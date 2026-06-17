Homem acusado de série de roubos em três bairros de BH é preso

Uma perseguição policial pelas ruas de Belo Horizonte, com a participação de equipes do Tático Móvel e apoio da aeronave Pegasus, terminou na prisão de um homem suspeito de cometer uma série de roubos na manhã desta quarta-feira (17/6) nos bairros Cidade Nova, Ipiranga e Renascença, na Região Nordeste da capital. A ação ocorreu após denúncias recebidas pelo telefone 190. Um segundo suspeito possivelmente armado conseguiu escapar e continua sendo procurado.

De acordo com o sargento João Fábio Dias, do Grupo Especial de Policiamento em Áreas de Risco (GEPMOR) do 11º Batalhão da Polícia Militar, o suspeito foi visto ainda pela manhã circulando em uma motocicleta azul e usando um colete reflexivo, semelhante ao utilizado por entregadores. A suspeita é de que a caracterização tenha sido usada para facilitar a aproximação das vítimas.

Ainda de acordo com a PM, o suspeito teria tentado abordar algumas pessoas antes de cometer roubos nos três bairros. Após os primeiros relatos, os militares montaram uma operação de bloqueio e rastreamento na região. Durante as buscas, o suspeito foi localizado e tentou escapar em direção ao Aglomerado da Serra.

A perseguição terminou na Avenida do Contorno, na entrada do Bairro Paraíso, na altura da Rua Juiz da Costa Val. Durante a fuga, a motocicleta conduzida pelo suspeito bateu em um veículo estacionado. Mesmo assim, ele continuou a tentativa de escapar, mas acabou sendo cercado e preso pelos militares. A moto utilizada foi apreendida.

Segundo a PM, três vítimas reconheceram o homem como participante dos roubos registrados nos três bairros. Até o momento, os militares trabalham com a informação de que aparelhos celulares foram levados durante as ações criminosas, mas ainda apuram se outros bens também foram roubados. Nenhum objeto foi recuperado até a publicação desta reportagem.

O suspeito preso confessou participação nos crimes, mas não informou a motivação das ações. Já o segundo envolvido, apontado por testemunhas como o suspeito que estaria armado, fugiu e continua sendo procurado.

A ocorrência segue em andamento. O homem detido foi encaminhado para a Delegacia de Plantão da Região Leste de Belo Horizonte.

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*Estagiária sob supervisão da subeditora Tetê Monteiro