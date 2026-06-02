Ator pede para deixar 'Quem ama cuida', nova novela das nove da Globo

Tony Tornado, de 96 anos, pediu para sair do elenco de "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo. O veterano havia sido escalado para um papel de destaque no folhetim, mas decidiu se afastar por razões ligadas à saúde e ao cuidado com o próprio bem-estar.

Segundo a coluna Play, do jornal "O Globo", o ator seria o Doutor Osmar Vaz, médico e empresário multimilionário, descrito como um homem de convicções rígidas marcado por traumas do passado.

Na trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, o personagem é pai de Silvana, vivida por Belize Pombal, e compartilharia um segredo com Arthur, papel de Antonio Fagundes: uma antiga amizade interrompida abruptamente por um acontecimento misterioso.

O principal fator para a desistência foi o desgaste acumulado após as gravações de "Êta Mundo Melhor!", produção de longa duração que exigiu muito do ator fisicamente.

Diante das exigências do horário nobre, Tornado avaliou sua rotina e concluiu que novelas extensas se tornaram excessivamente desgastantes nesta fase da carreira. A preferência agora é por projetos mais curtos, que permitam conciliar trabalho com os cuidados necessários à saúde.

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Com a saída confirmada, a equipe da Globo terá de definir um novo rumo para o personagem Osmar Vaz seja com outro intérprete ou com uma reformulação no enredo.