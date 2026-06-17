Pai e filho são presos por assassinato durante evento beneficente em Minas

Jornalista formada pela UFMG. Escreve para a editoria Gerais desde maio de 2024. Estagiou nas editorias de Diversidade e Política entre 2021 e 2023. Atuou na equipe de Redes Sociais entre 2023 e 2024 e como repórter de fact-checking em colaboração com o

Um homem de 40 anos e o filho dele, de 19, foram presos nessa terça-feira (16/6) pela Polícia Civil (PCMG), em Serra do Salitre, no Alto Paranaíba, para onde teriam fugido. Eles são investigados por participação em um homicídio ocorrido em 25 de abril, na comunidade de Tanque, zona rural de Porteirinha, no Norte de Minas.

"Desde o início das apurações, a Polícia Civil reuniu elementos que permitiram identificar os envolvidos, esclarecer a dinâmica dos fatos e determinar seus paradeiros, mesmo após terem deixado a região na tentativa de se ocultarem", disse o delegado André Nunes Barbosa Brandão, responsável pelo caso.

A vítima era um trabalhador da construção civil, de 42 anos, morto a tiros durante um leilão beneficente, realizado em um campo de futebol local. A ação solidária foi organizada pela população a fim de arrecadar recursos para o pagamento de uma cirurgia de um morador da comunidade, diagnosticado com câncer de estômago.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas, quando os socorristas chegaram ao local, o homem já havia morrido. Um dos três suspeitos foi preso pela Polícia Militar em Montes Claros, na mesma região, no dia seguinte ao assassinato.

As investigações conduzidas pela delegacia em Porteirinha identificaram pai e filho como executores do crime, enquanto o terceiro investigado teria participado do planejamento. Segundo as apurações, os três monitoraram a movimentação da vítima e aguardaram o momento oportuno para atacá-la durante o evento comunitário.

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Os investigados foram encaminhados ao sistema prisional e permanecem à disposição da Justiça.