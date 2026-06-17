Conheça a viatura da PM que lança drones e identifica foragidos em BH

Além dos carros de luxo apresentados durante as comemorações dos 251 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), um outro veículo chamou a atenção por causa da tecnologia embarcada. Trata-se de um BYD Song Plus adaptado para operações policiais e equipado com uma plataforma para pouso e decolagem de drones.

O protótipo foi apresentado na última semana durante um evento realizado na Sala Minas Gerais, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. Segundo o major Diego Romualdo, chefe da Seção de Patrimônio Histórico e Cultural Institucional da PMMG, o veículo é atualmente a viatura mais tecnológica da corporação.

Avaliado em cerca de R$ 250 mil, o SUV híbrido, movido a eletricidade e combustível, possui autonomia aproximada de mil quilômetros e foi adaptado para funcionar como base móvel de apoio aéreo. Na parte superior do veículo foi instalada uma plataforma para pouso e decolagem de drones. Além disso, oito câmeras monitoram todo o entorno da viatura, oferecendo cobertura de 360 graus.

De acordo com o major, o sistema permite identificar placas de veículos roubados, furtados ou com ordem de apreensão, além de auxiliar na localização de pessoas com mandados de prisão em aberto. “Essa é a viatura mais tecnológica que temos no momento”, afirmou.

Já é usada em operações

Diferentemente de outros veículos apresentados apenas como protótipos, o BYD já está em atividade. Segundo a PM, a viatura é empregada principalmente em grandes operações realizadas em Belo Horizonte, como a Cerco Fechado e a Presença que Protege.

O veículo também é utilizado com frequência em ações no Aglomerado da Serra, dando suporte às aeronaves não tripuladas da corporação. “Sobe aeronave todo dia, não tripulada, que é o caso do drone, e a viatura está lá dando suporte para ela”, explicou o oficial.

Economia e inovação

Fiat 147, da Companhia de Policiamento Feminino PMMG/Divulgação

Além da tecnologia, a corporação destaca o aspecto econômico do veículo híbrido. Segundo o major, a adoção de tecnologias sustentáveis faz parte de uma tradição da PMMG que remonta ao início dos anos 1980.

Ele lembra que o Fiat 147 movido a álcool foi uma das primeiras apostas da instituição em combustíveis alternativos. “Na época era uma tecnologia pensando em energia mais limpa, mais barata e menos dependente do petróleo. Hoje seguimos buscando inovação com foco em sustentabilidade”, destacou.

O major também relembrou que o Fiat 147 foi a primeira viatura utilizada pela Companhia de Policiamento Feminino da PMMG. As mulheres passaram a integrar a corporação em 1981 e utilizaram inicialmente esse modelo no patrulhamento das ruas.

Neste ano, a presença feminina na Polícia Militar ganha ainda mais simbolismo com a gestão da coronel PM Cleide Barcelos, a primeira mulher a assumir o comando-geral da instituição.

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Outra curiosidade citada foi o tradicional símbolo do raio estampado nas viaturas. Segundo major, ele representava a rapidez proporcionada pela comunicação via rádio, tecnologia que revolucionou o atendimento de ocorrências nas décadas de 1970 e 1980.