Porsche da PM persegue bandidos? Veja como os carros de luxo são usados

A apresentação de um Porsche Panamera durante as comemorações dos 251 anos da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) chamou a atenção dos mineiros na última semana e levantou uma série de dúvidas sobre a utilização dos veículos de luxo pela corporação.

O carro, avaliado em quase R$ 1 milhão, foi exibido durante uma solenidade realizada na Sala Minas Gerais, no bairro Barro Preto, em Belo Horizonte. Mas afinal, esses veículos são usados em operações policiais?

Segundo o major Diego Romualdo, chefe da Seção de Patrimônio Histórico e Cultural Institucional da PMMG, a corporação possui atualmente três veículos de luxo: um Porsche Panamera, um Porsche Cayenne e um Chevrolet Camaro SS.

De acordo com o oficial, os veículos foram apreendidos durante operações policiais e posteriormente incorporados ao patrimônio do Estado. “Todos esses três veículos são frutos de apreensão, de operações policiais onde criminosos perderam esses bens, que foram entendidos como bens frutos da criminalidade”, explicou.

Camaro é o único utilizado nas ruas

Camaro - Modelo SS, da Polícia Militar de Minas Gerais PMMG/Divulgação

Apesar de serem considerados viaturas da corporação, apenas o Camaro é empregado em atividades operacionais. O veículo atua no policiamento turístico em Poços de Caldas, no Sul de Minas, cidade conhecida pelo forte fluxo de visitantes.

Segundo o major, o modelo é utilizado principalmente em ações de presença policial e apoio ao turismo, permanecendo em circulação nos horários de maior movimentação de turistas. “Se necessário, ele pode ser empregado em ocorrências próximas, como perseguições, casos de violência doméstica ou assaltos”, afirmou.

Ainda segundo Diego, o uso controlado reduz custos e riscos relacionados à manutenção do veículo.

Porsches ficam em exposições

Porsche Cayenne, da Polícia Militar de Minas Gerais PMMG/Divulgação

Já os dois modelos da Porsche têm uma função diferente dentro da corporação. Por possuírem alto custo de manutenção e características pouco adequadas para o policiamento cotidiano, os veículos são utilizados principalmente em exposições institucionais e eventos da PM.

“As viaturas policiais trabalham em velocidades muito baixas, o que é bastante prejudicial para veículos extremamente potentes. Por isso, utilizamos esses carros em exposições e eventos institucionais”, explicou o major.

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Os veículos também participam de ações em outras cidades do estado. Segundo a PM, eles são transportados em guinchos para atender solicitações de batalhões interessados em utilizá-los em eventos. A estratégia, segundo a corporação, busca aproximar da população e fortalecer a imagem institucional da PMMG.