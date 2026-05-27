Lamparina lança 'Delírio Coletivo' com ode à loucura libertadora

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A banda mineira Lamparina lança nesta quinta-feira (28/5) o novo álbum de estúdio, intitulado "Delírio coletivo". O trabalho mergulha em uma sonoridade que mescla psicodelia com MPB para explorar a temática da saúde mental, propondo uma reflexão sobre a loucura como um ato de libertação em uma sociedade adoecida.

O projeto tem uma forte conexão com a luta antimanicomial, inspirada pela história pessoal da vocalista Marina Miglio. A proposta é desmistificar estigmas e celebrar a diversidade da mente humana. O álbum é um convite para um mergulho interno, questionando padrões e abraçando as complexidades individuais.

Leia Mais

Parceria com Karol Conká e identidade visual

Um dos destaques do disco é a faixa "Apaga a luz", uma parceria com a cantora Karol Conká, que adiciona uma camada de pop e crítica social à obra. A identidade visual, que complementa a atmosfera sonora do álbum, foi desenvolvida pelo artista Diogo Kuriyama, traduzindo em imagens o conceito do delírio como potência criativa.

Formada em 2018, a Lamparina acumula mais de 50 milhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando-se como um dos nomes importantes da nova música brasileira. Para celebrar o lançamento, a banda realiza um show especial no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, também nesta quinta-feira.

"Delírio coletivo" foi viabilizado com o patrocínio da Natura Musical, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Confira as faixas de 'Delírio Coletivo'

Fuga em Si Maior Espelho Quebrado O Grito Silencioso Apaga a Luz (part. Karol Conká) Jardim de Vidro Corredor Polonês Vozes na Cabeça Camisa de Força Terapia de Choque Delírio Coletivo Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.