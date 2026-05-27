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Lamparina lança 'Delírio Coletivo' com ode à loucura libertadora

Novo álbum da banda mineira une psicodelia e MPB para debater a importância da saúde mental; disco chega às plataformas digitais nesta quinta-feira (28/5)

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
27/05/2026 13:24 - atualizado em 27/05/2026 13:25

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Lamparina lança 'Delírio Coletivo' com ode à loucura libertadora
A identidade visual do álbum 'Delírio Coletivo', da Lamparina, desenvolvida por Diogo Kuriyama, reflete a psicodelia e a temática da saúde mental crédito: Isadora Arruda

A banda mineira Lamparina lança nesta quinta-feira (28/5) o novo álbum de estúdio, intitulado "Delírio coletivo". O trabalho mergulha em uma sonoridade que mescla psicodelia com MPB para explorar a temática da saúde mental, propondo uma reflexão sobre a loucura como um ato de libertação em uma sociedade adoecida.

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O projeto tem uma forte conexão com a luta antimanicomial, inspirada pela história pessoal da vocalista Marina Miglio. A proposta é desmistificar estigmas e celebrar a diversidade da mente humana. O álbum é um convite para um mergulho interno, questionando padrões e abraçando as complexidades individuais.

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Parceria com Karol Conká e identidade visual

Um dos destaques do disco é a faixa "Apaga a luz", uma parceria com a cantora Karol Conká, que adiciona uma camada de pop e crítica social à obra. A identidade visual, que complementa a atmosfera sonora do álbum, foi desenvolvida pelo artista Diogo Kuriyama, traduzindo em imagens o conceito do delírio como potência criativa.

Formada em 2018, a Lamparina acumula mais de 50 milhões de reproduções nas plataformas digitais, consolidando-se como um dos nomes importantes da nova música brasileira. Para celebrar o lançamento, a banda realiza um show especial no Sesc Palladium, em Belo Horizonte, também nesta quinta-feira.

"Delírio coletivo" foi viabilizado com o patrocínio da Natura Musical, por meio da Lei de Incentivo à Cultura de Minas Gerais.

Confira as faixas de 'Delírio Coletivo'

  1. Fuga em Si Maior

  2. Espelho Quebrado

  3. O Grito Silencioso

  4. Apaga a Luz (part. Karol Conká)

  5. Jardim de Vidro

  6. Corredor Polonês

  7. Vozes na Cabeça

  8. Camisa de Força

  9. Terapia de Choque

  10. Delírio Coletivo

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.

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