, tornou-se um centro dedicado a quadros e artes visuais. VEJA: Viagens, Experiências, Jogos e Aprendizados/Youtube Após várias expansões e reformas, incluindo a ampliação projetada por Rafael Moneo em 2007, o museu se consolidou como uma das pinacotecas mais completas do mundo. Kostas Limitsios/Wikimedia Commons Sua coleção abrange desde a arte medieval até o século XIX, com um destaque especial para os espanhóis, incluindo artistas como Velázquez e Goya. Domínio Público Entre as obras mais famosas do Prado estão "Las Meninas", de Velázquez, "O Jardim das Delícias Terrenas", de Hieronymus Bosch, e "A Maja Vestida", de Goya. Divulgação "Las Meninas" (1656) é uma das gravuras mais analisadas da história da arte, famosa pela sua complexa composição e pela maneira como questiona a relação entre o observador e o observado. Divulgação A "A Maja Vestida", de Goya, é considerado um atraente quadro devido à postura provocante e pelo belo traje marcando o corpo da modelo da obra. Divulgação Além dessas peças icônicas, o Prado abriga um acervo diversificado de arte europeia, com especial destaque para a italiana, flamenca e alemã. losmininos/Wikimedia Commons Obras de Tiziano, Rubens, Murillo e outros estão expostas nas amplas galerias do museu. Além disso, a instituição continua a realizar exposições temporárias de grande importância, complementadas por atividades educativas e culturais. Roteiro por Aline Alcântara/Youtube O Museu do Prado tem uma história de crescimento e adaptação. Em 1872, com a incorporação da coleção do Museu da Trindade, o Prado passou a expandir seu acervo, ganhando ainda mais relevância no cenário artístico mundial. Youtube/Roteiro por Aline Alcântara Além disso, a adaptação do espaço físico e a implementação de novas tecnologias têm permitido que o museu mantenha sua relevância, atraindo milhões de visitantes a cada ano. Roteiro por Aline Alcântara/Youtube O Museu do Prado recebeu cerca de 3,4 milhões de visitantes em 2024. É uma das atrações turísticas mais populares de Madri. A sua localização privilegiada, no Paseo del Arte, faz com que seja uma parada obrigatória para quem visita a capital espanhola. VEJA: Viagens, Experiências, Jogos e Aprendizados/Youtube Com sua rica coleção e sua longa história, o museu continua a ser uma das principais referências do mundo, especialmente por conta de seu papel central na preservação e divulgação do patrimônio artístico. Ao longo de mais de dois séculos, o Prado tem sido um guardião da arte, oferecendo aos visitantes a oportunidade de vivenciar a evolução dos quadros e de refletir sobre a riqueza cultural e histórica da Europa. Kostas Limitsios/Wikimedia Commons Voltar Próximo

À época, Cattelan disse que ficou decepcionado porque o visitante havia consumido apenas a banana, e não a fita adesiva também.

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Quem também devorou a fruta foi Justin Sun. Em 2024, o empresário chinês decidiu comer uma versão da obra após arrematá-la por US$ 5,2 milhões, cerca de R$ 31 milhões, em valores atuais.