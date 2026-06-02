Fenac recebe inscrições até domingo (7/6)

Ficam abertas até domingo (7/6) as inscrições para o Festival Nacional da Canção (Fenac), que vai distribuir R$ 260 mil em prêmios nesta 56ª edição. A abertura será realizada na cidade histórica de Tiradentes em 24 e 25 de julho.

As etapas classificatórias ocorrerão em São Thomé das Letras (31 de julho e 1º de agosto), Campo Belo (7 e 8 de agosto), Coqueiral (14 e 15 de agosto), Três Pontas (21 e 22 de agosto) e Nepomuceno (28 e 29 de agosto). As semifinais e a final serão realizadas em Boa Esperança, berço do festival, de 4 a 6 de setembro.

Coordenado pelos empresários Gleizer Naves e Renata Milagres, o Fenac terá novamente a curadoria do músico Henrique Portugal (ex-Skank).

“Conheço o festival desde os anos 1980, era o maior que tínhamos em Minas”, comenta o tecladista e empresário, destacando a dimensão do Fenac em termos de organização e longevidade, além da projeção que confere aos participantes.

No ano passado, o Fenac recebeu a inscrição de cerca de 1,5 mil canções inéditas, “com muita coisa boa e gente competente”, destaca Henrique, que também foi curador do evento em 2025.

“É interessante ver como as canções autorais refletem o momento do Brasil, seja momento político ou emocional. Você vê como as pessoas estão enxergando o país. O Fenac fala do Brasil inteiro, no ano passado tinha música do Pará, entre vários estados”, diz.

Inteligência Artificial

Durante o festival, Portugal planeja fazer uma espécie de Raio-X dos temas abordados por artistas das diversas regiões do país. Para isso, pretende utilizar a inteligência artificial (IA).

“Queremos um mapa do que os compositores estão falando, quais os temas mais abordados, os assuntos que mais chamam a atenção. Na verdade, o artista é um grande tradutor da sociedade. Ele a lê e escreve não só sobre o que está vivendo, mas também sobre o que está sentindo e vendo, enfim, sobre o que está acontecendo.”

Henrique comenta que tem viajado para o exterior e observado de que tratam as canções em cada local visitado por ele. “O Brasil são vários países em um só. A cada dia que passa, vejo que é muito louco um país desse tamanho falando somente uma língua. Estou curioso para ver o mapa dos assuntos mais abordados no Fenac este ano”, adianta.

O curador observa que o festival tem apresentações especiais entre uma e outra música concorrente. “Além disso, as cidades participam. Todo mundo vai. É muito interessante a relação das cidades com o festival e também com as músicas”, afirma.

O paranaense Davi Mour venceu o Fenac no ano passado, defendendo a canção autoral “Exagerado demais”. Ele recebeu R$ 23 mil e o Troféu Lamartine Babo. Vários artistas de destaque fizeram shows nas etapas classificatórias, entre eles Paulo Ricardo, Renato Teixeira, Silva e Nando Reis.

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56º FENAC

Inscrições até o próximo domingo (7/6), no site do Festival Nacional da Canção