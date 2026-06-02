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Ator pede para deixar 'Quem ama cuida', nova novela das nove da Globo

Tony Tornado, de 96 anos, viveria médico e empresário da trama, mas preferiu se poupar e priorizar a saúde, de acordo com o jornal 'O Globo'

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JJ
Joubert Júnior
JJ
Joubert Júnior
Repórter
02/06/2026 12:05

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Anos depois, ele relembrou:
Tony Tornado participou de 'Êta mundo melhor!' e teria considerado o desgaste da rotina de gravações para a decisão de negar o papel em 'Quem ama cuida' crédito: Reprodução/TV Globo

Tony Tornado, de 96 anos, pediu para sair do elenco de "Quem Ama Cuida", novela das 21h da TV Globo. O veterano havia sido escalado para um papel de destaque no folhetim, mas decidiu se afastar por razões ligadas à saúde e ao cuidado com o próprio bem-estar.

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Segundo a coluna Play, do jornal "O Globo", o ator seria o Doutor Osmar Vaz, médico e empresário multimilionário, descrito como um homem de convicções rígidas marcado por traumas do passado.

Na trama escrita por Walcyr Carrasco e Claudia Souto, o personagem é pai de Silvana, vivida por Belize Pombal, e compartilharia um segredo com Arthur, papel de Antonio Fagundes: uma antiga amizade interrompida abruptamente por um acontecimento misterioso.

O principal fator para a desistência foi o desgaste acumulado após as gravações de "Êta Mundo Melhor!", produção de longa duração que exigiu muito do ator fisicamente.

Diante das exigências do horário nobre, Tornado avaliou sua rotina e concluiu que novelas extensas se tornaram excessivamente desgastantes nesta fase da carreira. A preferência agora é por projetos mais curtos, que permitam conciliar trabalho com os cuidados necessários à saúde.

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Com a saída confirmada, a equipe da Globo terá de definir um novo rumo para o personagem Osmar Vaz seja com outro intérprete ou com uma reformulação no enredo.

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